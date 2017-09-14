Banderlog написав:До чого людські цінності до церкви? ) давайте самого автора спитаєм за які такі загальнолюдські цінності він готовий помирати
автор это кто? Если вы про меня, здесь всё просто, чтобы не было ненависти, войн, чтобы вернулось уважение к старшим, за свободу детей, чтобы их не прессовала школа, а родители не держали на поводке до 30 лет. За то чтобы каждая женщина рожала детей, а не делала карьеру. За то чтобы богатство перестало быть предметом культа, а гордость и восхищение вызывали таланты. Список конечно шире, так первое что на ум пришло. Это абсолютно достижимо, если вместо IQ начать развивать EQ. Ещё раз напомню героем человека делает жизнь, умереть за вышеперечисленное прежде всего означает жить этим и ради этого.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 08 лис, 2024 12:09, всього редагувалось 2 разів.
tester7336 написав:ми не обговорювали від яких стимулів процес наповнення залежить. якщо вам так хочеться про це побалакати - ви нащо то в мою дискусію влізли зовсім з іншим питанням? створіть окреме обговорення і там дискутуйте. в мене конкретно про саме фізичне наповнення - платник не наповнив держава не купила. а всі ваші теоретизми - будь ласка окремо. і там розставляйте крапки.
Ви вказали Успіху, що йому потрібно наповнювати йому бюджет, щоб наступним були сардельки. Тобто увязали практично напряму Успіха з забезпеченням всл "сардельками". Напряму. Стимулом для наповнення бюджета Успіхом у вас виступає -- що сардельки будуть у наступників. На мою думку, це не так. Я висловив свою думку стосовно даного предмета обгорення.
Якщо бажаєте, можу без проблем прибирати ваш нік з цитування (ваших) тверджень та думок. Ну щоб вам не здавалося, що я кудись "влажу". Маякніть.
tester7336 написав:ми не обговорювали від яких стимулів процес наповнення залежить. якщо вам так хочеться про це побалакати - ви нащо то в мою дискусію влізли зовсім з іншим питанням? створіть окреме обговорення і там дискутуйте. в мене конкретно про саме фізичне наповнення - платник не наповнив держава не купила. а всі ваші теоретизми - будь ласка окремо. і там розставляйте крапки.
Ви вказали Успіху, що йому потрібно наповнювати йому бюджет, щоб наступним були сардельки. Тобто увязали практично напряму Успіха з забезпеченням всл "сардельками". Напряму. Стимулом для наповнення бюджета Успіхом у вас виступає -- що сардельки будуть у наступників. На мою думку, це не так. Я висловив свою думку стосовно даного предмета обгорення.
Якщо бажаєте, можу без проблем прибирати ваш нік з цитування (ваших) тверджень та думок. Ну щоб вам не здавалося, що я кудись "влажу". Маякніть.
це ви вигадали про стимули. я констатував факт зв’язки фізичного ненаповнення з неможливістю купити сардельку. ще раз вам кажу - хочете дискутувати про стимули будь ласка окремо.
"Американці вийдуть з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно", – підсумував він. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7197975/ ________________________________ Але на найближчий час ніяких змін, бо Байден встигне надати зброї на декілька мільярдів. Японці, британці та ін. фінанси вже визначили. Мільярдів 20+ на наступний рік буде.
Тому попереду захопливі історії.. І внутрі - незламність, інфотвердість і т.д. __________________________ Чому вже зовсім не згадується про Кримський міст? Дивно. __________________________ Заявляти, як ми близько до вступу не в НАТО, а хоча б в ЄС, звісно можна рішуче і впевнено, але, виявляється, оті євробюрократи живуть сухими циферками... А вони такі: https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 2/7197507/ Зі статті: "Утім, повторимося, це пояснення не змінює головного висновку: без радикального прискорення вступних реформ Україна не досягне успіху на шляху до ЄС." Ключове слово -- "радикального".
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 лис, 2024 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Є шанс, що лобісти виробників зброї з США вже зробили Трампу пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Знов таки, робочі місця, америка стає грет егейн. Трамп буде миротворцем і при цьому американським хлопчикам не потрібно буде їхати в далеку країну, а треба лише надати зброю та надавити на друга пу.
detroytred написав:"Американці вийдуть з цієї війни
я об этом говорил в середине 2023 года, только ошибся по срокам, США нафиг эта война не нужна, два бывших союзника выясняют отношения. Никаких европейских ценностей, которые мы якобы защищаем. Бусификация, коррупция, постепенно превращаясь в северную Корею за чужой счёт. Только идиот будет такое финансировать. Следом за США и Германия поставит вопрос ребром. Либо воюем за свои, а нам поставляют оружие, либо... другие варианты. Бесконечная война за чужой счёт с нулевым результатом "на земле" малопривлекательная инвестиция.
Є шанс, що виробники зброї з США вже зробили Трампу пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Знов таки, робочі місця, амеріка грет егейн. Трамп стане миротворцем і при цьому американським хлопчикам не потрібно буде їхати в далеку країну, а треба лише надати зброю та надавити на друга пу.
Нюанс: це деми глобалісти... тобто джерело фінансування для них глобальний світ. Трамп - це навпаки. Тобто гроші отим своїм виробникам зброї він брати звідки буде, окрім зі своїх же?
Справа в тому, що наші (можновладці) не хочуть сплачувати. Нікому. Вони хочуть, щоб це нас фінансували.
Точніше: наші кажуть, що Україна й так сплачує... життями всл та цивільних громадян. Але. Партнерам-то потрібні інші "монети".
detroytred написав:"Американці вийдуть з цієї війни
я об этом говорил в середине 2023 года, только ошибся по срокам, США нафиг эта война не нужна, два бывших союзника выясняют отношения. Никаких европейских ценностей, которые мы якобы защищаем. Бусификация, коррупция, постепенно превращаясь в северную Корею за чужой счёт. Только идиот будет такое финансировать. Следом за США и Германия поставит вопрос ребром. Либо воюем за свои, а нам поставляют оружие, либо... другие варианты. Бесконечная война за чужой счёт с нулевым результатом "на земле" малопривлекательная инвестиция.
Демократам важливі. Оті цінності. Да і війна навіть з нульовим результатом. Умовно. Бо штукатурка теж важлива. Без неї глобалізація ніяк.
Інша справа Трамп і Ко. Їм важливо бабло. Угоди. Прямі.
Хоча глобалізація - це теж бабло. Але не напряму, як в Трампа, а через оті цінності.
Военнослужащие получили некачественные мины от «Укроборонпрома» — Censor.
ЗСУ сообщают, что из полученной партии 120-мм мин лишь одна из десяти срабатывает, предположительно из-за некачественного тротила. Также возникают проблемы с пороховыми зарядами — мины падают близко к миномету или вовсе не выстреливаются, что требует разборки оружия.
detroytred написав:Хоча глобалізація - це теж бабло. Але не напряму, як в Трампа, а через оті цінності.
слишком сложно. Дем.ценности существуют до тех пор, пока за них не дорого платить, если дорого возникает вопрос нафуя козе баян? Так проще и понятнее. И опять же какие ценности мы предлагаем цивилизации? В нас причина беды, а не в Байдене/Трампе. Если бы что то предлагали, США давно вмешались бы, как в Кувейте.