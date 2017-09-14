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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10819108201082110822>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:55

  Xenon написав:
Трамп заявив, що не може просто підштовхнути Україну віддати території рф, не отримавши нічого натомість, – Bloomberg з посиланням на чиновників.

Сьогодні в Кремлі заявили, що готові обговорювати Україну з Трампом, але залишиться вимога про повний контроль над Запорізькою, Луганською, Донецькою та Херсонською областями.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... s-the-plug



"Останній аргумент": військкор РФ скаржиться, що Путін "скасував" ракетні удари по Україні

РФ найближчим часом не буде завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Льотчикам стратегічної авіації повідомили, що вони поки що не підійматимуться в небо для бомбардувань. Причина такого рішення — тиск та примушування українців до мирних перемовин на умовах президента РФ Володимира Путіна.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/677 ... iku-putina

на жаль, людей уже не повернеш... :cry:
Виїзд українців за кордон після тривалих відключень світла перевищив прогноз НБУ
Так, за даними ООН, кількість українських мігрантів упродовж ІІІ кварталу зросла майже на 200 тис., зростання тривало й на початку IV кварталу – до майже 6,8 млн. осіб станом на середину жовтня 2024 року. :shock:

В НБУ вважають, що ризики подальшого посилення міграційного відпливу залишаються значними.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:08

  UA написав:
  detroytred написав:"Утім, повторимося, це пояснення не змінює головного висновку: без радикального прискорення вступних реформ Україна не досягне успіху на шляху до ЄС."
Ключове слово -- "радикального".

Українці не здатні на реформи самостійно.
Тільки через зовнішня управления з попереднім знищенням олігархічно-сортового режиму.

Это до поры, до времени.
Пока что была возможность разворовывания того, что осталось от Союза, + природные ресурсы + дешёвая рабсила.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:10

  UA написав:Прекращение огня подпишут в декабре.

В декабре какого года ?

И кто с кем будет подписывать ? Зеленский с Зеленским ? )

Путин явно сказал условия для РПВ - 4 области + Крым ему. Демилитаризация. Гарантии не вступления в НАТО

На условия РПВ по ЛБЗ он не согласится

А даже, если согласится, то ему ничего не мешает через день-два-неделю-месяц заявить, что Зеленский уже просроченный, поэтому прекращения огня не действует

PS. А ты продолжай, продолжай набрасывать )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:14

  UA написав:
  Xenon написав:
Военнослужащие получили некачественные мины от «Укроборонпрома» — Censor.

ЗСУ сообщают, что из полученной партии 120-мм мин лишь одна из десяти срабатывает, предположительно из-за некачественного тротила. Также возникают проблемы с пороховыми зарядами — мины падают близко к миномету или вовсе не выстреливаются, что требует разборки оружия.

https://censor.net/ru/video_news/351867 ... boronpromu

"профі" попиляли гроші, результат не важливий.
Головне що приватизація землі їде повним ходом.
Мясом закидають.

Насколько знаю, ни порох, ни тротил мы сами не производим. Так что тут вина наша разве что в плохом входном контроле (не знаю, как это делается и есть ли вообще).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:16

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:А американский народ вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду.
Американцев зелёным марафоном не купишь. Поэтому они великие.

Ото дах рве. Трам - це ті ж яйця, що й зеля тільки в профіль. Клоун, корупціонер і т. д.

"зеля корупціонер"? Вы не увлекаетесь? Есть основания?
Или уже не знаете, что придумать? :evil:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  Бетон написав:А американский народ вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду.
Американцев зелёным марафоном не купишь. Поэтому они великие.

Ото дах рве. Трам - це ті ж яйця, що й зеля тільки в профіль. Клоун, корупціонер і т. д.

"зеля корупціонер"? Вы не увлекаетесь? Есть основания?
Или уже не знаете, что придумать? :evil:

Все оточення зашкварилося в корупції по самі вуха, а бубочка такий геть не при ділах. Ну да, ну да...
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:28

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства.
...
Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.

НІТ. Не треба шукати зраду там, де її нема. Деіндустріалізація заходу - це закономірний наслідок глобалізації, коли 20доларові китайці для компаній вигідніші, ніж 2000доларові детройці.
А зараз китайці стали 200 доларовими - і вигіднішими стають 20доларові індуси та вєтнамці. Якось так...
Щоб зберегти промисловість на Заході - її треба дотувати.
............
США вже дотують Інтел, щоб утримати ключові виробництва в себе.

Всё так.
Но под это подводилась и идеологическая база. Считали, что сохранят превосходство за счёт виртуала. Отчасти это получается, но только отчасти.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:34

Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:44

  Xenon написав:
Трамп заявив, що не може просто підштовхнути Україну віддати території рф, не отримавши нічого натомість, – Bloomberg з посиланням на чиновників.

Сьогодні в Кремлі заявили, що готові обговорювати Україну з Трампом, але залишиться вимога про повний контроль над Запорізькою, Луганською, Донецькою та Херсонською областями.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... s-the-plug

Ссылка интересная, но такого (о "заявлениях Кремля") там нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:05

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  sashaqbl написав:Ото дах рве. Трам - це ті ж яйця, що й зеля тільки в профіль. Клоун, корупціонер і т. д.

"зеля корупціонер"? Вы не увлекаетесь? Есть основания?
Или уже не знаете, что придумать? :evil:

Все оточення зашкварилося в корупції по самі вуха, а бубочка такий геть не при ділах. Ну да, ну да...


"какие ваши доказательства?" (с) :mrgreen: зараз вам напишуть про "необоснованниє утвєрждєнія", це тільки барига міг бути корупціонером (хоча теж ні ким не доведено), а "артист" ні-ні, як можна. таке враження, що лад все про зеленського сприймає як особисте. ну правда, ну не міг же лад так "дати в штангу" на виборах, як можна. не може людина ніяк визнати, що помилилася, чи її банально нає..., гординя не дозволяє.
wild.tomcat
 
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