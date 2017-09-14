detroytred написав:"Американці вийдуть з цієї війни
я об этом говорил в середине 2023 года, только ошибся по срокам, США нафиг эта война не нужна, два бывших союзника выясняют отношения. Никаких европейских ценностей, которые мы якобы защищаем. Бусификация, коррупция, постепенно превращаясь в северную Корею за чужой счёт. Только идиот будет такое финансировать. Следом за США и Германия поставит вопрос ребром. Либо воюем за свои, а нам поставляют оружие, либо... другие варианты. Бесконечная война за чужой счёт с нулевым результатом "на земле" малопривлекательная инвестиция.
Ой не скажите Газ Чёрного моря и сланцевый под угольком бомбаса кто-то заберёт себе И вам и мне(и хаттабу с про-коткиным) с этого хершоперепадёт Это мы по руде и литию ещё не калькулировали остатки В Жёлтых Водах уран чей? Нарида кордона 1991?
барабашов написав:Ой не скажите Газ Чёрного моря и сланцевый под угольком бомбаса кто-то заберёт себе И вам и мне(и хаттабу с про-котельным) с этого хершоперепадёт
из серии про донбасс который кормит всю Украину. Шахты в лднр все позакрывались. В 21м веке не интересно разрабатывать месторождения за хулиард денег. Надо так шоб воткнул палку в песок и оттуда брызнула нефть.
барабашов написав:Ой не скажите Газ Чёрного моря и сланцевый под угольком бомбаса кто-то заберёт себе И вам и мне(и хаттабу с про-котельным) с этого хершоперепадёт
из серии про донбасс который кормит всю Украину. Шахты в лднр все позакрывались. В 21м веке не интересно разрабатывать месторождения за хулиард денег. Надо так шоб воткнул палку в песок и оттуда брызнула нефть.
Самий противоречивий момент. На який особисто в мене нема відповіді. З одного боку ви праві на всі 100; з іншого - бачення Барабашова має рацію.
Захід цікавить стан демократії чомусь лише там, де є оті нікомунепотрібні іскопаємиє або інші ресурси.
detroytred написав:Захід цікавить стан демократії чомусь лише там, де є оті нікомунепотрібні іскопаємиє або інші ресурси.
всё просто, 2 чаши весов, на одной капиталы, на другой дем.ценности (как отражение общечеловеческих но с оговоркой). Какие перевешивают? Пока недорого - демценности. Если дорого - своя рубашка становится важнее. Путин сделал так что стало дорого - для полноценной войны надо делиться самолетами, ракетами большой дальности, пэтриотами, мб и живой силой, хотя бы наёмной. Чаша с демценностями постепенно теряет вес. То что предложил Барабашов не стоит тех денег, которые в нас нужно влить.
detroytred написав:"Утім, повторимося, це пояснення не змінює головного висновку: без радикального прискорення вступних реформ Україна не досягне успіху на шляху до ЄС." Ключове слово -- "радикального".
Українці не здатні на реформи самостійно. Тільки через зовнішня управления з попереднім знищенням олігархічно-сортового режиму.
Военнослужащие получили некачественные мины от «Укроборонпрома» — Censor.
ЗСУ сообщают, что из полученной партии 120-мм мин лишь одна из десяти срабатывает, предположительно из-за некачественного тротила. Также возникают проблемы с пороховыми зарядами — мины падают близко к миномету или вовсе не выстреливаются, что требует разборки оружия.
Wirująświatła написав:Героем человека делает его жизнь, а не смерть)
Но другие люди готовы его признать героем только после смерти. Так исторически сложилось, что почитаем мы исключительно мертвых.
живые герои и гении не нужны элите, они рушат вековые устои. Если признать нового Христа при жизни, тогда возникнет вопрос кто такие путин, Трамп и др? Зато мёртвым героем удобно прикрывать свои делишки, крестовые походы например. Не задумывались почему в христианстве символ - мертвый Христос на кресте? Меня всегда удивляла фраза что он умер за нас. Разве это главное? Для элиты да, очень важно напомнить что герой мёртв, поэтому чучело ленина держат в мавзолее, а 2й герой элите вообще не нужен, поэтому сталина оттуда быстро выкинули.
Banderlog написав:
Wirująświatła написав:Умереть за общечеловеческие ценности и
Нема ніяких общєчєловєчєських цінностей)
значит их надо снова выдумать! не может свято место оставаться пустым.
Наскільки мені відомо віруючи завжди говорять -Христос посеред нас !
Автори публікації поспілкувалися з військовими на полігоні у Польщі. За словами журналістів, курси для бійців ЗСУ, які були розраховані на кілька місяців, скоротили до одного-двох місяців. При цьому підготовка офіцерів штабу триває 21 день, а колективна підготовка взводів і рот - взагалі тиждень. https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukra ... 13084.html