Бетон написав:........... Для мене Україна - це в першу чергу люди. Території повернути можна і через 20 років. Буду святкувати, бо залишаться живі люди. Життя людини вища цінність. Не так?
Оно-то так. Но захотят ли люди на тех территориях, которые вы собираетесь вернуть через 20 лет, возвращаться в Украину? Или будем их оккупировать?
ничего возвращать не нужно.
просто будьте успешными и к вам захотят сами.
им кто-то мешает стать налоговым раем? сделать по настоящему крутые реформы? у них не вся власть? напишите, кто им мешает в своей стране заботиться о гражданах? напишите хоть один закон, который принят для пользы людей. в США лезут через забор, а с Украины тонут в речке и бегут в оккупацию.
UA написав:В селах людям паспорта выдали только при Хрущеве. И пенсии старикам только тогда стали платить. Трудодни в колхозах это и есть трудовая повинность. Крепостными люди были.
правда ? А з яких людей росли міста? Звідки люди йшли в шахти, на заводи на будівництва, в армію? Думаєте зараз простіше з забитого села стати лікарем? Чи професором математики?
Из села можно было уехать только на шахту или тяжелую работу на заводе. Получив паспорт, люди уже могли искать что то получше. Города активно начали расти как раз после выдачи паспортов в селах. После сталина.
Banderlog имхо лучше уйти относительно здоровым будучи кому то нужным, чтобы на похоронах были люди которые хотя бы знают ваше имя, чем в глубокой старости, с кучей болячек и никому не нужным. Это мое мнение, ни к чему никого не призываю.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 08 лис, 2024 00:40, всього редагувалось 1 раз.
tester7336 написав:. а по друге - у держави немає в тумбоці власних коштів. туди податками скидаються всі платники податків. і якщо туди успіх нічого в тумбочку не покладе то держава й сардельку не закупить. так що вас геть кудись не туди понесло.
В бюджет (тобто в тумбочку) платники податків сплачують не з-за своїх просто хочу-нехочу. Держава, саме держава повинна і має таку свою пряму функцію створити такі умови, щоб платникам податків було вигідно сплачувати їх, і щоб вони заробляли більше. Це функція держави, посадовців. Наповнення тумбочки, бюджету.
Тому з проблемою нестачі сардельок для тих, кому сплачує держава (хто отримує з бюджету), їм треба звертатися до держави (посадовців). А не до наповнювачів бюджету.
Також саме діє і в зворотньому напрямку: від платника податків до бюджетника. Через державу. А не напряму.