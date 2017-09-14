ЛАД написав:Всё так. Но под это подводилась и идеологическая база. Считали, что сохранят превосходство за счёт виртуала. Отчасти это получается, но только отчасти.
За питання чи наш клоун корупціонер, хотів вас послати, але стримався. Навіть коментувати не хочу вашу мачню. ..........
Послать меня не сложно. Тем более, что на форуме сейчас на это смотрят сквозь пальцы. Это, конечно, сильный аргумент в споре. Faceless вас поддержал. Но доказательства тоже мощные. В принципе это называется клеветой, но учитывая что, как писал Banderlog, сейчас "Нема ніяких общєчєловєчєських цінностей)", то это нормально.
Banderlog написав:До чого людські цінності до церкви? ) давайте самого автора спитаєм за які такі загальнолюдські цінності він готовий помирати
автор это кто? Если вы про меня, здесь всё просто, чтобы не было ненависти, войн, чтобы вернулось уважение к старшим, за свободу детей, чтобы их не прессовала школа, а родители не держали на поводке до 30 лет. За то чтобы каждая женщина рожала детей, а не делала карьеру. За то чтобы богатство перестало быть предметом культа, а гордость и восхищение вызывали таланты. Список конечно шире, так первое что на ум пришло. Это абсолютно достижимо, если вместо IQ начать развивать EQ. Ещё раз напомню героем человека делает жизнь, умереть за вышеперечисленное прежде всего означает жить этим и ради этого.
Павка Корчагін, той що Микола Островський теж не погано казав, але це ж ненаначасі і взгалі то комуняцька пропаганда: "освобождєніє чєловєчаства, нє бьіло стидно за подлєнькоє прошлоє і остальне блаблабла ... кому оно нах впало коли яйця по 17 і мсєкині та 60 бакинських інвалідів".
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 08 лис, 2024 18:14, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:........... З точки зоу капіталістичної науки а - в будь-якому суспільстві є відсоток тих , які НЕ в СТАНІ самі себе забезпечити бо НЕ ХОЧУТЬ б - створювати якісь поблажливі умови для групи описаної в пункті а - це збільшувати відсоток населення який буде переходити в цю групу...
Звідси висновок Для нероб треба дати мінімум щоб не звинувачували в геноциді , але розмір цього мінімума повинен бути меншим від розміру який дозволяє відтворюватись такій групі. Тобто В капіталізмі - створення сприятливих умов = умови які пришвидшують вимирання тих хто НЕ ХОЧЕ СЕБЕ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ , а по яким мотивав він не хоче - капіталістичну науку це не цікавить Кожен хто не Хоче працювати - має право на смерть в картонній коробці.
detroytred написав:"Американці вийдуть з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно", – підсумував він. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7197975/ ________________________________ Але на найближчий час ніяких змін, бо Байден встигне надати зброї на декілька мільярдів. Японці, британці та ін. фінанси вже визначили. Мільярдів 20+ на наступний рік буде.
Тому попереду захопливі історії.. І внутрі - незламність, інфотвердість і т.д. __________________________ Чому вже зовсім не згадується про Кримський міст? Дивно. __________________________ Заявляти, як ми близько до вступу не в НАТО, а хоча б в ЄС, звісно можна рішуче і впевнено, але, виявляється, оті євробюрократи живуть сухими циферками... А вони такі: https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 2/7197507/ Зі статті: "Утім, повторимося, це пояснення не змінює головного висновку: без радикального прискорення вступних реформ Україна не досягне успіху на шляху до ЄС." Ключове слово -- "радикального".
бабло одне, а жива сила це інше, при множенні мільйрдів на нуль буде нуль
pesikot написав:Хоча Свинарчукі, через корупційні схеми, закуповували запчастини до військової техніки, як неможливо було купити напряму ніяк
Їду по Львову, коло одного з мостів стоїть пікап з кулеметом( антишахедники) а на пікапі - голландські номери. Пояснюю - це НЕЛЕГАЛЬНА автівка ( з точки зору гетьманцева і К) , адже легальна це або на українських номерах(зайшла без розмитнення на благодійний фонд і він поставив авто на себе) або на військових чорних номерах( зайшла без розмитнення на військову частину) Якщо авто на закордонних (особливо закордонних транзитних) - це ознака нелегально ввезеного авто Питання до правдолюбів і конституційознавців а - має право таке АВТО захищати нас б - той хто це авто завіз - він Герой чи Злодій
Тепер далі У Львові арештували групу, яка з точки зору гетьманцев і К нанесла 15 млн грн збитків НЕЛЕГАЛЬНО переправивши в Україну близько 500 авто... Збиток 30000 грн/авто - це навіть не корито.... Тобто ясно що всі авто це авто в ЗСУ Так от Ця група нанесла збитків на 15 млн ? Чи якщо припустити що хай 400 авто пішли в ЗСУ і хоча б кожне десяте врятувало життя ОДНОГО ВОЇНА то цее ЗЕКОНОМИЛО ДЕРЖАВІ виплат на 40 осіб*15млн грн=600 млн грн
Тому ще раз Ця група ЗБЕРЕГЛА ДЕРЖАВІ пів мільярда чи нанесла збитків на 15 млн?
Є шанс, що виробники зброї з США вже зробили Трампу пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Знов таки, робочі місця, амеріка грет егейн. Трамп стане миротворцем і при цьому американським хлопчикам не потрібно буде їхати в далеку країну, а треба лише надати зброю та надавити на друга пу.
Нюанс: це деми глобалісти... тобто джерело фінансування для них глобальний світ. Трамп - це навпаки. Тобто гроші отим своїм виробникам зброї він брати звідки буде, окрім зі своїх же?
Справа в тому, що наші (можновладці) не хочуть сплачувати. Нікому. Вони хочуть, щоб це нас фінансували.
Точніше: наші кажуть, що Україна й так сплачує... життями всл та цивільних громадян. Але. Партнерам-то потрібні інші "монети".
от, і гроші здешевіли, так що економіка пожвавиться, ще ЄЦБ знизить ставку, на відміну від просто ЦБ
jump написав: ФРС США знизила базову ставку вдруге поспіль — до 4,5–4,75% ФРС продовжила пом'якшення грошово-кредитної політики, розпочате у вересні. До цього регулятор більше року тримав ставку на максимумі понад 20 років, щоб стримати рекордну інфляцію в США.
ФРС зазначила, що хоча інфляція все ще залишається дещо вищою за цільовий рівень у 2%, регулятор вважає, що ризики, пов'язані зі зростанням цін і з зайнятістю, приблизно збалансовані. ФРС буде готова скоригувати свою політику, якщо виникнуть ризики, які можуть перешкодити досягненню її цілей. Регулятор зазначив, що під час ухвалення рішень щодо ДКП враховуватиме великий обсяг інформації, зокрема дані про стан ринку праці, інфляції та інфляційних очікувань, а також фінансові та міжнародні події.
Голова ФРС Джером Пауелл під час пресконференції наголосив, що економіка досить стабільна, щоб ФРС не поспішала зі зниженням ставок. Він навіть не виключив паузи в зниженні ставки на засіданні в грудні. У міру того, як ставка буде дедалі ближчою до нейтральної, ФРС може уповільнити темп пом'якшення.
Як і очікувалося, Пауелл утримався від прямих коментарів з приводу економічної політики нової адміністрації Трампа. За словами Пауелла, в найближчій перспективі вибори «не матимуть жодного впливу» на рішення ФРС. Але глава регулятора визнав, що з часом дії уряду і Конгресу можуть позначитися на економіці США, і ФРС враховуватиме це у своїх прогнозах.
Пауелл також заявив, що не подасть у відставку, якщо президент попросить його піти. Термін повноважень нинішнього глави ФРС закінчується в травні 2026 року, і були думки, що Пауелл може піти раніше за умови тиску з боку Трампа, зазначає Bloomberg. Але Джером Пауелл нагадав, що за законом президент не може відправити главу ФРС у відставку.
budivelnik написав:........... З точки зоу капіталістичної науки а - в будь-якому суспільстві є відсоток тих , які НЕ в СТАНІ самі себе забезпечити бо НЕ ХОЧУТЬ б - створювати якісь поблажливі умови для групи описаної в пункті а - це збільшувати відсоток населення який буде переходити в цю групу...
Звідси висновок Для нероб треба дати мінімум щоб не звинувачували в геноциді , але розмір цього мінімума повинен бути меншим від розміру який дозволяє відтворюватись такій групі. Тобто В капіталізмі - створення сприятливих умов = умови які пришвидшують вимирання тих хто НЕ ХОЧЕ СЕБЕ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ , а по яким мотивав він не хоче - капіталістичну науку це не цікавить Кожен хто не Хоче працювати - має право на смерть в картонній коробці.
Обыкновенный фашизм. Без прикрас.
Ти або руси вдягни - або хрестик зніми Твої комуністи а - законодавчо забороняли НЕ ПРАЦЮВАТИ і за це була КРИМІНАЛЬНА стаття б - капіталісти ( і в сьогоднішній Україні також) - дають право НЕ працювати.. От ти можеш на когось наїхати за те що він не працює? -не можеш Ти можеш виставити йому претензії що в нього щось є , а він не платив податки...
Тому ще раз Ті хто серьозно сприймають лада.. це маніпулятор він свідомо не прочитав мною написане
а - в будь-якому суспільстві є відсоток тих , які НЕ в СТАНІ самі себе забезпечити бо НЕ ХОЧУТЬ
і відразу перекрутив що типу я збираюсь знущатись з тих хто НЕ МОЖЕ... Як бачите він спеціально не звернув уваги на те що його ж партійці, над тими хто НЕ ХОЧЕ -проводили судові переслідування...
ЛАД написав:Faceless вас поддержал. Но доказательства тоже мощные.
Я не прокуратура, і не веду "папочку" на СН, ОП і кварталівців. Історія з Бакановим - наклеп? З Резніковим і яйцями теж? Зашкварений по вуха Татаров теж ні при чому? Смірнов, колишній заступник голови ОП, під слідством НАБУ. Колишній генпрокурор, в якого зібралося якесь управління параолімпійців, і який до призначення постійно літав в рф. Лещенко, типу борцун з корупцією, сам обвинувачений у корупції. Якісь дурні гроші, що виділяються на фінансування мутних каналів типу дом, і "освоюються" кварталівціями. Бізнес таланти в кварталівців, зокрема Юзіка, що раптово прокинулися після 2019. Я вже не кажу про натовп пройдисвітів, що їх Зе привів в парламент в своїй партії, і коля котлета, і бужанський, і дубінський, і купа колаборантів. Все наклеп?
Генерал Дмитро Марченко звільнився з військової служби. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті", - написав Марченко.
Оце радість москалям неочікувана. Поки що вони пишуть таке: "Зеленский может «приветствовать» победу Трампа из-за глубокого разочарования» в Байдене, — The Economist ▪️«Столкнувшись с выбором между продолжением минимальной поддержки или президентом-джокером, который разорвет правила и почти наверняка сократит помощь, они были готовы рискнуть», - сообщает издание. ▪️В частном порядке окружение Зеленского говорит о «слабости и лицемерии» администрации Байдена, которая боится эскалации с Россией и задерживает даже обещанные пакеты помощи. ▪️«Однако победа Трампа может предложить Зеленскому выход из того, что выглядит как кровавый тупик в лучшем случае, а поражение в худшем», - говорится в статье. ▪️Издание полагает, что «полная распродажа Украины Трампом маловероятна, не в последнюю очередь из-за мнения внутри его собственной республиканской партии. Он, конечно, не захочет быть автором и владельцем поражения Украины». ▪️Взамен на поддержку Трамп может потребовать от Украины доступ к ее природным ресурсам. При этом либеральные ценности будут его волновать гораздо меньше, считает журнал. Издание считает, что Трамп подготовит свой проект сделки уже в январе, к своей инаугурации. ▪️«Неизвестным элементом остается Путин и то, на что он согласится. Источники, близкие к российскому лидеру, дают противоречивые сигналы о его готовности вести переговоры: в один день они сообщают о его готовности заморозить боевые действия вдоль существующей линии соприкосновения. В другой день настаивают на чем-то похожем на капитуляцию Украины», - пишет The Economist. ▪️При этом издание приводит мнение экс-министра иностранных дел Украины Пристайко, который говорит о том, что в ближайшие месяцы россияне могут предпринять массированные атаки на украинскую энергоинфраструктуру и попытаются убить руководство страны."