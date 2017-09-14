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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1081010811108121081310814>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:24

  UA написав:
  ЛАД написав:
  UA написав:При йоське не было?

Нет.
Зарплату платили.
В результате после войны (в 1947) провели денежную реформу. Почитайте http://surl.li/lncsev.
Как бы и сейчас так не произошло.

В селах людям паспорта выдали только при Хрущеве.
И пенсии старикам только тогда стали платить.
Трудодни в колхозах это и есть трудовая повинность.
Крепостными люди были.
правда ? А з яких людей росли міста? Звідки люди йшли в шахти, на заводи на будівництва, в армію?
Думаєте зараз простіше з забитого села стати лікарем? Чи професором математики?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:26

  ЛАД написав:
  Бетон написав:...........
Для мене Україна - це в першу чергу люди. Території повернути можна і через 20 років. Буду святкувати, бо залишаться живі люди.
Життя людини вища цінність.
Не так?

Оно-то так.
Но захотят ли люди на тех территориях, которые вы собираетесь вернуть через 20 лет, возвращаться в Украину?
Или будем их оккупировать?


ничего возвращать не нужно.

просто будьте успешными и к вам захотят сами.

им кто-то мешает стать налоговым раем? сделать по настоящему крутые реформы? у них не вся власть?
напишите, кто им мешает в своей стране заботиться о гражданах?
напишите хоть один закон, который принят для пользы людей.
в США лезут через забор, а с Украины тонут в речке и бегут в оккупацию.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:28

  Banderlog написав:правда ? А з яких людей росли міста? Звідки люди йшли в шахти, на заводи на будівництва, в армію?
Думаєте зараз простіше з забитого села стати лікарем? Чи професором математики?


а ви хіба не в курсі схеми - піти вчитися в місто і не повернутися?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:36

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Нє, так то до 85 в мене плани нормальні , там пасіка, парник...
после 60 начинаются проблемы которые в 50 неочевидны. Только в патриархальных семьях было место и уважение к старикам. Сейчас всё лучшее детям. Новый тренд всё лучшее женщинам 40- без детей.

Ви собі трендіть скільки хочете. В мене своя голова.
Пенсії в нас з вами не буде. Тільки те що в горщику ) думаю, після війни буде веселий час.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:37

  Banderlog написав:
  UA написав:В селах людям паспорта выдали только при Хрущеве.
И пенсии старикам только тогда стали платить.
Трудодни в колхозах это и есть трудовая повинность.
Крепостными люди были.
правда ? А з яких людей росли міста? Звідки люди йшли в шахти, на заводи на будівництва, в армію?
Думаєте зараз простіше з забитого села стати лікарем? Чи професором математики?

Из села можно было уехать только на шахту или тяжелую работу на заводе.
Получив паспорт, люди уже могли искать что то получше.
Города активно начали расти как раз после выдачи паспортов в селах.
После сталина.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:39

  tester7336 написав:
  Banderlog написав:правда ? А з яких людей росли міста? Звідки люди йшли в шахти, на заводи на будівництва, в армію?
Думаєте зараз простіше з забитого села стати лікарем? Чи професором математики?


а ви хіба не в курсі схеми - піти вчитися в місто і не повернутися?

Як же ж вона працювала коли всі кріпаки?) І ще. Сільська школа дозволяла мати нормальний рівень для вступу в університет.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:39

Banderlog имхо лучше уйти относительно здоровым будучи кому то нужным, чтобы на похоронах были люди которые хотя бы знают ваше имя, чем в глубокой старости, с кучей болячек и никому не нужным. Это мое мнение, ни к чему никого не призываю.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 08 лис, 2024 00:40, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:39

  Howl написав:
  Wirująświatła написав:
The Wall Street Journal: Трамп обещал прекратить конфликт на Украине. Теперь он должен решить, как это сделать. Часть 2.

...
▪️Вместо этого они единодушно рекомендуют заморозить конфликт на месте — закрепить завоевание Россией примерно 20% территории Украины...
Это не прекращение конфликта, а просто решение его отложить в долгий ящик. Что-то будет на подобие бомбы замедленного действия.

до наступної перемоги демів
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:51

  ЛАД написав:
Прекрасный текст!
Откуда? Автор?
Олексій Кущ. Жаль, не видно за ним бази в Україні. В нашій державі отторжєніє не тільки до чужих інтелектів, але й до своїх.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:53

  tester7336 написав:.
а по друге - у держави немає в тумбоці власних коштів. туди податками скидаються всі платники податків. і якщо туди успіх нічого в тумбочку не покладе то держава й сардельку не закупить.
так що вас геть кудись не туди понесло.

В бюджет (тобто в тумбочку) платники податків сплачують не з-за своїх просто хочу-нехочу.
Держава, саме держава повинна і має таку свою пряму функцію створити такі умови, щоб платникам податків було вигідно сплачувати їх, і щоб вони заробляли більше.
Це функція держави, посадовців. Наповнення тумбочки, бюджету.

Тому з проблемою нестачі сардельок для тих, кому сплачує держава (хто отримує з бюджету), їм треба звертатися до держави (посадовців).
А не до наповнювачів бюджету.

Також саме діє і в зворотньому напрямку: від платника податків до бюджетника. Через державу. А не напряму.
detroytred
 
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