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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10818108191082010821>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:09

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства.
...
Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.

НІТ. Не треба шукати зраду там, де її нема. Деіндустріалізація заходу - це закономірний наслідок глобалізації, коли 20доларові китайці для компаній вигідніші, ніж 2000доларові
глобалізація закінчується. Великі держави переходять до протекціонізму.
400 доларовість українців не привела до переходу виробництва з європи навіть при раніше дешевій енергії в Україні. А привела до перетоку робочих рук з України в європу.
Шо

Бо!
Наші можновладці захистили своє пастбіще від заходу чужого глобального капіталу.
Корупційним бар'єром)) та іншими умовами в українському ринку.

Одного фактору дешевізни робсили недостатньо для заходу капіталу.

Тому і війна.
В нас. На нашій території.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:12

:roll:
Увага! Фейкових працівників ТЦК та поліцейських затримали в Одесі, – Нацполіція.

Група осіб у формі погрожувала затриманим примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші можна було домовитися. За одне «патрулювання» мужики отримували від 40 тис. грн.

https://www.npu.gov.ua/news/vdavaly-iz- ... de7298abc1
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:13

  detroytred написав:..........
Але на найближчий час ніяких змін, бо Байден встигне надати зброї на декілька мільярдів.
..........
Вы уверены?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:19

  detroytred написав:............
Партнерам-то потрібні інші "монети".

Інших монет немає.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:20

  барабашов написав:Не помню сколько там нефти(в море), но газ именно так и добывают.
видимо его там не так много, чтобы мотивировать американцев нас защищать. Политики усиленно лгут, когда речь идёт о природных богатствах, забывая добавить что их разработка может на выходе дать отрицательную прибыль. Что лежало под ногами давно подобрали, а инвестировать хулиарды в проекты которые будут окупаться десятилетия желающих нет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:25

  Xenon написав::roll:
Увага! Фейкових працівників ТЦК та поліцейських затримали в Одесі, – Нацполіція.

Група осіб у формі погрожувала затриманим примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші можна було домовитися. За одне «патрулювання» мужики отримували від 40 тис. грн.

https://www.npu.gov.ua/news/vdavaly-iz- ... de7298abc1


шакалы Ганула? они там третий год промышляют.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:31

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Хоча глобалізація - це теж бабло. Але не напряму, як в Трампа, а через оті цінності.
слишком сложно. Дем.ценности существуют до тех пор, пока за них не дорого платить, если дорого возникает вопрос нафуя козе баян? Так проще и понятнее. И опять же какие ценности мы предлагаем цивилизации? В нас причина беды, а не в Байдене/Трампе. Если бы что то предлагали, США давно вмешались бы, как в Кувейте.

Так причина в нас или в кувейтской нефти?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:32

  Xenon написав:Увага! Фейкових працівників ТЦК та поліцейських затримали в Одесі, – Нацполіція.

Група осіб у формі погрожувала затриманим примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші можна було домовитися. За одне «патрулювання» мужики отримували від 40 тис. грн.

остаётся признать что этих фейковых бусификаторов породила сама система. Не было б бусификаторов которым закон не писан, не появились бы и косплеи. К вопросу откуда возникает преступность.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:46

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Усі доступні кошти для підтримки України будуть використані до завершення каденції Байдена — Пентагон
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:47

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Ой не скажите
Газ Чёрного моря и сланцевый под угольком бомбаса кто-то заберёт себе
И вам и мне(и хаттабу с про-котельным) с этого хершоперепадёт
из серии про донбасс который кормит всю Украину. Шахты в лднр все позакрывались. В 21м веке не интересно разрабатывать месторождения за хулиард денег. Надо так шоб воткнул палку в песок и оттуда брызнула нефть.

Самий противоречивий момент.
На який особисто в мене нема відповіді.
З одного боку ви праві на всі 100; з іншого - бачення Барабашова має рацію.

Захід цікавить стан демократії чомусь лише там, де є оті нікомунепотрібні іскопаємиє або інші ресурси.

Места, где "воткнул палку в песок и оттуда брызнула нефть", скоро закончатся. Новых таких уже нет. Чем дальше, тем добыча дороже. В Штатах сланцевый газ и нефть начали добывать не от хорошей жизни. Но зато это позволило избавиться от зависимости от импорта энергоресурсов из-за рубежа.
ЛАД
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  #<1 ... 10818108191082010821>
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