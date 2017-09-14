flyman написав:тільки його вибрали вдруге, #тупьієамєріканцьі (с)
Меня резко перестала интересовать тема заморозки, тут все понятно уже. А вот в выборе между потужним и зализнонепридатным, который навис над нами, аки Дамоклов меч- впадаю в ступор. С одной стороны пики точенные...Других ведь не будет проходных.
Ну ты явно побывал на другой стороне тюремной поговорки ))
flyman написав:тільки його вибрали вдруге, #тупьієамєріканцьі (с)
Меня резко перестала интересовать тема заморозки, тут все понятно уже. А вот в выборе между потужним и зализнонепридатным, который навис над нами, аки Дамоклов меч- впадаю в ступор. С одной стороны пики точенные...Других ведь не будет проходных.
Ну это вы совсем уж в далекое будущее заглянуть пытаетесь - для начала отмену ВП дождитесь - а то как опыт показывает...
budivelnik написав:1 Якщо є одна група яка краде в 20 разів більше ніж інша... - то починати треба з тих хто краде БІЛЬШЕ в абсолютних значеннях а не з тих хто краде менше в 20 разів навіть якщо при цьому вона в 200 разів менша по кількості від першої 2 З чого ти взяв що ЧИНОВНИК недопрацьовує? Це ж НАВЯЗАНЕ тобі пропагандою маніпуляційне твердження. По-перше - 90% чиновників є по відношенню до своїх зарплат/обовязків - більш чесними(відповідними) ніж група з 5-8 млн осіб працездатного віку , яка не платить навіть МІНІМАЛЬНІ податки
1. так а хто повинен працювати з населенням щоб створити умови в яких вони будуть платити податки? невже чарівник на гелікоптері а не чинуші? у тебе взагалі в голові каша - то ти кажеш що чиновники працюють нормаль то виявляється є велика група людей не спрлачує податки бо умови в державі їм це дозволяють. чи по твоєму я повинен працювати з цією групою? так а чинуші тоді нахіба взагалі якщо я повинен за них працювати? 2. як це в стилі хла - "хде ваши доказательства". а шалена корупція це доказ чого? невже сумлінної праці чинуш які повинні бути на сражі законів? і так скрізь куди не ткни це тільки один приклад із сонмища їхнього неробства.
_hunter написав:Ну это вы совсем уж в далекое будущее заглянуть пытаетесь - для начала отмену ВП дождитесь - а то как опыт показывает...
Тут интереснее. Я прогнозирую, что отмены ВП, мобилизации и открытия границ не будет от слова вообще. Хуйло же никуда не денется,к сожалению. А насчет далекое- полгода до выборов.. Ганна вже розлила олiю
flyman написав:тільки його вибрали вдруге, #тупьієамєріканцьі (с)
Меня резко перестала интересовать тема заморозки, тут все понятно уже. А вот в выборе между потужним и зализнонепридатным, который навис над нами, аки Дамоклов меч- впадаю в ступор. С одной стороны пики точенные...Других ведь не будет проходных.
когось роскрутять на британському шпінделі", Марьяну, чи Спарц, чи яку нетрадиційну мулатку нескорену РСП українку, але не Чаплигу
fler написав:▪️«Неизвестным элементом остается Путин и то, на что он согласится. Источники, близкие к российскому лидеру, дают противоречивые сигналы о его готовности вести переговоры: в один день они сообщают о его готовности заморозить боевые действия вдоль существующей линии соприкосновения. В другой день настаивают на чем-то похожем на капитуляцию Украины», - пишет The Economist. ▪️При этом издание приводит мнение экс-министра иностранных дел Украины Пристайко, который говорит о том, что в ближайшие месяцы россияне могут предпринять массированные атаки на украинскую энергоинфраструктуру и попытаются убить руководство страны."
путин хочет 4 области (полностью) и пока что не идет на "предложения" команды Трампа
по поводу того, что Трамп не захочет быть могильщиком Украины-это все лирика (Трамп прагматик, для него важно добиться прекращения войны (любой ценой, он пока не сильно переживает за Украину , эмпатии к украинцам (как к людям) у него нет (к американцам тоже) относительно атак-еженочно происходят атаки шахідами, ракеты берегут для подходящего момента
budivelnik написав:1 Якщо є одна група яка краде в 20 разів більше ніж інша... - то починати треба з тих хто краде БІЛЬШЕ в абсолютних значеннях а не з тих хто краде менше в 20 разів навіть якщо при цьому вона в 200 разів менша по кількості від першої 2 З чого ти взяв що ЧИНОВНИК недопрацьовує? Це ж НАВЯЗАНЕ тобі пропагандою маніпуляційне твердження. По-перше - 90% чиновників є по відношенню до своїх зарплат/обовязків - більш чесними(відповідними) ніж група з 5-8 млн осіб працездатного віку , яка не платить навіть МІНІМАЛЬНІ податки
1. так а хто повинен працювати з населенням щоб створити умови в яких вони будуть платити податки? невже чарівник на гелікоптері а не чинуші? у тебе взагалі в голові каша - то ти кажеш що чиновники працюють нормаль то виявляється є велика група людей не спрлачує податки бо умови в державі їм це дозволяють. чи по твоєму я повинен працювати з цією групою? так а чинуші тоді нахіба взагалі якщо я повинен за них працювати?
1 Чиновник працює в межах окреслених його посадовими обовязками. Знайди мені чиновника який повинен а - знайти хто не платить б - який Закон цей чиновник мусить використати щоб ЗМУСИТИ платити в - скільки потрібно Законів/чиновників щоб зробити перших два підпункти з 5-8 млн населення? 2 Каша якраз в твоїй голові Ти є просто продуктом промивки мізків ще совкового періоду, де винуватий хтось .... Спробуй зрозуміти Якщо ти сам не можеш ПОКРАЩИТИ своє життя бо не хочеш піднімати продуктивність своєї праці - то як ЗА ТЕБЕ це може зробити якийсь чиновник?
tester7336 написав:2. як це в стилі хла - "хде ваши доказательства". а шалена корупція це доказ чого? невже сумлінної праці чинуш які повинні бути на сражі законів? і так скрізь куди не ткни це тільки один приклад із сонмища їхнього неробства.
Немає шаленної корупції . Є 30% населення України , яке саме не працюючи -пробує в своїх негараздах звинуватити міфічного чиновника. Ще раз для тебе Якщо чиновники вкрали 20 млрд грн - то життя кожного українця вони погіршили на 500 грн. Для тебе настільки критична сума в 500 грн/рік? Якщо я завтра тобі її дам - ти будеш вважати що життя вдалось? З іншого боку Навіть якщо 5-8 млн недоплатили на 350 млрд грн податків-читай вкрали в кожного 9000 грн - чи зміниться кардинально в кращу сторону твоє життя якщо ти додатково отримаєш в рік 9000 грн?
От і виходить Що корупція чиновників, що несплата податків 5-8 млн населення(читай побутова корупція) - не є тим чинником який забирає в тебе можливість краще жити. Все в твоїх руках. А раз все в твоїх - то може не варто 90% свого часу витрачати на пояснення самому собі що ти не будеш покращувати своє майбутнє бо є корупціонери?