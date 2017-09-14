Военнослужащие получили некачественные мины от «Укроборонпрома» — Censor.
ЗСУ сообщают, что из полученной партии 120-мм мин лишь одна из десяти срабатывает, предположительно из-за некачественного тротила. Также возникают проблемы с пороховыми зарядами — мины падают близко к миномету или вовсе не выстреливаются, что требует разборки оружия.
барабашов написав:Ой не скажите Газ Чёрного моря и сланцевый под угольком бомбаса кто-то заберёт себе И вам и мне(и хаттабу с про-котельным) с этого хершоперепадёт
из серии про донбасс который кормит всю Украину. Шахты в лднр все позакрывались. В 21м веке не интересно разрабатывать месторождения за хулиард денег. Надо так шоб воткнул палку в песок и оттуда брызнула нефть.
Не помню сколько там нефти(в море), но газ именно так и добывают. А сложно и дорого его транспортировать от места добычи ну и тушить "есличё" Думаете если б добыча нефти и газа на материке стоила менее трёх подъёмов Курченко(и семья Батона) с Беней за неё так бы сцепились? Так там уже выработанные линзы и слои.