jump написав:............. "Останній аргумент": військкор РФ скаржиться, що Путін "скасував" ракетні удари по Україні РФ найближчим часом не буде завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Льотчикам стратегічної авіації повідомили, що вони поки що не підійматимуться в небо для бомбардувань. Причина такого рішення — тиск та примушування українців до мирних перемовин на умовах президента РФ Володимира Путіна. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/677 ... iku-putina ..............
Логики не вижу. Скорее уж (там же):
Після цього оглядач зробив висновок, що Кремль накопичує засоби ураження, щоб вдарити по Україні взимку.
Banderlog написав:глобалізація закінчується. Великі держави переходять до протекціонізму. 400 доларовість українців не привела до переходу виробництва з європи навіть при раніше дешевій енергії в Україні. А привела до перетоку робочих рук з України в європу.
Спірне твердження. 400доларові айтішники чудово конкурували. Щодо всього іншого - олігархи заважали. Не було б олігархів і адекватна влада - частина виробництва перетекла б. Хоча якісь крохи й так перетікали: всякі там скрутки кабелів і т. д. На шось більше - тре було трохи сраку лизати інвесторам, а не відкати вимагати... Відкати можливі були б при 20доларових українцях. Глобаллізація не закінчується, просто ставиться на паузу.
jump написав:РФ найближчим часом не буде завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Льотчикам стратегічної авіації повідомили, що вони поки що не підійматимуться в небо для бомбардувань. Причина такого рішення — тиск та примушування українців до мирних перемовин на умовах президента РФ Володимира Путіна.
Нафіга цитувати таку хрень. Як ви собі це уявляєте? Приходить генерал на шикування і каже: можете бухати, польотів найближчим часом не буде... В таке може повірити хіба людина, не знайома з армійським довбоєбізмом. Навпаки, скажуть підготувати список пріоритетних цілей, плани резервів, основні, додаткові, плани евакуації, графіки ремонтних робіт між польотами, плани навчань. І фіг хто проссе, що польоти відміняються.
ЛАД написав:Всё так. Но под это подводилась и идеологическая база. Считали, что сохранят превосходство за счёт виртуала. Отчасти это получается, но только отчасти.
За питання чи наш клоун корупціонер, хотів вас послати, але стримався. Навіть коментувати не хочу вашу мачню. З цим погоджуюся, але тільки частково. Захід загрався в фінанси і сферу послуг. Рекомендую оцю статтю: https://www.epravda.com.ua/publications/2024/11/8/721572/ Скоріш це модні віяння і потоки фінансів. Коли я закінчував школу, було модно стати юристом чи економістом. Інженером ні. В США зараз модно бути юристом, фінанстстом або сантехніком. А інженером ні. В нас зараз модно ІТ. Куди йде молодь, та сфера й розвивається. А молодь іде туди де легше нарубати бабла з мінімумом зусиль.
detroytred написав:"Утім, повторимося, це пояснення не змінює головного висновку: без радикального прискорення вступних реформ Україна не досягне успіху на шляху до ЄС." Ключове слово -- "радикального".
Українці не здатні на реформи самостійно. Тільки через зовнішня управления з попереднім знищенням олігархічно-сортового режиму.
Давай вгадаю, через зовнішне россійське управління ?
Але ж там, як раз, сортовий режим. Це, як тобі подобається ) Менти - в почьоті ФСБ - небожителі
budivelnik написав:Те що чиновник ОТРИМУЄ зарплату - не говорить про те що ТИ не повинен платити податки, або не повинен про себе подбати.
я офиневаю. ты прежде чем писать вообще читаешь? при чем тут мои налоги? речь шла о том какими способами проводится сейчас мобилизация
1 Ти ЗВИНУВАЧУВАВ чиновника в тому що ВІН зарплату отримує - а роботу не робить 2 Для того щоб когось звинуватити не зле спочатку глянути на свою поведінку ( а також поведінку подібних до тебе) Якщо в країні є 5-8 млн осіб які ОТРИМУЮТЬ ті чі інші блага які оплачені ІНШИМИ платниками податків - то може спочатку спробувати навести порядок з ними? Тим більше що ця маса сукупно КРАДЕ в 20 разів більше- ніж ВСІ чиновники разом взяті.