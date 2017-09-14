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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10816108171081810819

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:А американский народ вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду.
Американцев зелёным марафоном не купишь. Поэтому они великие.

Ото дах рве. Трам - це ті ж яйця, що й зеля тільки в профіль. Клоун, корупціонер і т. д.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:20

  Xenon написав:
Военнослужащие получили некачественные мины от «Укроборонпрома» — Censor.

ЗСУ сообщают, что из полученной партии 120-мм мин лишь одна из десяти срабатывает, предположительно из-за некачественного тротила. Также возникают проблемы с пороховыми зарядами — мины падают близко к миномету или вовсе не выстреливаются, что требует разборки оружия.

https://censor.net/ru/video_news/351867 ... boronpromu

Тільки сьогодні спілкувався з військовими. Нарешті отримали перші ФПВ-дрони з мільйона, який обіцяв виготовити зелінський. Кажуть, 4 з 10 не працюють, треба переробляти. 40%.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:22

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Ой не скажите
Газ Чёрного моря и сланцевый под угольком бомбаса кто-то заберёт себе
И вам и мне(и хаттабу с про-котельным) с этого хершоперепадёт
из серии про донбасс который кормит всю Украину. Шахты в лднр все позакрывались. В 21м веке не интересно разрабатывать месторождения за хулиард денег. Надо так шоб воткнул палку в песок и оттуда брызнула нефть.

Не помню сколько там нефти(в море), но газ именно так и добывают.
А сложно и дорого его транспортировать от места добычи ну и тушить "есличё"
Думаете если б добыча нефти и газа на материке стоила менее трёх подъёмов Курченко(и семья Батона) с Беней за неё так бы сцепились? Так там уже выработанные линзы и слои.
барабашов
 
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