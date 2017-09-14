budivelnik написав:Давайте термін Створення сприятливих умов.... з точки зору воєнпенса - це всі можновладці напряглись .. а суспільство лежить і їсть банани , чекаючи поки для нього умови створять. і поки можновладці не виростять райські кущі - ніхто до роботи не береться....
detroytred написав:"Утім, повторимося, це пояснення не змінює головного висновку: без радикального прискорення вступних реформ Україна не досягне успіху на шляху до ЄС." Ключове слово -- "радикального".
Українці не здатні на реформи самостійно. Тільки через зовнішня управления з попереднім знищенням олігархічно-сортового режиму.
budivelnik написав:........... З точки зоу капіталістичної науки а - в будь-якому суспільстві є відсоток тих , які НЕ в СТАНІ самі себе забезпечити бо НЕ ХОЧУТЬ б - створювати якісь поблажливі умови для групи описаної в пункті а - це збільшувати відсоток населення який буде переходити в цю групу...
Звідси висновок Для нероб треба дати мінімум щоб не звинувачували в геноциді , але розмір цього мінімума повинен бути меншим від розміру який дозволяє відтворюватись такій групі. Тобто В капіталізмі - створення сприятливих умов = умови які пришвидшують вимирання тих хто НЕ ХОЧЕ СЕБЕ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ , а по яким мотивав він не хоче - капіталістичну науку це не цікавить Кожен хто не Хоче працювати - має право на смерть в картонній коробці.
flyman написав:тільки його вибрали вдруге, #тупьієамєріканцьі (с)
Меня резко перестала интересовать тема заморозки, тут все понятно уже. А вот в выборе между потужним и зализнонепридатным, который навис над нами, аки Дамоклов меч- впадаю в ступор. С одной стороны пики точенные...Других ведь не будет проходных.