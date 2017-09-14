Додано: П'ят 08 лис, 2024 20:39

tester7336 написав: budivelnik написав: 1 Якщо є одна група яка краде в 20 разів більше ніж інша... - то починати треба з тих хто краде БІЛЬШЕ в абсолютних значеннях а не з тих хто краде менше в 20 разів навіть якщо при цьому вона в 200 разів менша по кількості від першої

2 З чого ти взяв що ЧИНОВНИК недопрацьовує?

Це ж НАВЯЗАНЕ тобі пропагандою маніпуляційне твердження.

По-перше - 90% чиновників є по відношенню до своїх зарплат/обовязків - більш чесними(відповідними) ніж група з 5-8 млн осіб працездатного віку , яка не платить навіть МІНІМАЛЬНІ податки 1 Якщо є одна група яка краде в 20 разів більше ніж інша... - то починати треба з тих хто краде БІЛЬШЕ в абсолютних значеннях а не з тих хто краде менше в 20 разів навіть якщо при цьому вона в 200 разів менша по кількості від першої2 З чого ти взяв що ЧИНОВНИК недопрацьовує?Це ж НАВЯЗАНЕ тобі пропагандою маніпуляційне твердження.По-перше - 90% чиновників є по відношенню до своїх зарплат/обовязків - більш чесними(відповідними) ніж група з 5-8 млн осіб працездатного віку , яка не платить навіть МІНІМАЛЬНІ податки 1. так а хто повинен працювати з населенням щоб створити умови в яких вони будуть платити податки? невже чарівник на гелікоптері а не чинуші? у тебе взагалі в голові каша - то ти кажеш що чиновники працюють нормаль то виявляється є велика група людей не спрлачує податки бо умови в державі їм це дозволяють. чи по твоєму я повинен працювати з цією групою? так а чинуші тоді нахіба взагалі якщо я повинен за них працювати? 1. так а хто повинен працювати з населенням щоб створити умови в яких вони будуть платити податки? невже чарівник на гелікоптері а не чинуші? у тебе взагалі в голові каша - то ти кажеш що чиновники працюють нормаль то виявляється є велика група людей не спрлачує податки бо умови в державі їм це дозволяють. чи по твоєму я повинен працювати з цією групою? так а чинуші тоді нахіба взагалі якщо я повинен за них працювати?

tester7336 написав: 2. як це в стилі хла - "хде ваши доказательства". а шалена корупція це доказ чого? невже сумлінної праці чинуш які повинні бути на сражі законів? і так скрізь куди не ткни це тільки один приклад із сонмища їхнього неробства. 2. як це в стилі хла - "хде ваши доказательства". а шалена корупція це доказ чого? невже сумлінної праці чинуш які повинні бути на сражі законів? і так скрізь куди не ткни це тільки один приклад із сонмища їхнього неробства.

1 Чиновник працює в межах окреслених його посадовими обовязками.Знайди мені чиновника який повинена - знайти хто не платитьб - який Закон цей чиновник мусить використати щоб ЗМУСИТИ платитив - скільки потрібно Законів/чиновників щоб зробити перших два підпункти з 5-8 млн населення?2 Каша якраз в твоїй головіТи є просто продуктом промивки мізків ще совкового періоду, де винуватий хтось ....Спробуй зрозумітиЯкщо ти сам не можеш ПОКРАЩИТИ своє життя бо не хочеш піднімати продуктивність своєї праці - то як ЗА ТЕБЕ це може зробити якийсь чиновник?Немає шаленної корупції .Є 30% населення України , яке саме не працюючи -пробує в своїх негараздах звинуватити міфічного чиновника.Ще раз для тебеЯкщо чиновники вкрали 20 млрд грн - то життя кожного українця вони погіршили на 500 грн.Для тебе настільки критична сума в 500 грн/рік? Якщо я завтра тобі її дам - ти будеш вважати що життя вдалось?З іншого бокуНавіть якщо 5-8 млн недоплатили на 350 млрд грн податків-читай вкрали в кожного 9000 грн - чи зміниться кардинально в кращу сторону твоє життя якщо ти додатково отримаєш в рік 9000 грн?От і виходитьЩо корупція чиновників, що несплата податків 5-8 млн населення(читай побутова корупція) - не є тим чинником який забирає в тебе можливість краще жити.Все в твоїх руках.А раз все в твоїх - то може не варто 90% свого часу витрачати на пояснення самому собі що ти не будеш покращувати своє майбутнє бо є корупціонери?