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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:40
wild.tomcat написав:
"какие ваши доказательства?" (с)
зараз вам напишуть про "необоснованниє утвєрждєнія", це тільки барига міг бути корупціонером (хоча теж ні ким не доведено), а "артист" ні-ні, як можна. таке враження, що лад все про зеленського сприймає як особисте. ну правда, ну не міг же лад так "дати в штангу" на виборах, як можна. не може людина ніяк визнати, що помилилася, чи її банально нає..., гординя не дозволяє
.
Да тут таких 73% ))
Ніяк не можуть визнати, що їх розвели як сліпих кошенят
Не можуть сприйняти, що все відбулось так примітивно )
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:46
budivelnik написав: tester7336 написав: budivelnik написав:
Те що чиновник ОТРИМУЄ зарплату - не говорить про те що ТИ не повинен платити податки, або не повинен про себе подбати.
я офиневаю. ты прежде чем писать вообще читаешь?
при чем тут мои налоги?
речь шла о том какими способами проводится сейчас мобилизация
1 Ти ЗВИНУВАЧУВАВ чиновника в тому що ВІН зарплату отримує - а роботу не робить
2 Для того щоб когось звинуватити не зле спочатку глянути на свою поведінку ( а також поведінку подібних до тебе)
Якщо в країні є 5-8 млн осіб які ОТРИМУЮТЬ ті чі інші блага які оплачені ІНШИМИ платниками податків - то може спочатку спробувати навести порядок з ними? Тим більше що ця маса сукупно КРАДЕ в 20 разів більше- ніж ВСІ чиновники разом взяті.
а з чого ти взяв що я не маю права звинуватити в неробстві чинуш?
і яких це подібних до мене? знову щось єралашиш але боїшся сказати прямо?
і наводити лад з іншими платниками це як раз таки обов’язок чинуш а не моя. чи я знову і тут повинен за них працювати?
Востаннє редагувалось tester7336
в П'ят 08 лис, 2024 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:47
"Киев - это город провокатор! Надо ему отомстить!" Азаров выжил из ума и опозорился на ТВ
По мнению номерного fox'а, это и есть "патриот" Украины
Который хочет уничтожат украинцев.
Подобные мысли и сам высказывал номерной fox
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:56
detroytred написав:
Кейнс, Фрідмен і Ко вбачали рішення розвитку через умови в ринку (створення сприятливих умов); Маркс-ленін через свідомість совєцького чаловєка (підвищення свідомості громадян).
Як легко вести дискусію коли ні грама не розумієш про що говориш..
Ба більше - перекручуєш те що прочитав, але не зрозумів...
Давайте термін
Створення сприятливих умов....з точки зору воєнпенса - це всі можновладці напряглись .. а суспільство лежить і їсть банани , чекаючи поки для нього умови створять. і поки можновладці не виростять райські кущі - ніхто до роботи не береться....
З точки зоу капіталістичної науки
а - в будь-якому суспільстві є відсоток тих , які НЕ в СТАНІ самі себе забезпечити бо НЕ ХОЧУТЬ
б - створювати якісь поблажливі умови для групи описаної в пункті а - це збільшувати відсоток населення який буде переходити в цю групу...
Звідси висновок
Для нероб треба дати мінімум щоб не звинувачували в геноциді , але розмір цього мінімума повинен бути меншим від розміру який дозволяє відтворюватись такій групі.
Тобто
В капіталізмі - створення сприятливих умов
= умови які пришвидшують вимирання тих хто НЕ ХОЧЕ СЕБЕ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ , а по яким мотивав він не хоче - капіталістичну науку це не цікавить
Кожен хто не Хоче працювати - має право на смерть в картонній коробці.
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:02
польска локалізація Полякової?
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:04
Їде чи "йдуть"?
коли він сказав Березі "чого скривати, фронт посипався" було ясно що це питання тижня(тобто його звільнення з армії)
Генерал Дмитро Марченко звільнився з військової служби. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті", - написав Марченко.
Він зазначив, що проходить "необхідне лікування", але не уточнив, що саме з ним трапилося. При цьому продемонстрував фото, де він під крапельницею.
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:05
tester7336 написав:
а з чого ти взяв що я не маю права звинуватити в неробстві чинуш?
і яких це подібних до мене? знову щось єралашиш але боїшся сказати прямо?
і наводити лад з іншими платниками це як раз таки обов’язок чинуш а не моя. чи я знову і тут повинен за них працювати?
Ти так і не зрозумів
Є пріорітетність завдань
1 Якщо є одна група яка краде в 20 разів більше ніж інша... - то починати треба з тих хто краде БІЛЬШЕ в абсолютних значеннях а не з тих хто краде менше в 20 разів навіть якщо при цьому вона в 200 разів менша по кількості від першої
2 З чого ти взяв що ЧИНОВНИК недопрацьовує?
Це ж НАВЯЗАНЕ тобі пропагандою маніпуляційне твердження.
По-перше - 90% чиновників є по відношенню до своїх зарплат/обовязків - більш чесними(відповідними) ніж група з 5-8 млн осіб працездатного віку , яка не платить навіть МІНІМАЛЬНІ податки
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:05
ЛАД написав:
Яке "Все оточення"?
Оточення По теж було зашкварено, но самого По, наче не звинувачували.
Якщо вам прям список треба формувати то перепрошую, самі вже. Скільки з кварталівців засвітилися в різного роду схемах ще з 2019? Баканова усунули, хоча кримінальна справа не мала розвитку. Резнікова теж після скандалів, хоча без жодних наслідків. Ще міністри, їх зами, колишній зам ОП - скандали, кримінальні справи.
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:09
Бетон написав:
Кстати, женщина не может забеременеть от святого духа. У женщины есть вагина, матка, яйцеклетка для этого
Штучне осємєнєніє, ні не чули.
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:11
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