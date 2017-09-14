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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10814108151081610817

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:01

  Banderlog написав:До чого людські цінності до церкви? ) давайте самого автора спитаєм за які такі загальнолюдські цінності він готовий помирати
автор это кто? Если вы про меня, здесь всё просто, чтобы не было ненависти, войн, чтобы вернулось уважение к старшим, за свободу детей, чтобы их не прессовала школа, а родители не держали на поводке до 30 лет. За то чтобы каждая женщина рожала детей, а не делала карьеру. За то чтобы богатство перестало быть предметом культа, а гордость и восхищение вызывали таланты. Список конечно шире, так первое что на ум пришло. Это абсолютно достижимо, если вместо IQ начать развивать EQ. Ещё раз напомню героем человека делает жизнь, умереть за вышеперечисленное прежде всего означает жить этим и ради этого.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 08 лис, 2024 12:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:03

  tester7336 написав:ми не обговорювали від яких стимулів процес наповнення залежить.
якщо вам так хочеться про це побалакати - ви нащо то в мою дискусію влізли зовсім з іншим питанням?
створіть окреме обговорення і там дискутуйте.
в мене конкретно про саме фізичне наповнення - платник не наповнив держава не купила.
а всі ваші теоретизми - будь ласка окремо. і там розставляйте крапки.

Ви вказали Успіху, що йому потрібно наповнювати йому бюджет, щоб наступним були сардельки.
Тобто увязали практично напряму Успіха з забезпеченням всл "сардельками".
Напряму.
Стимулом для наповнення бюджета Успіхом у вас виступає -- що сардельки будуть у наступників.
На мою думку, це не так.
Я висловив свою думку стосовно даного предмета обгорення.

Якщо бажаєте, можу без проблем прибирати ваш нік з цитування (ваших) тверджень та думок.
Ну щоб вам не здавалося, що я кудись "влажу".
Маякніть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:17

  detroytred написав:
  tester7336 написав:ми не обговорювали від яких стимулів процес наповнення залежить.
якщо вам так хочеться про це побалакати - ви нащо то в мою дискусію влізли зовсім з іншим питанням?
створіть окреме обговорення і там дискутуйте.
в мене конкретно про саме фізичне наповнення - платник не наповнив держава не купила.
а всі ваші теоретизми - будь ласка окремо. і там розставляйте крапки.

Ви вказали Успіху, що йому потрібно наповнювати йому бюджет, щоб наступним були сардельки.
Тобто увязали практично напряму Успіха з забезпеченням всл "сардельками".
Напряму.
Стимулом для наповнення бюджета Успіхом у вас виступає -- що сардельки будуть у наступників.
На мою думку, це не так.
Я висловив свою думку стосовно даного предмета обгорення.

Якщо бажаєте, можу без проблем прибирати ваш нік з цитування (ваших) тверджень та думок.
Ну щоб вам не здавалося, що я кудись "влажу".
Маякніть.


це ви вигадали про стимули.
я констатував факт зв’язки фізичного ненаповнення з неможливістю купити сардельку.
ще раз вам кажу - хочете дискутувати про стимули будь ласка окремо.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:18

Орбан. По суті інсайд

"Американці вийдуть з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно", – підсумував він.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7197975/
________________________________
Але на найближчий час ніяких змін, бо Байден встигне надати зброї на декілька мільярдів. Японці, британці та ін. фінанси вже визначили. Мільярдів 20+ на наступний рік буде.

Тому попереду захопливі історії..
І внутрі - незламність, інфотвердість і т.д.
__________________________
Чому вже зовсім не згадується про Кримський міст? Дивно.
__________________________
Заявляти, як ми близько до вступу не в НАТО, а хоча б в ЄС, звісно можна рішуче і впевнено, але, виявляється, оті євробюрократи живуть сухими циферками...
А вони такі:
https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 2/7197507/
Зі статті:
"Утім, повторимося, це пояснення не змінює головного висновку: без радикального прискорення вступних реформ Україна не досягне успіху на шляху до ЄС."
Ключове слово -- "радикального".
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 лис, 2024 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:39

  detroytred написав:"Американці вийдуть з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно", – підсумував він.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7197975/

Є шанс, що лобісти виробників зброї з США вже зробили Трампу пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Знов таки, робочі місця, америка стає грет егейн. Трамп буде миротворцем і при цьому американським хлопчикам не потрібно буде їхати в далеку країну, а треба лише надати зброю та надавити на друга пу.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:43

  detroytred написав:"Американці вийдуть з цієї війни
я об этом говорил в середине 2023 года, только ошибся по срокам, США нафиг эта война не нужна, два бывших союзника выясняют отношения. Никаких европейских ценностей, которые мы якобы защищаем. Бусификация, коррупция, постепенно превращаясь в северную Корею за чужой счёт. Только идиот будет такое финансировать. Следом за США и Германия поставит вопрос ребром. Либо воюем за свои, а нам поставляют оружие, либо... другие варианты. Бесконечная война за чужой счёт с нулевым результатом "на земле" малопривлекательная инвестиция.
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  #<1 ... 10814108151081610817
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