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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 08:18
Хелгі Шарп.
🍁 Не звертав увагу, коли т.зв. "план Трампа" публікували російські джерела. Але вирішив викласти після того, як його у загальних рисах підтвердило флоридське інформаційне видання (Трамп все робить через Флориду), а потім у загальних рисах підтвердив політичний експерт на Fox News.
Що передбачає згаданий план? Трамп пропонує Росії зберегти Крим та території, контрольовані до 24 лютого 2022 року без їх юридичного визнання за москвою. Україна, у свою чергу, зобов'язується дотримуватися нейтралітету і не вступати до НАТО 20 років - це також гарантуватимуть США. Натомість, для запобігання нового вторгнення з боку ерефії, Трамп готовий надати Україні весь спектр ракет далекого радіусу дії з правом застосування виключно при порушенні росією мирної угоди.
Не слабо.
При цьому території, які увійшли до складу РФ після 24.02.2022, слід оголосити нейтральною зоною і вивести війська обох сторін. Подальші питання щодо цієї території слід вирішити дипломатичним шляхом.
Мертва зона?
Дещо в ній вже зруйноване впень.
Але ж є і цілесенькі міста у приазов`ї.
Широчезна смуга...
У зоні вглиб до 150 км. по всьому кордону України та Росії не повинно бути жодних ударних систем - лише піхотинці.
А безпілотники -- вони ж і ударні бувають...
Але умови вже доволі теплі-лампові. Проблем з мобілізацією не мало би бути. Як і в часи АТО.
Трамп готовий підкріпити цю угоду зняттям низки санкцій із РФ. Росії буде повернуто заморожені активи, виплати репарацій Україні не передбачено, але відновлювати її (Україну) будуть спільними зусиллями США та Європа. Окрім цього, Трамп пропонує для відновлення енергетичної системи України зобов'язати РФ постачати Києву газ зі знижкою 60% не менше 10 років. Він також упевнений, що його план є компромісним для обох сторін і його підтримає глобальний Південь.
Що я думаю з цього приводу... Цей план - свідомий вкид для зондування суспільної думки. Не виключаю, що вкид спільний: людей Трампа (автор - Марко Рубіо) і тих спецслужбістів з російської сторони, з якими вони контактували.
А от це цікаво...
Москвини 32міс засіювали трупами додані території і тепер вони ж готові вийти звідти? 😳🙀
Це не удетальнена дорожня мапа, а те, що в загальних рисах пропонуватиме нова американська адміністрація. Основа, над якою почнуть працювати БД та кремль через посередників (Орбан, Маск).
Якщо Трамп і Держдеп затвердять план, і на нього погодиться путін (у противному випадку Трамп обіцяє зробити з російською енергосистемою те, що союзники у свій час зробили з іракською), ймовірність того, що Зеленський "відморозиться" наближається до нуля. Бо не в тому положенні зараз країна, щоб відмовитися від свого головного партнера, без підтримки якого продовжувати війну буде дуже важко.
Звісно, залишається Європа, але вона ще не настільки "розкрутила" свої військові можливості, щоб повноцінно замінити США. І от коли Трамп з путіним про щось домовляться, і цю домовленість сприйме Глобальний Південь, Україні залишиться торгуватись лише в окремих позиціях. Наприклад, в тих, які виклав учора Петро Порошенко. Особисто я повністю згоден з його чотирма пунктами, але один вважаю нереальним.
Тут ще такий нюанс. Раніше ми традиційно спирались на двопартійну підтримку США - президента-республіканця врівноважував демократичний Конгрес і навпаки. Зараз такого люфту не буде - монотрампізм надовго, і до цього треба звикати.
Ну а поки, не чекаючи інавгурації, у Вашингтон потягнулися "ходоки" і від європейських держав, і від української влади, які намагатимуться встановити контакт з командою Трампа, лобіюючи свої питання. І якщо сьогодні Трамп ззустрічатиметься з Борисом Джонсоном, то на найближчі дні заплановані зустрічі його помічників з емісарами української влади.
Основне завдання цих емісарів - показати своє дистанціювання від демократів (перевзуватись у повітрі - наше все!), уточнити: "план перемоги Зеленського" можна весь викинути на смітник, чи все ж таки дозволять залишити його перший аркуш. І, нарешті, вибори в Україні - про це пізніше та окремо.
Як я і казав, коліщата закрутились. Що з цього вийде - не знаю. Ніхто не знає. Але розпочався хоч якийсь двіж, бо читати щодня про наш відступ і бомбардування українських міст немає вже сил навіть в мене - тут, в Америці. Про тих, хто в Україні, взагалі мовчу
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 08:38
tester7336 написав: detroytred написав: tester7336 написав:
і як це все заперечує те що якщо платники податків нічого не покладуть в тумбочку то і сардельки не буде?
Це про те, що вимоги потрібно адресувати не дембелю Успіху, а державі (владі, регуляторам ринку). Стосовно наповнення тумбочки.
до держави можна пред’явити тільки претензії з приводу створення умов і стимулів.
але саме фізичне наповнення все одно залишається на плечах платників.
ви вже трохи у своїх роздумах почали перегравати.
так от коли платник фізично не наповнить то і сардельку держава не купить.
Я не переграваю, а дивлюсь з боку об'єктивності процесу.
Є платник податків, який наповнює бюджет. Фізично.
Від чого залежить цей процес (більше чи менше, впритул до нуля) сплатить (а також заробить) платник?
Від умов, в яких він знаходиться.
Умови йому створює хто?
Держава.
Крапка.
То до кого питання повинні бути стосовно наповнення бюджету?
Ви адресуєте до свідомості платника, я - до держави (яка створює умови платнику).
В цьому і принципова різниця підходів:
Кейнс, Фрідмен і Ко вбачали рішення розвитку через умови в ринку (створення сприятливих умов); Маркс-ленін через свідомість совєцького чаловєка (підвищення свідомості громадян).
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 09:04
Bobua написав:
Хелгі Шарп.
🍁 Не звертав увагу, коли т.зв. "план Трампа" публікували російські джерела. Але вирішив викласти після того, як його у загальних рисах підтвердило флоридське інформаційне видання (Трамп все робить через Флориду), а потім у загальних рисах підтвердив політичний експерт на Fox News.
Що передбачає згаданий план? Трамп пропонує Росії зберегти Крим та території, контрольовані до 24 лютого 2022 року без їх юридичного визнання за москвою. Україна, у свою чергу, зобов'язується дотримуватися нейтралітету і не вступати до НАТО 20 років - це також гарантуватимуть США. Натомість, для запобігання нового вторгнення з боку ерефії, Трамп готовий надати Україні весь спектр ракет далекого радіусу дії з правом застосування виключно при порушенні росією мирної угоди.
Не слабо.
[/quote]
Є різниця між:
- наявність американських ракет в України, коли вона є членом НАТО;
- наявність американських ракет в України, коли вона не є членом НАТО.
На другий варіант рфія не погодиться ні за яких умов.
Чи піде на постачання їх тоді сам Трамп?
Хз. Бо тоді в хуситів і не тільки з'являться ще потужніші)) рокети і т.д.
Саме це стримувало Байдена.
Практика покаже, може Трамп все ж таки реально крутіший за Байдена.
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 09:40
Banderlog написав:
Сільська школа дозволяла мати нормальний рівень для вступу в університет.
навіть не смішно,
золоті медалісти з села (або містечка) -це тверда трійка(ок, 4-) у місті рівня Харків(Одеса)
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 09:51
Shaman написав:
й хто автор? звідки це?
не все так однозначно...
хто зайнятий в промисловості глобального півдня (Катар, ОАЄ, Саудовстка Арабія)- кріпаки з Пакістану, Індії, Шлрі Ланки, країн Африкі
Хто робить те саме в Старій Европі (молдоване, українці, раніше поляки, болгари, румуни, ще раніше португальці(алжирці) во Франції)
чим бедніше населення -тим більше шанс привчити до важкої праці з дитинства (в промисловості і в сг сьогодні в розвинутих країнах працює переважно техніка)
стосовно ідеології-99% населення України взагалі ідеологічно незаймані (релігійно? так, а яка сьогодні пануюча ідіологія? опишість коротко (їдемо в НАТО і ЕС? так це напрямок, а де ідіологія?)
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 09:55
Wirująświatła написав: Banderlog написав: Wirująświatła написав:
будучи кому то нужным, чтобы на похоронах были люди которые хотя бы знают ваше имя, чем в глубокой старости, с кучей болячек и никому не нужным.
Слабак!
нізя ж таким буть. Будь іскрою. І запали собой життя.
Христу было 33 тоже слабак? зато каким он запомнился, молодым полным сил, а не дедушкой брюзгой с паркинсона.
це узагальнюючий образ, герой часу
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 09:58
M-Audio написав:
Вон, оккупированная Карелия сильно вернулась в Финляндию?
А вона потрібна, там бабла вложити треба стільки, скільки Фінляндія і за сто років не нашкребе. Хіба що "аби було", може коли пригодиться
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 09:58
Bobua
маячня, вкид на (вентілятор) реакцію України і рф
Російські морські піхотинці за підтримки північнокорейських солдатів у четвер пішли в наступ на українські позиції в Курській області. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, однією з причин такого поспіху може бути так званий "мирний план" Дональда Трампа, про який раніше писали західні ЗМІ.
Як пояснює Акс, одна з пропозицій Трампа полягає в тому, щоб Україна і Росія погодилися на перемир'я вздовж нинішньої лінії фронту. А вона охоплює не тільки південь і схід України, а й Курську область РФ.
"Якщо план Трампа справді спрацює - а це дуже велике "якщо", - Росія фактично віддасть 270 квадратних миль російської землі в обмін на приблизно 20 відсотків України - це 45 000 квадратних миль, які вона окупує", - пише Акс, зазначаючи, що російського диктатора Путіна цей, здавалося б, сприятливий обмін, вочевидь, не влаштує.
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 10:02
ЛАД написав: Wirująświatła написав:Banderlog
имхо лучше уйти относительно здоровым будучи кому то нужным, чтобы на похоронах были люди которые хотя бы знают ваше имя, чем в глубокой старости, с кучей болячек и никому не нужным. Это мое мнение, ни к чему никого не призываю.
В каком возрасте вы прибегнете к эвтаназии?
Часто - понятное дело, что не все - это первые месяцы 4й стадии. Альцгеймер/Паркинсон...
Востаннє редагувалось _hunter
в П'ят 08 лис, 2024 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 10:06
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Героем человека делает его жизнь, а не смерть)
Но другие люди готовы его признать героем только после смерти.
Так исторически сложилось, что почитаем мы исключительно мертвых.
живые герои и гении не нужны элите, они рушат вековые устои. Если признать нового Христа при жизни, тогда возникнет вопрос кто такие путин, Трамп и др? Зато мёртвым героем удобно прикрывать свои делишки, крестовые походы например. Не задумывались почему в христианстве символ - мертвый Христос на кресте? Меня всегда удивляла фраза что он умер за нас. Разве это главное? Для элиты да, очень важно напомнить что герой мёртв, поэтому чучело ленина держат в мавзолее, а 2й герой элите вообще не нужен, поэтому сталина оттуда быстро выкинули.
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
Умереть за общечеловеческие ценности и
Нема ніяких общєчєловєчєських цінностей)
значит их надо снова выдумать! не может свято место оставаться пустым.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 08 лис, 2024 10:21, всього редагувалось 2 разів.
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