RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10814108151081610817>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 10:11

  барабашов написав:Это хто такая?
отсюда
https://www.youtube.com/watch?v=CKuCaQ0pH3w
снято в стиле лофт
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25627
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3385 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
Умереть за общечеловеческие ценности и


Нема ніяких общєчєловєчєських цінностей)
Воістину глибоко віруюча воцерковлена людина :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35589
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8078 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 10:51

3.00
Хуйло счастлив. Его агентура в Украине отрабатывает каждый рубль.
UA
 
Повідомлень: 8961
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2285 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 11:24

  UA написав:Прекращение огня подпишут в декабре.

Цілком можливо. Бачу що різко зросла кількість реклами і в метро і на радіо та тв. Це добрий знак!
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 13.10.08
Подякував: 447 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 11:25

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
Умереть за общечеловеческие ценности и


Нема ніяких общєчєловєчєських цінностей)

+ Всё имеет смысл только пока вы живы.
Вся пропагандонская чушь про ценности, запомнить, уйти героем - это ложь, дикая ложь

Да. и никакого Христа не было. Это выдуманный образ. Кстати, всеми вами ненавистный сепар по понятиям иудеев.
Кстати, женщина не может забеременеть от святого духа. У женщины есть вагина, матка, яйцеклетка для этого
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3806
З нами з: 17.12.22
Подякував: 99 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 11:36

  Banderlog написав:
  tester7336 написав:
  Banderlog написав:В мене діди після війни носились по всьому союзу)


і були колгоспниками? :mrgreen:

І були селянами. Баби сиділи в колгоспі.


так це велика різниця. сільські вчителі мали паспорти. а от колгоспники зась.
хз як воно тоді працювало що так було. ця інфа то з розповідей набагато старшого покоління. при чому і самі розповіді були вже давно.
tester7336
 
Повідомлень: 590
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 11:40

  Mimohod написав:
  UA написав:Прекращение огня подпишут в декабре.

Цілком можливо. Бачу що різко зросла кількість реклами і в метро і на радіо та тв. Це добрий знак!

Вот объясните для кого в метро реклама кошачьего корма, если коты в метро не ездят?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25627
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3385 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 11:41

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Это хто такая?
отсюда
https://www.youtube.com/watch?v=CKuCaQ0pH3w
снято в стиле лофт

От блин
А я думал вы фотку флер или стм стянули из соцсетей
Хороши биксы!
Но наши дамы в клипе "Биология" получше будут!
барабашов
 
Повідомлень: 4509
З нами з: 16.06.15
Подякував: 284 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 11:43

  detroytred написав:Я не переграваю, а дивлюсь з боку об'єктивності процесу.
Є платник податків, який наповнює бюджет. Фізично.
Від чого залежить цей процес (більше чи менше, впритул до нуля) сплатить (а також заробить) платник?
Від умов, в яких він знаходиться.
Умови йому створює хто?
Держава.
Крапка.

То до кого питання повинні бути стосовно наповнення бюджету?
Ви адресуєте до свідомості платника, я - до держави (яка створює умови платнику).
В цьому і принципова різниця підходів:
Кейнс, Фрідмен і Ко вбачали рішення розвитку через умови в ринку (створення сприятливих умов); Маркс-ленін через свідомість совєцького чаловєка (підвищення свідомості громадян).


ми не обговорювали від яких стимулів процес наповнення залежить.
якщо вам так хочеться про це побалакати - ви нащо то в мою дискусію влізли зовсім з іншим питанням?
створіть окреме обговорення і там дискутуйте.
в мене конкретно про саме фізичне наповнення - платник не наповнив держава не купила.
а всі ваші теоретизми - будь ласка окремо. і там розставляйте крапки.
tester7336
 
Повідомлень: 590
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 11:56

  Faceless написав:
Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
Умереть за общечеловеческие ценности и


Нема ніяких общєчєловєчєських цінностей)
Воістину глибоко віруюча воцерковлена людина :)

До чого людські цінності до церкви? ) давайте самого автора спитаєм за які такі загальнолюдські цінності він готовий помирати?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1480
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 10814108151081610817>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 73650
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242355
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873383
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (455)
08.11.2024 11:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.