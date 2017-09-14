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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 01:51
Wirująświatła написав:Banderlog
имхо лучше уйти относительно здоровым будучи кому то нужным, чтобы на похоронах были люди которые хотя бы знают ваше имя, чем в глубокой старости, с кучей болячек и никому не нужным. Это мое мнение, ни к чему никого не призываю.
В каком возрасте вы прибегнете к эвтаназии?
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