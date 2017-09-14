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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10822108231082410825

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:32

Интересная статья - "Миллиард долларов, свалившийся на Дональда Трампа после выборов, — это только начало" https://www.bloomberg.com/news/features/2024-11-07/donald-trump-net-worth-djt-mar-a-lago-among-assets-to-benefit-from-presidency.
Не буду ни цитировать, ни комментировать.
Кому интересно, прочитайте сами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:33

  budivelnik написав:Давайте термін
Створення сприятливих умов....
з точки зору воєнпенса - це
всі можновладці напряглись .. а суспільство лежить і їсть банани , чекаючи поки для нього умови створять. і поки можновладці не виростять райські кущі - ніхто до роботи не береться....

Будуєш на брехні. Як завжди.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Послать меня не сложно.
Тем более, что на форуме сейчас на это смотрят сквозь пальцы.
Это, конечно, сильный аргумент в споре.

тобто ви стверджуєте, що корупції в нас нема, я правильно вас зрозумів?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:54

  UA написав:
  detroytred написав:"Утім, повторимося, це пояснення не змінює головного висновку: без радикального прискорення вступних реформ Україна не досягне успіху на шляху до ЄС."
Ключове слово -- "радикального".

Українці не здатні на реформи самостійно.
Тільки через зовнішня управления з попереднім знищенням олігархічно-сортового режиму.

не українці, а посткомуністична псевдоеліта
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:59

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:А американский народ вышел и разгромил всю эту лживую пропаганду.
Американцев зелёным марафоном не купишь. Поэтому они великие.

Ото дах рве. Трам - це ті ж яйця, що й зеля тільки в профіль. Клоун, корупціонер і т. д.

тільки його вибрали вдруге, #тупьієамєріканцьі (с)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 19:02

  гуляйполе написав:,тільки моєму батькові прийшлось оформити фіктивний розвод,щоб якось втекти з того колгоспу,пройти купу комісій, засідань правління,поки відпустили

"порушник закону і ухилянт" на думку хотабів
flyman
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