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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10816108171081810819>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:08

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:"Американці вийдуть з цієї війни
я об этом говорил в середине 2023 года, только ошибся по срокам, США нафиг эта война не нужна, два бывших союзника выясняют отношения. Никаких европейских ценностей, которые мы якобы защищаем. Бусификация, коррупция, постепенно превращаясь в северную Корею за чужой счёт. Только идиот будет такое финансировать. Следом за США и Германия поставит вопрос ребром. Либо воюем за свои, а нам поставляют оружие, либо... другие варианты. Бесконечная война за чужой счёт с нулевым результатом "на земле" малопривлекательная инвестиция.

Ой не скажите
Газ Чёрного моря и сланцевый под угольком бомбаса кто-то заберёт себе
И вам и мне(и хаттабу с про-коткиным) с этого хершоперепадёт
Это мы по руде и литию ещё не калькулировали остатки
В Жёлтых Водах уран чей? Нарида кордона 1991?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:10

  Wirująświatła написав:слишком сложно. Дем.ценности существуют до тех пор, пока за них не дорого платить, если дорого возникает вопрос нафуя козе баян?

Саме так!

Але це і є розвиток.
Чим далі від початкового (вкрай необхідного) тим все складніше та надлишковіше. І головне - дорожче.

Образно: айфон з інетом дорожче та складніше куска хліба.
І для айфона з інетом потрібні віртуальні цінності...

До речі, демцінності... Тому що вони від цивілізованого Заходу))
По суті не грає ролі від кого віртуал...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 лис, 2024 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:12

  барабашов написав:Ой не скажите
Газ Чёрного моря и сланцевый под угольком бомбаса кто-то заберёт себе
И вам и мне(и хаттабу с про-котельным) с этого хершоперепадёт
из серии про донбасс который кормит всю Украину. Шахты в лднр все позакрывались. В 21м веке не интересно разрабатывать месторождения за хулиард денег. Надо так шоб воткнул палку в песок и оттуда брызнула нефть.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:18

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Ой не скажите
Газ Чёрного моря и сланцевый под угольком бомбаса кто-то заберёт себе
И вам и мне(и хаттабу с про-котельным) с этого хершоперепадёт
из серии про донбасс который кормит всю Украину. Шахты в лднр все позакрывались. В 21м веке не интересно разрабатывать месторождения за хулиард денег. Надо так шоб воткнул палку в песок и оттуда брызнула нефть.

Самий противоречивий момент.
На який особисто в мене нема відповіді.
З одного боку ви праві на всі 100; з іншого - бачення Барабашова має рацію.

Захід цікавить стан демократії чомусь лише там, де є оті нікомунепотрібні іскопаємиє або інші ресурси.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:25

  detroytred написав:Захід цікавить стан демократії чомусь лише там, де є оті нікомунепотрібні іскопаємиє або інші ресурси.
всё просто, 2 чаши весов, на одной капиталы, на другой дем.ценности (как отражение общечеловеческих но с оговоркой). Какие перевешивают? Пока недорого - демценности. Если дорого - своя рубашка становится важнее. Путин сделал так что стало дорого - для полноценной войны надо делиться самолетами, ракетами большой дальности, пэтриотами, мб и живой силой, хотя бы наёмной. Чаша с демценностями постепенно теряет вес. То что предложил Барабашов не стоит тех денег, которые в нас нужно влить.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Самий противоречивий момент.
На який особисто в мене нема відповіді.
В общем, если у вас богатые природные ресурсы, но нет модели роста, слабая геополитическая позиция, высокий удельный вес сырьевого сектора экономики, низкая капитализация ВВП и затрат на сектор обороны, нужно быть готовым, что рано или поздно за этими ресурсами "придут".
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:34

  detroytred написав:"Утім, повторимося, це пояснення не змінює головного висновку: без радикального прискорення вступних реформ Україна не досягне успіху на шляху до ЄС."
Ключове слово -- "радикального".

Українці не здатні на реформи самостійно.
Тільки через зовнішня управления з попереднім знищенням олігархічно-сортового режиму.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:46

  Xenon написав:
Военнослужащие получили некачественные мины от «Укроборонпрома» — Censor.

ЗСУ сообщают, что из полученной партии 120-мм мин лишь одна из десяти срабатывает, предположительно из-за некачественного тротила. Также возникают проблемы с пороховыми зарядами — мины падают близко к миномету или вовсе не выстреливаются, что требует разборки оружия.

https://censor.net/ru/video_news/351867 ... boronpromu

"профі" попиляли гроші, результат не важливий.
Головне що приватизація землі їде повним ходом.
Мясом закидають.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:54

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Героем человека делает его жизнь, а не смерть)

Но другие люди готовы его признать героем только после смерти.
Так исторически сложилось, что почитаем мы исключительно мертвых.

живые герои и гении не нужны элите, они рушат вековые устои. Если признать нового Христа при жизни, тогда возникнет вопрос кто такие путин, Трамп и др? Зато мёртвым героем удобно прикрывать свои делишки, крестовые походы например. Не задумывались почему в христианстве символ - мертвый Христос на кресте? Меня всегда удивляла фраза что он умер за нас. Разве это главное? Для элиты да, очень важно напомнить что герой мёртв, поэтому чучело ленина держат в мавзолее, а 2й герой элите вообще не нужен, поэтому сталина оттуда быстро выкинули.
  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:Умереть за общечеловеческие ценности и

Нема ніяких общєчєловєчєських цінностей)

значит их надо снова выдумать! не может свято место оставаться пустым.


Наскільки мені відомо віруючи завжди говорять -Христос посеред нас !
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:55

Автори публікації поспілкувалися з військовими на полігоні у Польщі. За словами журналістів, курси для бійців ЗСУ, які були розраховані на кілька місяців, скоротили до одного-двох місяців. При цьому підготовка офіцерів штабу триває 21 день, а колективна підготовка взводів і рот - взагалі тиждень.
https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukra ... 13084.html
detroytred
 
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