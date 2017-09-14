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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1081710818108191082010821>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:А американский народ вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду.
Американцев зелёным марафоном не купишь. Поэтому они великие.

Ото дах рве. Трам - це ті ж яйця, що й зеля тільки в профіль. Клоун, корупціонер і т. д.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:20

  Xenon написав:
Военнослужащие получили некачественные мины от «Укроборонпрома» — Censor.

ЗСУ сообщают, что из полученной партии 120-мм мин лишь одна из десяти срабатывает, предположительно из-за некачественного тротила. Также возникают проблемы с пороховыми зарядами — мины падают близко к миномету или вовсе не выстреливаются, что требует разборки оружия.

https://censor.net/ru/video_news/351867 ... boronpromu

Тільки сьогодні спілкувався з військовими. Нарешті отримали перші ФПВ-дрони з мільйона, який обіцяв виготовити зелінський. Кажуть, 4 з 10 не працюють, треба переробляти. 40%.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:22

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Ой не скажите
Газ Чёрного моря и сланцевый под угольком бомбаса кто-то заберёт себе
И вам и мне(и хаттабу с про-котельным) с этого хершоперепадёт
из серии про донбасс который кормит всю Украину. Шахты в лднр все позакрывались. В 21м веке не интересно разрабатывать месторождения за хулиард денег. Надо так шоб воткнул палку в песок и оттуда брызнула нефть.

Не помню сколько там нефти(в море), но газ именно так и добывают.
А сложно и дорого его транспортировать от места добычи ну и тушить "есличё"
Думаете если б добыча нефти и газа на материке стоила менее трёх подъёмов Курченко(и семья Батона) с Беней за неё так бы сцепились? Так там уже выработанные линзы и слои.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:27

  Banderlog написав:
  tester7336 написав:
  Banderlog написав:Як же ж вона працювала коли всі кріпаки?) І ще. Сільська школа дозволяла мати нормальний рівень для вступу в університет.


на навчання випускали а от ви спробували б звільнитися в колгоспі в ті часи :wink:
та харош пропаганду писати не задумуючись.
В мене діди після війни носились по всьому союзу) можно подумати що при австрії чи в царській росії люди в селі легко жили. Да, мої прадіди були куркулями і для моїх родів це була сильна просадка, тільки я на їх рівень вийшов.


Ага пропаганда,тільки моєму батькові прийшлось оформити фіктивний розвод,щоб якось втекти з того колгоспу,пройти купу комісій, засідань правління,поки відпустили
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:36

  Banderlog написав:Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства.
...
Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.

НІТ. Не треба шукати зраду там, де її нема. Деіндустріалізація заходу - це закономірний наслідок глобалізації, коли 20доларові китайці для компаній вигідніші, ніж 2000доларові детройці.
А зараз китайці стали 200 доларовими - і вигіднішими стають 20доларові індуси та вєтнамці. Якось так...
Щоб зберегти промисловість на Заході - її треба дотувати. Але є й інші нюанси - коли у вас зявляється трохи грошей - ви з радістю поміняєте квартиру в бетонному спальнику на особняк в зеленому передмісті. А як грошей зовсім нема - то в радість буде і кімнатка в індустріальному районі...
Коли у вас є трохи грошей, вам хочеться і якіснішого повітря, і води, і парку, щоб з дітьми погуляти. А це все теж виллється в ціни на промтовари. Або віддавати китайцям.
Тому деіндустріалізація - це закономірність. Як при індустріалізації віддавали сільгоспвиробництво в менш розвинені країни. А заразз дотують - щоб забезпечити певний рівень безпеки. Так буде з часом і з промисловістю.
США вже дотують Інтел, щоб утримати ключові виробництва в себе.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:54

Трамп заявив, що не може просто підштовхнути Україну віддати території рф, не отримавши нічого натомість, – Bloomberg з посиланням на чиновників.

Сьогодні в Кремлі заявили, що готові обговорювати Україну з Трампом, але залишиться вимога про повний контроль над Запорізькою, Луганською, Донецькою та Херсонською областями.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... s-the-plug
Востаннє редагувалось Xenon в П'ят 08 лис, 2024 14:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:54

  Banderlog написав:
  Faceless написав:
Banderlog написав:Нема ніяких общєчєловєчєських цінностей)
Воістину глибоко віруюча воцерковлена людина :)

До чого людські цінності до церкви? ) давайте самого автора спитаєм за які такі загальнолюдські цінності він готовий помирати?

які людські цінності й церква - лише бізнес, нічого особистого :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:55

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства.
...
Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.

НІТ. Не треба шукати зраду там, де її нема. Деіндустріалізація заходу - це закономірний наслідок глобалізації, коли 20доларові китайці для компаній вигідніші, ніж 2000доларові
глобалізація закінчується. Великі держави переходять до протекціонізму.
400 доларовість українців не привела до переходу виробництва з європи навіть при раніше дешевій енергії в Україні. А привела до перетоку робочих рук з України в європу.
Шо
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:05

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства.
...
Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.

НІТ. Не треба шукати зраду там, де її нема. Деіндустріалізація заходу - це закономірний наслідок глобалізації, коли 20доларові китайці для компаній вигідніші, ніж 2000доларові детройці.
А зараз китайці стали 200 доларовими - і вигіднішими стають 20доларові індуси та вєтнамці. Якось так...
Щоб зберегти промисловість на Заході - її треба дотувати. Але є й інші нюанси - коли у вас зявляється трохи грошей - ви з радістю поміняєте квартиру в бетонному спальнику на особняк в зеленому передмісті. А як грошей зовсім нема - то в радість буде і кімнатка в індустріальному районі...
Коли у вас є трохи грошей, вам хочеться і якіснішого повітря, і води, і парку, щоб з дітьми погуляти. А це все теж виллється в ціни на промтовари. Або віддавати китайцям.
Тому деіндустріалізація - це закономірність. Як при індустріалізації віддавали сільгоспвиробництво в менш розвинені країни. А заразз дотують - щоб забезпечити певний рівень безпеки. Так буде з часом і з промисловістю.
США вже дотують Інтел, щоб утримати ключові виробництва в себе.

А якщо ще глибше копнути - це оте саме від ще А.Сміта - розширення ринків як інструмент для подальшого росту ринку.
Неуклінна необхідність розширення ринку.
Хоч за рахунок дешевшої робочої сили, хоч природних ресурсів, хоч сбуту. Це вже лише частності.

Тому трампінізм це шлях в назад, в тупік.
Це обман, ілюзія. Ще більші, ніж в демократів.
Бо ілюзії демів ведуть до розвитку, а ілюзії протекціонізму призведуть лише до знищення надлишкового капіталу.
Деми теж нищать. Але свої надлишкові.
Протекціоністи будуть нищити чужі.

Тим не менш нюанс: на етапі підняття з калєн Глобального Півдня Трамп ліпше, як мінімум, для Омерики, ніж загравшієся демократи.
Тому Трамп...
Тому глибинна держава Омерики змінила байденів-обама-клінтонів на Трампа і Ко.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:07

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Сільська школа дозволяла мати нормальний рівень для вступу в університет.

навіть не смішно,
золоті медалісти з села (або містечка) -це тверда трійка(ок, 4-) у місті рівня Харків(Одеса)

"Дозволяла мати" и "людина мала" - разные понятия.
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