Wirująświatła написав:Banderlog имхо лучше уйти относительно здоровым будучи кому то нужным, чтобы на похоронах были люди которые хотя бы знают ваше имя, чем в глубокой старости, с кучей болячек и никому не нужным. Это мое мнение, ни к чему никого не призываю.
tester7336 написав:і як це все заперечує те що якщо платники податків нічого не покладуть в тумбочку то і сардельки не буде?
Це про те, що вимоги потрібно адресувати не дембелю Успіху, а державі (владі, регуляторам ринку). Стосовно наповнення тумбочки.
до держави можна пред’явити тільки претензії з приводу створення умов і стимулів. але саме фізичне наповнення все одно залишається на плечах платників. ви вже трохи у своїх роздумах почали перегравати. так от коли платник фізично не наповнить то і сардельку держава не купить.
fler написав:............. Список моїх джерел тут: https://api.forumkyiv.org/assets/59dcf0 ... /asset.jpg ........... Виділене сьогодні повторили Кулєба, Чалий, Портніков і декілька впливових америкосів зі списку вище. Пояснили це десь так: вступ військових з північної кореї призведе до їх навчання, а слабка реакція світу - до масштабування воєн у світі, адже всі побачать “шо так можна було” і почнуть захоплення військовим шляхом тих територій, які їм потрібні. Головні інсайди: .............
Сомневаюсь, что инсайды от вашего списка могут предсказать будущую политику Трампа точнее, чем вы или я.
3)Що робити Україні? - потрібно підписати безпекову угоду з США, а ще краще з альянсом - США, Британія, Прибалтика. Це все можливо, але над цим треба ще працювати; - просити Байдена, щоб виконав всі обіцянки до прихода Трампа в січні, а саме - надав якнайбільше зброї та офіційне запрошення до НАТО; - у деяких питаннях займати жорсткішу позицію, напр., якщо не дасте більше дальнобійної зброї чи не дозволите використовувати її для ударів по військовим цілям вглибині рф, то ми тоді будемо змушені всі наші наявні умовно 200 ракет Грім2 запустити одночасно на москву, щоб якось так зупинити їх агресію, тому що у нас нема іншої можливості оборонятися.
thenewepic написав:........... Червоних ліній по суті дві: 1) не віддавати добровільно території, які фактично контролюємо (а також не відмовлятися офіційно від тих, які не контролюємо) і 2) не залишатися після перемирʼя легкою здобиччю (тобто ніякої нашої демілітаризації). ВСЕ! Тут нема нічого ні про кордони 91 року, ні про репарації з контрибуціями. Якщо ви не бачите тут поступок з нашої сторони то я навіть не знаю, що сказати. А які тоді поступки має зробити росія? Великодушно пообіцяти більше не нападати? Це дуже серйозна умова, розумію.
Я цілком усвідомлюю, що може статися так, що від росії не вдасться отримати згоди навіть на ці мінімально необхідні умови. Влада буде все одно подавати це як перемогу (у неї нема іншого вибору), але я просто кажу - не дайте себе обманути. Називайте речі своїми іменами. Капітуляцію - капітуляцією. І, відповідно, реалізуйте плани, які мали (якщо мали) на випадок капітуляції. Не наступайте на ті самі граблі ще раз. Це, власне, все, що я хотів донести в даній дискусії.
Первую половину можно было и не писать. Там много непонимания с вашей стороны. Не интересно. Достаточно было бы давно написать то, что выше. Разговор был бы гораздо конкретнее и понятнее. 1-й пункт, думаю, добиться реально. Хотя не знаю, что даст непризнание де-юре потери территорий. Сегодня вечером слегка затронули проблемы их возврата. 2-й пункт (то, что в скобках) вряд ли. Какие-то ограничения, наверное, будут. Думаю, это правильно и возможно. Конечно, не те цифры, которые назывались РФ. Какие планы могут быть на случай капитуляции? При капитуляции условия диктует победитель. На какие "ті самі граблі ще раз" не надо наступать, не понятно. Вы как-то не очень себе представляете, что такое капитуляция. Так же, как и что такое диктатура.