Военнослужащие получили некачественные мины от «Укроборонпрома» — Censor.
ЗСУ сообщают, что из полученной партии 120-мм мин лишь одна из десяти срабатывает, предположительно из-за некачественного тротила. Также возникают проблемы с пороховыми зарядами — мины падают близко к миномету или вовсе не выстреливаются, что требует разборки оружия.
барабашов написав:Ой не скажите Газ Чёрного моря и сланцевый под угольком бомбаса кто-то заберёт себе И вам и мне(и хаттабу с про-котельным) с этого хершоперепадёт
из серии про донбасс который кормит всю Украину. Шахты в лднр все позакрывались. В 21м веке не интересно разрабатывать месторождения за хулиард денег. Надо так шоб воткнул палку в песок и оттуда брызнула нефть.
Не помню сколько там нефти(в море), но газ именно так и добывают. А сложно и дорого его транспортировать от места добычи ну и тушить "есличё" Думаете если б добыча нефти и газа на материке стоила менее трёх подъёмов Курченко(и семья Батона) с Беней за неё так бы сцепились? Так там уже выработанные линзы и слои.
Banderlog написав:Як же ж вона працювала коли всі кріпаки?) І ще. Сільська школа дозволяла мати нормальний рівень для вступу в університет.
на навчання випускали а от ви спробували б звільнитися в колгоспі в ті часи
та харош пропаганду писати не задумуючись. В мене діди після війни носились по всьому союзу) можно подумати що при австрії чи в царській росії люди в селі легко жили. Да, мої прадіди були куркулями і для моїх родів це була сильна просадка, тільки я на їх рівень вийшов.
Ага пропаганда,тільки моєму батькові прийшлось оформити фіктивний розвод,щоб якось втекти з того колгоспу,пройти купу комісій, засідань правління,поки відпустили
Banderlog написав:Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства. ... Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.
НІТ. Не треба шукати зраду там, де її нема. Деіндустріалізація заходу - це закономірний наслідок глобалізації, коли 20доларові китайці для компаній вигідніші, ніж 2000доларові детройці. А зараз китайці стали 200 доларовими - і вигіднішими стають 20доларові індуси та вєтнамці. Якось так... Щоб зберегти промисловість на Заході - її треба дотувати. Але є й інші нюанси - коли у вас зявляється трохи грошей - ви з радістю поміняєте квартиру в бетонному спальнику на особняк в зеленому передмісті. А як грошей зовсім нема - то в радість буде і кімнатка в індустріальному районі... Коли у вас є трохи грошей, вам хочеться і якіснішого повітря, і води, і парку, щоб з дітьми погуляти. А це все теж виллється в ціни на промтовари. Або віддавати китайцям. Тому деіндустріалізація - це закономірність. Як при індустріалізації віддавали сільгоспвиробництво в менш розвинені країни. А заразз дотують - щоб забезпечити певний рівень безпеки. Так буде з часом і з промисловістю. США вже дотують Інтел, щоб утримати ключові виробництва в себе.
Banderlog написав:Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства. ... Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.
НІТ. Не треба шукати зраду там, де її нема. Деіндустріалізація заходу - це закономірний наслідок глобалізації, коли 20доларові китайці для компаній вигідніші, ніж 2000доларові
глобалізація закінчується. Великі держави переходять до протекціонізму. 400 доларовість українців не привела до переходу виробництва з європи навіть при раніше дешевій енергії в Україні. А привела до перетоку робочих рук з України в європу. Шо
Banderlog написав:Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства. ... Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.
НІТ. Не треба шукати зраду там, де її нема. Деіндустріалізація заходу - це закономірний наслідок глобалізації, коли 20доларові китайці для компаній вигідніші, ніж 2000доларові детройці. А зараз китайці стали 200 доларовими - і вигіднішими стають 20доларові індуси та вєтнамці. Якось так... Щоб зберегти промисловість на Заході - її треба дотувати. Але є й інші нюанси - коли у вас зявляється трохи грошей - ви з радістю поміняєте квартиру в бетонному спальнику на особняк в зеленому передмісті. А як грошей зовсім нема - то в радість буде і кімнатка в індустріальному районі... Коли у вас є трохи грошей, вам хочеться і якіснішого повітря, і води, і парку, щоб з дітьми погуляти. А це все теж виллється в ціни на промтовари. Або віддавати китайцям. Тому деіндустріалізація - це закономірність. Як при індустріалізації віддавали сільгоспвиробництво в менш розвинені країни. А заразз дотують - щоб забезпечити певний рівень безпеки. Так буде з часом і з промисловістю. США вже дотують Інтел, щоб утримати ключові виробництва в себе.
А якщо ще глибше копнути - це оте саме від ще А.Сміта - розширення ринків як інструмент для подальшого росту ринку. Неуклінна необхідність розширення ринку. Хоч за рахунок дешевшої робочої сили, хоч природних ресурсів, хоч сбуту. Це вже лише частності.
Тому трампінізм це шлях в назад, в тупік. Це обман, ілюзія. Ще більші, ніж в демократів. Бо ілюзії демів ведуть до розвитку, а ілюзії протекціонізму призведуть лише до знищення надлишкового капіталу. Деми теж нищать. Але свої надлишкові. Протекціоністи будуть нищити чужі.
Тим не менш нюанс: на етапі підняття з калєн Глобального Півдня Трамп ліпше, як мінімум, для Омерики, ніж загравшієся демократи. Тому Трамп... Тому глибинна держава Омерики змінила байденів-обама-клінтонів на Трампа і Ко.