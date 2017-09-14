Wirująświatła написав: Умереть за общечеловеческие ценности и
Нема ніяких общєчєловєчєських цінностей)
+ Всё имеет смысл только пока вы живы. Вся пропагандонская чушь про ценности, запомнить, уйти героем - это ложь, дикая ложь
Да. и никакого Христа не было. Это выдуманный образ. Кстати, всеми вами ненавистный сепар по понятиям иудеев. Кстати, женщина не может забеременеть от святого духа. У женщины есть вагина, матка, яйцеклетка для этого
Banderlog написав:В мене діди після війни носились по всьому союзу)
і були колгоспниками?
І були селянами. Баби сиділи в колгоспі.
так це велика різниця. сільські вчителі мали паспорти. а от колгоспники зась. хз як воно тоді працювало що так було. ця інфа то з розповідей набагато старшого покоління. при чому і самі розповіді були вже давно.
detroytred написав:Я не переграваю, а дивлюсь з боку об'єктивності процесу. Є платник податків, який наповнює бюджет. Фізично. Від чого залежить цей процес (більше чи менше, впритул до нуля) сплатить (а також заробить) платник? Від умов, в яких він знаходиться. Умови йому створює хто? Держава. Крапка.
То до кого питання повинні бути стосовно наповнення бюджету? Ви адресуєте до свідомості платника, я - до держави (яка створює умови платнику). В цьому і принципова різниця підходів: Кейнс, Фрідмен і Ко вбачали рішення розвитку через умови в ринку (створення сприятливих умов); Маркс-ленін через свідомість совєцького чаловєка (підвищення свідомості громадян).
ми не обговорювали від яких стимулів процес наповнення залежить. якщо вам так хочеться про це побалакати - ви нащо то в мою дискусію влізли зовсім з іншим питанням? створіть окреме обговорення і там дискутуйте. в мене конкретно про саме фізичне наповнення - платник не наповнив держава не купила. а всі ваші теоретизми - будь ласка окремо. і там розставляйте крапки.