tester7336 написав:. а по друге - у держави немає в тумбоці власних коштів. туди податками скидаються всі платники податків. і якщо туди успіх нічого в тумбочку не покладе то держава й сардельку не закупить. так що вас геть кудись не туди понесло.
В бюджет (тобто в тумбочку) платники податків сплачують не з-за своїх просто хочу-нехочу. Держава, саме держава повинна і має таку свою пряму функцію створити такі умови, щоб платникам податків було вигідно сплачувати їх, і щоб вони заробляли більше. Це функція держави, посадовців. Наповнення тумбочки, бюджету.
Тому з проблемою нестачі сардельок для тих, кому сплачує держава (хто отримує з бюджету), їм треба звертатися до держави (посадовців). А не до наповнювачів бюджету.
Також саме діє і в зворотньому напрямку: від платника податків до бюджетника. Через державу. А не напряму.
і як це все заперечує те що якщо платники податків нічого не покладуть в тумбочку то і сардельки не буде?
Banderlog написав:Як же ж вона працювала коли всі кріпаки?) І ще. Сільська школа дозволяла мати нормальний рівень для вступу в університет.
на навчання випускали а от ви спробували б звільнитися в колгоспі в ті часи
та харош пропаганду писати не задумуючись. В мене діди після війни носились по всьому союзу) можно подумати що при австрії чи в царській росії люди в селі легко жили. Да, мої прадіди були куркулями і для моїх родів це була сильна просадка, тільки я на їх рівень вийшов.
Бетон написав:........... Для мене Україна - це в першу чергу люди. Території повернути можна і через 20 років. Буду святкувати, бо залишаться живі люди. Життя людини вища цінність. Не так?
Оно-то так. Но захотят ли люди на тех территориях, которые вы собираетесь вернуть через 20 лет, возвращаться в Украину? Или будем их оккупировать?
ничего возвращать не нужно.
просто будьте успешными и к вам захотят сами.
им кто-то мешает стать налоговым раем? сделать по настоящему крутые реформы? у них не вся власть?
К сожалению, в массе это не работает. Отдельные индивидуумы -- да, могут хотеть, и могут даже "перебегать". Но территории так никогда никому не возвращались. Вон, оккупированная Карелия сильно вернулась в Финляндию?
Нет. Зарплату платили. В результате после войны (в 1947) провели денежную реформу. Почитайте http://surl.li/lncsev. Как бы и сейчас так не произошло.
В селах людям паспорта выдали только при Хрущеве. И пенсии старикам только тогда стали платить. Трудодни в колхозах это и есть трудовая повинность. Крепостными люди были.
Ну да. Вот только в 1939 (оценка с учётом присоединённых территорий) городское население СССР 60,4 (32%) и сельское 130,3 (68%). 1950, соответственно, - 69,4 (38,9%) и 109,1 (61,1%). 1959 г. по переписи на 15 января, соответственно, 100,0 (48%) и 108,8 (52%). https://istmat.org/node/207 1970 - 136 и 105,7. 1980 - 166,8 и 98,6. 1939 и 1950 сравнение не совсем корректное из-за потерь в войне, но 1950 с 1959 сравнивать легко. Как-то "крепостным" массово удавалось сбежать в города. Надеюсь, вы не думаете, что городское население так быстро увеличивалось за счёт естественного прироста. Но вообще-то речь была о словах Мамалуя: "ніяких зарплат ні в кого не буде. Будуть пайки, якісь там гроші на сигарети".
Banderlog вам ответил раньше. И ещё. Как-то у вас не стыкуется:
В селах людям паспорта выдали только при Хрущеве.
Города активно начали расти как раз после выдачи паспортов в селах.
Wirująświatła написав: Христу было 33 тоже слабак? зато каким он запомнился, молодым полным сил, а не дедушкой брюзгой с паркинсона.
я таки лишусь при своєму плані... щодо вас , то уболтали) 33 я так понімаю ви пропустили? ) сил я так розумію вже теж не особо. но ще можно запомнитись. Фронт вас жде. ) воювати хоть трохи навчились за ці роки? Там страйкбол? Піші походи з рюкзаком і вмивання з пляшки як Бобуа?) Потомками вже обзавелись? Безутєшна вдова з дітятями будуть ридати на могилці? Є друзяки опришки, що будуть бухать на цвинтарі тихім і вспоминати?