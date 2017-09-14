Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:32
Интересная статья -
"Миллиард долларов, свалившийся на Дональда Трампа после выборов, — это только начало" https://www.bloomberg.com/news/features/2024-11-07/donald-trump-net-worth-djt-mar-a-lago-among-assets-to-benefit-from-presidency
.
Не буду ни цитировать, ни комментировать.
Кому интересно, прочитайте сами.
ЛАД
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:33
budivelnik написав:
Давайте термін
Створення сприятливих умов....
з точки зору воєнпенса - це всі можновладці напряглись .. а суспільство лежить і їсть банани , чекаючи поки для нього умови створять. і поки можновладці не виростять райські кущі - ніхто до роботи не береться....
Будуєш на брехні. Як завжди.
detroytred
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:53
ЛАД написав:
Послать меня не сложно.
Тем более, что на форуме сейчас на это смотрят сквозь пальцы.
Это, конечно, сильный аргумент в споре.
тобто ви стверджуєте, що корупції в нас нема, я правильно вас зрозумів?
sashaqbl
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:54
UA написав: detroytred написав:
"Утім, повторимося, це пояснення не змінює головного висновку: без радикального прискорення вступних реформ Україна не досягне успіху на шляху до ЄС."
Ключове слово -- "радикального".
Українці не здатні на реформи самостійно.
Тільки через зовнішня управления з попереднім знищенням олігархічно-сортового режиму.
не українці, а посткомуністична псевдоеліта
flyman
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:59
sashaqbl написав: Бетон написав:
А американский народ вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду.
Американцев зелёным марафоном не купишь. Поэтому они великие.
Ото дах рве. Трам - це ті ж яйця, що й зеля тільки в профіль. Клоун, корупціонер і т. д.
тільки його вибрали вдруге, #тупьієамєріканцьі (с)
flyman
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 19:02
гуляйполе написав:
,тільки моєму батькові прийшлось оформити фіктивний розвод,щоб якось втекти з того колгоспу,пройти купу комісій, засідань правління,поки відпустили
"порушник закону і ухилянт" на думку хотабів
flyman
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