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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 108201082110822108231082410825>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:07

  UA написав:Перший сорт чіпати не можна.
Це підірве основи олігархічно - сортового державного режиму.

Особливо, цікаво було читати, як ти з Бетоном, потужно ділили людей на сорти в гілці з нерухомості Києва ))
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:08

  jump написав:.............
"Останній аргумент": військкор РФ скаржиться, що Путін "скасував" ракетні удари по Україні

РФ найближчим часом не буде завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Льотчикам стратегічної авіації повідомили, що вони поки що не підійматимуться в небо для бомбардувань. Причина такого рішення — тиск та примушування українців до мирних перемовин на умовах президента РФ Володимира Путіна.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/677 ... iku-putina
..............
Логики не вижу.
Скорее уж (там же):
Після цього оглядач зробив висновок, що Кремль накопичує засоби ураження, щоб вдарити по Україні взимку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:11

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  sashaqbl написав:...........
Ото дах рве. Трам - це ті ж яйця, що й зеля тільки в профіль. Клоун, корупціонер і т. д.

"зеля корупціонер"? Вы не увлекаетесь? Есть основания?
Или уже не знаете, что придумать? :evil:

Все оточення зашкварилося в корупції по самі вуха, а бубочка такий геть не при ділах. Ну да, ну да...

Яке "Все оточення"?
Оточення По теж було зашкварено, но самого По, наче не звинувачували.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:глобалізація закінчується. Великі держави переходять до протекціонізму.
400 доларовість українців не привела до переходу виробництва з європи навіть при раніше дешевій енергії в Україні. А привела до перетоку робочих рук з України в європу.

Спірне твердження. 400доларові айтішники чудово конкурували.
Щодо всього іншого - олігархи заважали. Не було б олігархів і адекватна влада - частина виробництва перетекла б.
Хоча якісь крохи й так перетікали: всякі там скрутки кабелів і т. д. На шось більше - тре було трохи сраку лизати інвесторам, а не відкати вимагати...
Відкати можливі були б при 20доларових українцях.
Глобаллізація не закінчується, просто ставиться на паузу.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:РФ найближчим часом не буде завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Льотчикам стратегічної авіації повідомили, що вони поки що не підійматимуться в небо для бомбардувань. Причина такого рішення — тиск та примушування українців до мирних перемовин на умовах президента РФ Володимира Путіна.

Нафіга цитувати таку хрень. Як ви собі це уявляєте? Приходить генерал на шикування і каже: можете бухати, польотів найближчим часом не буде...
В таке може повірити хіба людина, не знайома з армійським довбоєбізмом.
Навпаки, скажуть підготувати список пріоритетних цілей, плани резервів, основні, додаткові, плани евакуації, графіки ремонтних робіт між польотами, плани навчань.
І фіг хто проссе, що польоти відміняються.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:27

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:"Американці вийдуть з цієї війни
я об этом говорил в середине 2023 года, только ошибся по срокам, США нафиг эта война не нужна

Наконец-то, сбудутся твои "прогнозы" ... ))
  Wirująświatła написав:Следом за США и Германия поставит вопрос ребром. Либо воюем за свои, а нам поставляют оружие, либо... другие варианты.

Так мы и сейчас воююем за свои, а нам поставляют оружие
Выйди в реальный мир

Вот та колбаса, которой Долярчик кормил котов, куплена за наши налоги
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Всё так.
Но под это подводилась и идеологическая база. Считали, что сохранят превосходство за счёт виртуала. Отчасти это получается, но только отчасти.

За питання чи наш клоун корупціонер, хотів вас послати, але стримався. Навіть коментувати не хочу вашу мачню.
З цим погоджуюся, але тільки частково. Захід загрався в фінанси і сферу послуг.
Рекомендую оцю статтю:
https://www.epravda.com.ua/publications/2024/11/8/721572/
Скоріш це модні віяння і потоки фінансів.
Коли я закінчував школу, було модно стати юристом чи економістом. Інженером ні. В США зараз модно бути юристом, фінанстстом або сантехніком. А інженером ні.
В нас зараз модно ІТ.
Куди йде молодь, та сфера й розвивається. А молодь іде туди де легше нарубати бабла з мінімумом зусиль.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:29

  UA написав:
  detroytred написав:"Утім, повторимося, це пояснення не змінює головного висновку: без радикального прискорення вступних реформ Україна не досягне успіху на шляху до ЄС."
Ключове слово -- "радикального".

Українці не здатні на реформи самостійно.
Тільки через зовнішня управления з попереднім знищенням олігархічно-сортового режиму.

Давай вгадаю, через зовнішне россійське управління ?

Але ж там, як раз, сортовий режим. Це, як тобі подобається )
Менти - в почьоті
ФСБ - небожителі
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:32

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:Те що чиновник ОТРИМУЄ зарплату - не говорить про те що ТИ не повинен платити податки, або не повинен про себе подбати.
я офиневаю. ты прежде чем писать вообще читаешь?
при чем тут мои налоги?
речь шла о том какими способами проводится сейчас мобилизация
1 Ти ЗВИНУВАЧУВАВ чиновника в тому що ВІН зарплату отримує - а роботу не робить
2 Для того щоб когось звинуватити не зле спочатку глянути на свою поведінку ( а також поведінку подібних до тебе)
Якщо в країні є 5-8 млн осіб які ОТРИМУЮТЬ ті чі інші блага які оплачені ІНШИМИ платниками податків - то може спочатку спробувати навести порядок з ними? Тим більше що ця маса сукупно КРАДЕ в 20 разів більше- ніж ВСІ чиновники разом взяті.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:38

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  sashaqbl написав:Ото дах рве. Трам - це ті ж яйця, що й зеля тільки в профіль. Клоун, корупціонер і т. д.

"зеля корупціонер"? Вы не увлекаетесь? Есть основания?
Или уже не знаете, что придумать? :evil:

Все оточення зашкварилося в корупції по самі вуха, а бубочка такий геть не при ділах. Ну да, ну да...

ЛАД мабуть вже забув, як з кожної праски лунало з 2014 по 2019 - "почет робить короля" (свита делает короля)

Якщо Свинарчукі ко-ко-корупція, то й Порох в долі
Хоча Свинарчукі, через корупційні схеми, закуповували запчастини до військової техніки, як неможливо було купити напряму ніяк

А зараз - сЦарь хороший, не при справах, а бояре погані )
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  #<1 ... 108201082110822108231082410825>
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