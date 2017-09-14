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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10823108241082510826

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 19:42

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Послать меня не сложно.
Тем более, что на форуме сейчас на это смотрят сквозь пальцы.
Это, конечно, сильный аргумент в споре.

тобто ви стверджуєте, що корупції в нас нема, я правильно вас зрозумів?

Корупція - то Порошенко

При Зеленському - заробляють, як можуть )
Не кажучи вже, що одна з тез Зеленського була, що Порошенко заробляє на війні

Хто заробляє на війні зараз ми всі бачимо

sashaqbl, розумієте, ЛАДу все це подобається
Совком набзділо.
По теліку - одна педерача
Президент - найвеличніший, найрозумніший, дайте йому ще 100 днів

Політична цензура

Всіх інших незгодних - під ноготь
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 08 лис, 2024 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 19:46

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:тільки його вибрали вдруге, #тупьієамєріканцьі (с)


Меня резко перестала интересовать тема заморозки, тут все понятно уже.
А вот в выборе между потужним и зализнонепридатным, который навис над нами, аки Дамоклов меч- впадаю в ступор.
С одной стороны пики точенные...Других ведь не будет проходных.

Ну ты явно побывал на другой стороне тюремной поговорки ))
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 20:00

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:тільки його вибрали вдруге, #тупьієамєріканцьі (с)


Меня резко перестала интересовать тема заморозки, тут все понятно уже.
А вот в выборе между потужним и зализнонепридатным, который навис над нами, аки Дамоклов меч- впадаю в ступор.
С одной стороны пики точенные...Других ведь не будет проходных.

Ну это вы совсем уж в далекое будущее заглянуть пытаетесь :lol: - для начала отмену ВП дождитесь - а то как опыт показывает...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 20:11

  budivelnik написав:1 Якщо є одна група яка краде в 20 разів більше ніж інша... - то починати треба з тих хто краде БІЛЬШЕ в абсолютних значеннях а не з тих хто краде менше в 20 разів навіть якщо при цьому вона в 200 разів менша по кількості від першої
2 З чого ти взяв що ЧИНОВНИК недопрацьовує?
Це ж НАВЯЗАНЕ тобі пропагандою маніпуляційне твердження.
По-перше - 90% чиновників є по відношенню до своїх зарплат/обовязків - більш чесними(відповідними) ніж група з 5-8 млн осіб працездатного віку , яка не платить навіть МІНІМАЛЬНІ податки


1. так а хто повинен працювати з населенням щоб створити умови в яких вони будуть платити податки? невже чарівник на гелікоптері а не чинуші? у тебе взагалі в голові каша - то ти кажеш що чиновники працюють нормаль то виявляється є велика група людей не спрлачує податки бо умови в державі їм це дозволяють. чи по твоєму я повинен працювати з цією групою? так а чинуші тоді нахіба взагалі якщо я повинен за них працювати?
2. як це в стилі хла - "хде ваши доказательства". а шалена корупція це доказ чого? невже сумлінної праці чинуш які повинні бути на сражі законів? і так скрізь куди не ткни це тільки один приклад із сонмища їхнього неробства.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 20:20

  d44 написав:
  detroytred написав:Самий противоречивий момент.
На який особисто в мене нема відповіді.
В общем, если у вас богатые природные ресурсы, но нет модели роста, слабая геополитическая позиция, высокий удельный вес сырьевого сектора экономики, низкая капитализация ВВП и затрат на сектор обороны, нужно быть готовым, что рано или поздно за этими ресурсами "придут".


Раздел Африки на Берлинской конференции 1884 года.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 20:24

  _hunter написав:Ну это вы совсем уж в далекое будущее заглянуть пытаетесь :lol: - для начала отмену ВП дождитесь - а то как опыт показывает...


Тут интереснее. Я прогнозирую, что отмены ВП, мобилизации и открытия границ не будет от слова вообще. Хуйло же никуда не денется,к сожалению.
А насчет далекое- полгода до выборов.. Ганна вже розлила олiю :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 20:28

  ЛАД написав:Интересная статья - "Миллиард долларов, свалившийся на Дональда Трампа после выборов, — это только начало" https://www.bloomberg.com/news/features/2024-11-07/donald-trump-net-worth-djt-mar-a-lago-among-assets-to-benefit-from-presidency.
Не буду ни цитировать, ни комментировать.
Кому интересно, прочитайте сами.

а якщо раніше чмирили бізнеси, то тепер просто перестали чмирити, чи Трамп ще не зайшовши в оральний кабінет прокрутив яйця по 17?
flyman
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