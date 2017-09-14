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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 10:11
барабашов написав:
Это хто такая?
отсюдаhttps://www.youtube.com/watch?v=CKuCaQ0pH3w
снято в стиле лофт
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 10:29
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
Умереть за общечеловеческие ценности и
Нема ніяких общєчєловєчєських цінностей)
Воістину глибоко віруюча воцерковлена людина
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Faceless
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 10:51
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Хуйло счастлив. Его агентура в Украине отрабатывает каждый рубль.
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