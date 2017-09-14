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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10813108141081510816

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 10:11

  барабашов написав:Это хто такая?
отсюда
https://www.youtube.com/watch?v=CKuCaQ0pH3w
снято в стиле лофт
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
Умереть за общечеловеческие ценности и


Нема ніяких общєчєловєчєських цінностей)
Воістину глибоко віруюча воцерковлена людина :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 10:51

3.00
Хуйло счастлив. Его агентура в Украине отрабатывает каждый рубль.
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  #<1 ... 10813108141081510816
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