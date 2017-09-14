❗️Axios: Сенсация: Илон Маск присоединился к разговору Трампа с Зеленским.



▪️Телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду преподнес два сюрприза: Илон Маск также был на линии, и Зеленский был несколько успокоен тем, что услышал от избранного президента, сообщили Axios два источника, знакомые с ходом разговора.



▪️Почему это важно: Новые подробности разговора подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также неопределенность в отношении того, как именно Трамп будет относиться к Украине.



▪️Между строк: Публичные заявления Трампа в ходе предвыборной кампании — обещание быстрого разрешения военного конфликта, отказ сказать, на чьей стороне он хочет победить, и критика масштабных пакетов помощи, поступающих из Вашингтона, - вызвали тревогу в Киеве и по всей Европе.



— Сейчас администрация Байдена ищет способы предоставить Украине как можно больше военной помощи до 20 января, когда Трамп может перекрыть поток.

— Но частные беседы, которые Трамп и его команда вели с Зеленским и его советниками в течение последних двух месяцев — в том числе и в среду — были несколько более обнадеживающими для украинцев, говорят источники.

— Сам Зеленский считает, что тот факт, что звонок состоялся так скоро после объявления Трампа победителем, был положительным знаком. После выборов Трамп еще не разговаривал с Владимиром Путиным, но российский президент сказал, что возьмет трубку, если Трамп позвонит.



▪️За кулисами: Разговор между Трампом и Зеленским длился около 25 минут, по словам источников, которые были проинформированы о его деталях.



— После того как Зеленский поздравил Трампа, избранный президент сказал, что будет поддерживать Украину, но не стал вдаваться в подробности.

— Источники сказали, что Зеленский считает, что звонок прошел хорошо, и что он не усилил его беспокойство по поводу победы Трампа. Один из источников сказал, что «Зеленский не испытал чувства безысходности».

— По словам источников, Маск также принял участие в разговоре и сказал, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink. Маск не ответил на просьбу о комментарии.



▪️Проверка реальности: Многое осталось недосказанным, а многое — неизвестным. По словам источников, Трамп и Зеленский не обсуждали такие вопросы, как предполагаемый план Трампа по прекращению военных действий или перспективы дальнейшей помощи со стороны США.



Зеленский встретился с Трампом в сентябре в Нью-Йорке, и тогда они обсудили конфликт с Россией и возможный дипломатический путь ее прекращения.



— По словам источников, осведомленных об этой встрече, Трамп сказал Зеленскому, что не собирается отказываться от Украины, но хочет дать дипломатии шанс.

— «Я обещаю, что вы будете счастливы со мной», — сказал Трамп Зеленскому во время этой встречи. Штаб Трампа отказалась комментировать звонок в среду или предыдущую встречу.

— На этой встрече присутствовал бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, который может быть выбран Трампом на пост госсекретаря или другую высокую должность. Ожидается, что Гренелл будет играть ведущую роль в любой дипломатии по Украине.

— После встречи в Нью-Йорке советник Зеленского поддерживал открытый канал связи с помощниками Трампа.



▪️Что они говорят:



— «Ничто из того, что Зеленский и его помощники услышали от Трампа и его команды в частном порядке, не вызвало у нас тревоги и не заставило нас почувствовать, что именно Украина будет расплачиваться за это», — подтвердил собеседник Axios.

— «У меня был отличный разговор с президентом Трампом, и я поздравил его с исторической победой — его огромная кампания сделала этот результат возможным», — написал Зеленский на сайте X после разговора в среду.

— «Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для всего мира и для справедливого мира», — сказал Зеленский, добавив, что они с Трампом договорились поддерживать тесный диалог.

— Да, но: Выступая накануне Будапеште, Зеленский дал понять, что, несмотря на позитивный разговор с Трампом, он «пока не может знать, какими будут его действия».



▪️Общая картина: Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания он немедленно приступит к мирным переговорам между Украиной и Россией, и даже утверждал, что сможет заключить соглашение в течение 24 часов.



— В Будапеште Зеленский признал, что Трамп хочет быстро закончить военные действия, но подчеркнул, что во время разговора они не обсуждали это в деталях.

— «Если это будет просто быстро, это будет означать потери для Украины. Я просто пока не понимаю, как это может быть по-другому. Может быть, мы чего-то не знаем, не видим», — сказал Зеленский.

— Он подчеркнул, что Украина хочет «справедливого окончания войны», которое включает в себя гарантии безопасности.



▪️Что смотреть: Несмотря на то, что украинцы настороженно относятся к потенциальным мирным переговорам, они видят некоторые плюсы в отказе от нынешнего «негативного статус-кво», сказал один из источников.



▪️Собеседники, знакомые с оценками украинского правительства, сообщили — Киев ожидает, что если мирные переговоры все же состоятся, то они согласятся принять в них участие. Но Путин либо отвергнет переговоры, либо предпримет шаги, которые обрекут их на провал,

