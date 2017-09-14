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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10811108121081310814>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:53

  Banderlog написав:Як же ж вона працювала коли всі кріпаки?) І ще. Сільська школа дозволяла мати нормальний рівень для вступу в університет.


на навчання випускали а от ви спробували б звільнитися в колгоспі в ті часи :wink:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:58

  Wirująświatła написав: будучи кому то нужным, чтобы на похоронах были люди которые хотя бы знают ваше имя, чем в глубокой старости, с кучей болячек и никому не нужным.

Слабак! :lol: :lol: нізя ж таким буть. Будь іскрою. І запали собой життя.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 01:01

  detroytred написав:
  tester7336 написав:.
а по друге - у держави немає в тумбоці власних коштів. туди податками скидаються всі платники податків. і якщо туди успіх нічого в тумбочку не покладе то держава й сардельку не закупить.
так що вас геть кудись не туди понесло.

В бюджет (тобто в тумбочку) платники податків сплачують не з-за своїх просто хочу-нехочу.
Держава, саме держава повинна і має таку свою пряму функцію створити такі умови, щоб платникам податків було вигідно сплачувати їх, і щоб вони заробляли більше.
Це функція держави, посадовців. Наповнення тумбочки, бюджету.

Тому з проблемою нестачі сардельок для тих, кому сплачує держава (хто отримує з бюджету), їм треба звертатися до держави (посадовців).
А не до наповнювачів бюджету.

Також саме діє і в зворотньому напрямку: від платника податків до бюджетника. Через державу. А не напряму.


і як це все заперечує те що якщо платники податків нічого не покладуть в тумбочку то і сардельки не буде?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 01:02

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав: будучи кому то нужным, чтобы на похоронах были люди которые хотя бы знают ваше имя, чем в глубокой старости, с кучей болячек и никому не нужным.

Слабак! :lol: :lol: нізя ж таким буть. Будь іскрою. І запали собой життя.

Христу было 33 тоже слабак? зато каким он запомнился, молодым полным сил, а не дедушкой брюзгой с паркинсона.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 01:08

  tester7336 написав:
  Banderlog написав:Як же ж вона працювала коли всі кріпаки?) І ще. Сільська школа дозволяла мати нормальний рівень для вступу в університет.


на навчання випускали а от ви спробували б звільнитися в колгоспі в ті часи :wink:
та харош пропаганду писати не задумуючись.
В мене діди після війни носились по всьому союзу) можно подумати що при австрії чи в царській росії люди в селі легко жили. Да, мої прадіди були куркулями і для моїх родів це була сильна просадка, тільки я на їх рівень вийшов.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 01:13

  tester7336 написав:і як це все заперечує те що якщо платники податків нічого не покладуть в тумбочку то і сардельки не буде?

Це про те, що вимоги потрібно адресувати не дембелю Успіху, а державі (владі, регуляторам ринку). Стосовно наповнення тумбочки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 01:14

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:...........
Для мене Україна - це в першу чергу люди. Території повернути можна і через 20 років. Буду святкувати, бо залишаться живі люди.
Життя людини вища цінність.
Не так?

Оно-то так.
Но захотят ли люди на тех территориях, которые вы собираетесь вернуть через 20 лет, возвращаться в Украину?
Или будем их оккупировать?


ничего возвращать не нужно.

просто будьте успешными и к вам захотят сами.

им кто-то мешает стать налоговым раем? сделать по настоящему крутые реформы? у них не вся власть?

К сожалению, в массе это не работает. Отдельные индивидуумы -- да, могут хотеть, и могут даже "перебегать". Но территории так никогда никому не возвращались.
Вон, оккупированная Карелия сильно вернулась в Финляндию?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 01:23

лан пусть всем присниться такая девушка, которая будет вас преследовать стуча зубами.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 01:28

  UA написав:
  ЛАД написав:
  UA написав:При йоське не было?

Нет.
Зарплату платили.
В результате после войны (в 1947) провели денежную реформу. Почитайте http://surl.li/lncsev.
Как бы и сейчас так не произошло.

В селах людям паспорта выдали только при Хрущеве.
И пенсии старикам только тогда стали платить.
Трудодни в колхозах это и есть трудовая повинность.
Крепостными люди были.

Ну да.
Вот только в 1939 (оценка с учётом присоединённых территорий) городское население СССР
60,4 (32%) и сельское 130,3 (68%).
1950, соответственно, - 69,4 (38,9%) и 109,1 (61,1%).
1959 г. по переписи на 15 января, соответственно, 100,0 (48%) и 108,8 (52%).
https://istmat.org/node/207
1970 - 136 и 105,7.
1980 - 166,8 и 98,6.
1939 и 1950 сравнение не совсем корректное из-за потерь в войне, но 1950 с 1959 сравнивать легко.
Как-то "крепостным" массово удавалось сбежать в города. Надеюсь, вы не думаете, что городское население так быстро увеличивалось за счёт естественного прироста.
Но вообще-то речь была о словах Мамалуя: "ніяких зарплат ні в кого не буде. Будуть пайки, якісь там гроші на сигарети".

Banderlog вам ответил раньше.
И ещё.
Как-то у вас не стыкуется:
В селах людям паспорта выдали только при Хрущеве.
Города активно начали расти как раз после выдачи паспортов в селах.
Цифры говорят совсем о другом.
К тому же Вики (http://surl.li/foiypd) говорит несколько иначе:
Сельское население начало получать паспорта только с 1974 года
Это, вообще-то, на 10 лет позже отставки Хрущева.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 08 лис, 2024 01:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 01:29

  Wirująświatła написав:
Христу было 33 тоже слабак? зато каким он запомнился, молодым полным сил, а не дедушкой брюзгой с паркинсона.
я таки лишусь при своєму плані... щодо вас , то уболтали)
33 я так понімаю ви пропустили? ) сил я так розумію вже теж не особо.
но ще можно запомнитись. Фронт вас жде. ) воювати хоть трохи навчились за ці роки? Там страйкбол? Піші походи з рюкзаком і вмивання з пляшки як Бобуа?) Потомками вже обзавелись? Безутєшна вдова з дітятями будуть ридати на могилці?
Є друзяки опришки, що будуть бухать на цвинтарі тихім і вспоминати?
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