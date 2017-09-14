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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10811108121081310814

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 01:51

  Wirująświatła написав:Banderlog имхо лучше уйти относительно здоровым будучи кому то нужным, чтобы на похоронах были люди которые хотя бы знают ваше имя, чем в глубокой старости, с кучей болячек и никому не нужным. Это мое мнение, ни к чему никого не призываю.

В каком возрасте вы прибегнете к эвтаназии?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 02:02

  Banderlog написав:В мене діди після війни носились по всьому союзу)


і були колгоспниками? :mrgreen:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 02:09

  detroytred написав:
  tester7336 написав:і як це все заперечує те що якщо платники податків нічого не покладуть в тумбочку то і сардельки не буде?

Це про те, що вимоги потрібно адресувати не дембелю Успіху, а державі (владі, регуляторам ринку). Стосовно наповнення тумбочки.


до держави можна пред’явити тільки претензії з приводу створення умов і стимулів.
але саме фізичне наповнення все одно залишається на плечах платників.
ви вже трохи у своїх роздумах почали перегравати.
так от коли платник фізично не наповнить то і сардельку держава не купить.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 02:25

  fler написав:.............
Список моїх джерел тут: https://api.forumkyiv.org/assets/59dcf0 ... /asset.jpg
...........
Виділене сьогодні повторили Кулєба, Чалий, Портніков і декілька впливових америкосів зі списку вище.
Пояснили це десь так: вступ військових з північної кореї призведе до їх навчання, а слабка реакція світу - до масштабування воєн у світі, адже всі побачать “шо так можна було” і почнуть захоплення військовим шляхом тих територій, які їм потрібні.
Головні інсайди:
.............
Сомневаюсь, что инсайды от вашего списка могут предсказать будущую политику Трампа точнее, чем вы или я.

3)Що робити Україні?
- потрібно підписати безпекову угоду з США, а ще краще з альянсом - США, Британія, Прибалтика. Це все можливо, але над цим треба ще працювати;
- просити Байдена, щоб виконав всі обіцянки до прихода Трампа в січні, а саме - надав якнайбільше зброї та офіційне запрошення до НАТО;
- у деяких питаннях займати жорсткішу позицію, напр., якщо не дасте більше дальнобійної зброї чи не дозволите використовувати її для ударів по військовим цілям вглибині рф, то ми тоді будемо змушені всі наші наявні умовно 200 ракет Грім2 запустити одночасно на москву, щоб якось так зупинити їх агресію, тому що у нас нема іншої можливості оборонятися.

1. США согласны подписать безпекову угоду с Украиной? Британия? Прибалты, конечно, сила.
2. А мы Байдена до сих пор не просили? По-моему, только этим и занимаемся.
3. У нас есть "200 ракет Грім2"? Насколько знаю, пока ещё нет даже освоенного производства и только недавно прошли испытания (https://www.unian.ua/weapons/grim-2-ukrajina-skoro-otrimaye-potuzhnu-raketu-12807201.html#goog_rewarded).
К тому же
Комплекс побудований на базі твердопаливної балістичної ракети. Радіус дії заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом до 500 км.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2.
Какой результат достигнут реально, естественно, не знаю.
И 500 км это минимальное расстояние до Москвы от Украины, т.е. на пределе дальности Грім2.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 02:48

  thenewepic написав:...........
Червоних ліній по суті дві:
1) не віддавати добровільно території, які фактично контролюємо (а також не відмовлятися офіційно від тих, які не контролюємо) і
2) не залишатися після перемирʼя легкою здобиччю (тобто ніякої нашої демілітаризації).
ВСЕ!
Тут нема нічого ні про кордони 91 року, ні про репарації з контрибуціями. Якщо ви не бачите тут поступок з нашої сторони то я навіть не знаю, що сказати. А які тоді поступки має зробити росія? Великодушно пообіцяти більше не нападати? Це дуже серйозна умова, розумію.

Я цілком усвідомлюю, що може статися так, що від росії не вдасться отримати згоди навіть на ці мінімально необхідні умови. Влада буде все одно подавати це як перемогу (у неї нема іншого вибору), але я просто кажу - не дайте себе обманути. Називайте речі своїми іменами. Капітуляцію - капітуляцією. І, відповідно, реалізуйте плани, які мали (якщо мали) на випадок капітуляції. Не наступайте на ті самі граблі ще раз.
Це, власне, все, що я хотів донести в даній дискусії.

Первую половину можно было и не писать. Там много непонимания с вашей стороны. Не интересно.
Достаточно было бы давно написать то, что выше. Разговор был бы гораздо конкретнее и понятнее.
1-й пункт, думаю, добиться реально. Хотя не знаю, что даст непризнание де-юре потери территорий. Сегодня вечером слегка затронули проблемы их возврата.
2-й пункт (то, что в скобках) вряд ли. Какие-то ограничения, наверное, будут. Думаю, это правильно и возможно. Конечно, не те цифры, которые назывались РФ.
Какие планы могут быть на случай капитуляции? При капитуляции условия диктует победитель. На какие "ті самі граблі ще раз" не надо наступать, не понятно.
Вы как-то не очень себе представляете, что такое капитуляция. Так же, как и что такое диктатура.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 04:44

  tester7336 написав:
  Banderlog написав:В мене діди після війни носились по всьому союзу)


і були колгоспниками? :mrgreen:

І були селянами. Баби сиділи в колгоспі.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 04:53

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
Христу было 33 тоже слабак? зато каким он запомнился, молодым полным сил, а не дедушкой брюзгой с паркинсона.
я таки лишусь при своєму плані... щодо вас , то уболтали)
33 я так понімаю ви пропустили? ) сил я так розумію вже теж не особо.
но ще можно запомнитись. Фронт вас жде. ) воювати хоть трохи навчились за ці роки? Там страйкбол? Піші походи з рюкзаком і вмивання з пляшки як Бобуа?) Потомками вже обзавелись? Безутєшна вдова з дітятями будуть ридати на могилці?
Є друзяки опришки, що будуть бухать на цвинтарі тихім і вспоминати?

Умереть за общечеловеческие ценности и умереть за прихоти политиков мягко говоря не одно и то же. Героем человека делает его жизнь, а не смерть)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 05:38

  Wirująświatła написав:Героем человека делает его жизнь, а не смерть)

Но другие люди готовы его признать героем только после смерти.
Так исторически сложилось, что почитаем мы исключительно мертвых.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 06:27

  Wirująświatła написав:лан пусть всем присниться такая девушка, которая будет вас преследовать стуча зубами.
Зображення

Это хто такая?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 07:44

  Wirująświatła написав:
Умереть за общечеловеческие ценности и


Нема ніяких общєчєловєчєських цінностей)
Banderlog
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