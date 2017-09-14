Banderlog написав:Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства. ... Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.
НІТ. Не треба шукати зраду там, де її нема. Деіндустріалізація заходу - це закономірний наслідок глобалізації, коли 20доларові китайці для компаній вигідніші, ніж 2000доларові
глобалізація закінчується. Великі держави переходять до протекціонізму. 400 доларовість українців не привела до переходу виробництва з європи навіть при раніше дешевій енергії в Україні. А привела до перетоку робочих рук з України в європу. Шо
Бо! Наші можновладці захистили своє пастбіще від заходу чужого глобального капіталу. Корупційним бар'єром)) та іншими умовами в українському ринку.
Одного фактору дешевізни робсили недостатньо для заходу капіталу.
барабашов написав:Не помню сколько там нефти(в море), но газ именно так и добывают.
видимо его там не так много, чтобы мотивировать американцев нас защищать. Политики усиленно лгут, когда речь идёт о природных богатствах, забывая добавить что их разработка может на выходе дать отрицательную прибыль. Что лежало под ногами давно подобрали, а инвестировать хулиарды в проекты которые будут окупаться десятилетия желающих нет.
detroytred написав:Хоча глобалізація - це теж бабло. Але не напряму, як в Трампа, а через оті цінності.
слишком сложно. Дем.ценности существуют до тех пор, пока за них не дорого платить, если дорого возникает вопрос нафуя козе баян? Так проще и понятнее. И опять же какие ценности мы предлагаем цивилизации? В нас причина беды, а не в Байдене/Трампе. Если бы что то предлагали, США давно вмешались бы, как в Кувейте.
барабашов написав:Ой не скажите Газ Чёрного моря и сланцевый под угольком бомбаса кто-то заберёт себе И вам и мне(и хаттабу с про-котельным) с этого хершоперепадёт
из серии про донбасс который кормит всю Украину. Шахты в лднр все позакрывались. В 21м веке не интересно разрабатывать месторождения за хулиард денег. Надо так шоб воткнул палку в песок и оттуда брызнула нефть.
Самий противоречивий момент. На який особисто в мене нема відповіді. З одного боку ви праві на всі 100; з іншого - бачення Барабашова має рацію.
Захід цікавить стан демократії чомусь лише там, де є оті нікомунепотрібні іскопаємиє або інші ресурси.
Места, где "воткнул палку в песок и оттуда брызнула нефть", скоро закончатся. Новых таких уже нет. Чем дальше, тем добыча дороже. В Штатах сланцевый газ и нефть начали добывать не от хорошей жизни. Но зато это позволило избавиться от зависимости от импорта энергоресурсов из-за рубежа.