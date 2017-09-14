flyman написав:тільки його вибрали вдруге, #тупьієамєріканцьі (с)
Меня резко перестала интересовать тема заморозки, тут все понятно уже. А вот в выборе между потужним и зализнонепридатным, который навис над нами, аки Дамоклов меч- впадаю в ступор. С одной стороны пики точенные...Других ведь не будет проходных.
Ну ты явно побывал на другой стороне тюремной поговорки ))
flyman написав:тільки його вибрали вдруге, #тупьієамєріканцьі (с)
Меня резко перестала интересовать тема заморозки, тут все понятно уже. А вот в выборе между потужним и зализнонепридатным, который навис над нами, аки Дамоклов меч- впадаю в ступор. С одной стороны пики точенные...Других ведь не будет проходных.
Ну это вы совсем уж в далекое будущее заглянуть пытаетесь - для начала отмену ВП дождитесь - а то как опыт показывает...
budivelnik написав:1 Якщо є одна група яка краде в 20 разів більше ніж інша... - то починати треба з тих хто краде БІЛЬШЕ в абсолютних значеннях а не з тих хто краде менше в 20 разів навіть якщо при цьому вона в 200 разів менша по кількості від першої 2 З чого ти взяв що ЧИНОВНИК недопрацьовує? Це ж НАВЯЗАНЕ тобі пропагандою маніпуляційне твердження. По-перше - 90% чиновників є по відношенню до своїх зарплат/обовязків - більш чесними(відповідними) ніж група з 5-8 млн осіб працездатного віку , яка не платить навіть МІНІМАЛЬНІ податки
1. так а хто повинен працювати з населенням щоб створити умови в яких вони будуть платити податки? невже чарівник на гелікоптері а не чинуші? у тебе взагалі в голові каша - то ти кажеш що чиновники працюють нормаль то виявляється є велика група людей не спрлачує податки бо умови в державі їм це дозволяють. чи по твоєму я повинен працювати з цією групою? так а чинуші тоді нахіба взагалі якщо я повинен за них працювати? 2. як це в стилі хла - "хде ваши доказательства". а шалена корупція це доказ чого? невже сумлінної праці чинуш які повинні бути на сражі законів? і так скрізь куди не ткни це тільки один приклад із сонмища їхнього неробства.
_hunter написав:Ну это вы совсем уж в далекое будущее заглянуть пытаетесь - для начала отмену ВП дождитесь - а то как опыт показывает...
Тут интереснее. Я прогнозирую, что отмены ВП, мобилизации и открытия границ не будет от слова вообще. Хуйло же никуда не денется,к сожалению. А насчет далекое- полгода до выборов.. Ганна вже розлила олiю