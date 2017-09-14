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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10811108121081310814

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 01:51

  Wirująświatła написав:Banderlog имхо лучше уйти относительно здоровым будучи кому то нужным, чтобы на похоронах были люди которые хотя бы знают ваше имя, чем в глубокой старости, с кучей болячек и никому не нужным. Это мое мнение, ни к чему никого не призываю.

В каком возрасте вы прибегнете к эвтаназии?
ЛАД
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Повідомлень: 31175
З нами з: 31.08.10
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  #<1 ... 10811108121081310814
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Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

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