fler написав:▪️«Неизвестным элементом остается Путин и то, на что он согласится. Источники, близкие к российскому лидеру, дают противоречивые сигналы о его готовности вести переговоры: в один день они сообщают о его готовности заморозить боевые действия вдоль существующей линии соприкосновения. В другой день настаивают на чем-то похожем на капитуляцию Украины», - пишет The Economist. ▪️При этом издание приводит мнение экс-министра иностранных дел Украины Пристайко, который говорит о том, что в ближайшие месяцы россияне могут предпринять массированные атаки на украинскую энергоинфраструктуру и попытаются убить руководство страны."
путин хочет 4 области (полностью) и пока что не идет на "предложения" команды Трампа
по поводу того, что Трамп не захочет быть могильщиком Украины-это все лирика (Трамп прагматик, для него важно добиться прекращения войны (любой ценой, он пока не сильно переживает за Украину , эмпатии к украинцам (как к людям) у него нет (к американцам тоже) относительно атак-еженочно происходят атаки шахідами, ракеты берегут для подходящего момента
тревожно (мягко выражаясь)
крім прибутків-збитків що оцінються ще репутаційні, до того ж, посилаючись на видатного економіста будівельника: здохла корова на господарці, а в сусіда дві, відносно сусіда економічна ефективність
budivelnik написав:1 Чиновник працює в межах окреслених його посадовими обовязками. Знайди мені чиновника який повинен а - знайти хто не платить б - який Закон цей чиновник мусить використати щоб ЗМУСИТИ платити в - скільки потрібно Законів/чиновників щоб зробити перших два підпункти з 5-8 млн населення? 2 Каша якраз в твоїй голові Ти є просто продуктом промивки мізків ще совкового періоду, де винуватий хтось .... Спробуй зрозуміти Якщо ти сам не можеш ПОКРАЩИТИ своє життя бо не хочеш піднімати продуктивність своєї праці - то як ЗА ТЕБЕ це може зробити якийсь чиновник?
tester7336 написав:2. як це в стилі хла - "хде ваши доказательства". а шалена корупція це доказ чого? невже сумлінної праці чинуш які повинні бути на сражі законів? і так скрізь куди не ткни це тільки один приклад із сонмища їхнього неробства.
Немає шаленної корупції . Є 30% населення України , яке саме не працюючи -пробує в своїх негараздах звинуватити міфічного чиновника. Ще раз для тебе Якщо чиновники вкрали 20 млрд грн - то життя кожного українця вони погіршили на 500 грн. Для тебе настільки критична сума в 500 грн/рік? Якщо я завтра тобі її дам - ти будеш вважати що життя вдалось? З іншого боку Навіть якщо 5-8 млн недоплатили на 350 млрд грн податків-читай вкрали в кожного 9000 грн - чи зміниться кардинально в кращу сторону твоє життя якщо ти додатково отримаєш в рік 9000 грн?
От і виходить Що корупція чиновників, що несплата податків 5-8 млн населення(читай побутова корупція) - не є тим чинником який забирає в тебе можливість краще жити. Все в твоїх руках. А раз все в твоїх - то може не варто 90% свого часу витрачати на пояснення самому собі що ти не будеш покращувати своє майбутнє бо є корупціонери?
1. тобі їх поіменно чи що перерахувати? ти що з глузду з’їхав? чи ти таки подивишся (якщо звісно вистачить хисту) які в нас є структури чиновників і чим вони повинні займатися?
2. наєралашив повну торбу всілького лайна з своєї голови але по суті так і не відповів
ЗІ а оце в скрижалі. так сказав прапор. і все тут. "Немає шаленної корупції"
flyman написав:тільки його вибрали вдруге, #тупьієамєріканцьі (с)
Меня резко перестала интересовать тема заморозки, тут все понятно уже. А вот в выборе между потужним и зализнонепридатным, который навис над нами, аки Дамоклов меч- впадаю в ступор. С одной стороны пики точенные...Других ведь не будет проходных.
попередній нік набагато точніше відображав зміст повідомлень
tester7336 написав:ми балакали про ефективність конкретно чиновників. нащо ти змінюєш тему розмови?
1 Не бери приклад з воєнпенса з його єралашики- а спробуй придумати хоч щось своє 2 Не пробуй переконати розумніших від себе що є всього дві думки одна твоя- друга не вірна
Тепер перейдемо до суті. 1 Для того щоб чиновник був настільки ефективний що за навколишніх( зверни увагу не наголошую - замість тебе, але ти входиш в поняття -навколишні) - зміг все зробити так щоб їм було краще, то цьому чиновнику треба передати права і важелі впливу 2 Які ще права і важелі впливу ти вважаєш що чиновникам не передали? Ти не знаєш- правда? ти вважаєш що ти їм все - право на примус +право на законотворчість+право працювати ЗАМІСТЬ тебе - а ти все одно бідний. А що каже народна мудрість про бідність? чого бідний - бо .... Зверни увагу , це не я сказав - це НАРОД
Тому ще раз Якщо чиновники працюють погано + вкрали 20 млрд грн/рік(тобто особисто в тебе 500) - а ти хочеш дати їм ще більше прав - то що отримаєш на виході? Краще життя чи вони просто більше вкрадуть. То що виходить тобі (і тим хто так само як ти свято вірить що всі негаразди в чиновниках)- дупа? А раз так, то може послухаєш тих які а - багатші від тебе б - ставали багатшими в набагато гірших умовах ніж існуючі сьогодні
І ці багатші, розповідаючи про свій досвід кажуть
Забий на чиновників, які крадуть в тебе 500 грн/рік, бо ти в стані піднімати свій професіоналізм( а значить і доходи) на 2 порядки більше щорічно( тобто твій дохід легко може бути +50000 рік до попереднього років так 10 підряд А після того як пройде цих 10 років - ти будеш НАСМІХАТИСЬ з тих , хто мріє стати чиновником, бо там можна вкрасти 1-10 млн грн за життя...
tester7336 написав:а оце в скрижалі. так сказав прапор. і все тут. "Немає шаленної корупції"
Шкода мені тебе і таких як ти Ви не вмієте вчитись навіть на своїх помилках і пробуєте паразитувати на твердженнях суть яких не розумієте. Спробую пояснити Був совок - де все вирішувала компартія... Совок збанкрутував бо не може одна думка керувати мільйонами людей.... Що прийшло замість совка? Правильно квазідемократія, де голос компартії був замінений на голос 5 партій ( вже в пять разів краще ніж за совка) але ці партії фінансувались десятком олігархів...(також не погано , бо це говорить про те що кількість партій буде збільшуватись)
Тобто розвиток людства показав - чим більше центрів прийняття рішень - тим швидше розвивається суспільство.
Тобто ідеальний варіант коли КОЖЕН САМОСТІЙНО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ про те як йому жити А що пропонуєш ти ? повернення до совка, де чиновник (0,5% осіб -приймають рішення як жити 99,5% ) - розумієш в чому твоя тупість?
❗️Axios: Сенсация: Илон Маск присоединился к разговору Трампа с Зеленским.
▪️Телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду преподнес два сюрприза: Илон Маск также был на линии, и Зеленский был несколько успокоен тем, что услышал от избранного президента, сообщили Axios два источника, знакомые с ходом разговора.
▪️Почему это важно: Новые подробности разговора подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также неопределенность в отношении того, как именно Трамп будет относиться к Украине.
▪️Между строк: Публичные заявления Трампа в ходе предвыборной кампании — обещание быстрого разрешения военного конфликта, отказ сказать, на чьей стороне он хочет победить, и критика масштабных пакетов помощи, поступающих из Вашингтона, - вызвали тревогу в Киеве и по всей Европе.
— Сейчас администрация Байдена ищет способы предоставить Украине как можно больше военной помощи до 20 января, когда Трамп может перекрыть поток. — Но частные беседы, которые Трамп и его команда вели с Зеленским и его советниками в течение последних двух месяцев — в том числе и в среду — были несколько более обнадеживающими для украинцев, говорят источники. — Сам Зеленский считает, что тот факт, что звонок состоялся так скоро после объявления Трампа победителем, был положительным знаком. После выборов Трамп еще не разговаривал с Владимиром Путиным, но российский президент сказал, что возьмет трубку, если Трамп позвонит.
▪️За кулисами: Разговор между Трампом и Зеленским длился около 25 минут, по словам источников, которые были проинформированы о его деталях.
— После того как Зеленский поздравил Трампа, избранный президент сказал, что будет поддерживать Украину, но не стал вдаваться в подробности. — Источники сказали, что Зеленский считает, что звонок прошел хорошо, и что он не усилил его беспокойство по поводу победы Трампа. Один из источников сказал, что «Зеленский не испытал чувства безысходности». — По словам источников, Маск также принял участие в разговоре и сказал, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink. Маск не ответил на просьбу о комментарии.
▪️Проверка реальности: Многое осталось недосказанным, а многое — неизвестным. По словам источников, Трамп и Зеленский не обсуждали такие вопросы, как предполагаемый план Трампа по прекращению военных действий или перспективы дальнейшей помощи со стороны США.
Зеленский встретился с Трампом в сентябре в Нью-Йорке, и тогда они обсудили конфликт с Россией и возможный дипломатический путь ее прекращения.
— По словам источников, осведомленных об этой встрече, Трамп сказал Зеленскому, что не собирается отказываться от Украины, но хочет дать дипломатии шанс. — «Я обещаю, что вы будете счастливы со мной», — сказал Трамп Зеленскому во время этой встречи. Штаб Трампа отказалась комментировать звонок в среду или предыдущую встречу. — На этой встрече присутствовал бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, который может быть выбран Трампом на пост госсекретаря или другую высокую должность. Ожидается, что Гренелл будет играть ведущую роль в любой дипломатии по Украине. — После встречи в Нью-Йорке советник Зеленского поддерживал открытый канал связи с помощниками Трампа.
▪️Что они говорят:
— «Ничто из того, что Зеленский и его помощники услышали от Трампа и его команды в частном порядке, не вызвало у нас тревоги и не заставило нас почувствовать, что именно Украина будет расплачиваться за это», — подтвердил собеседник Axios. — «У меня был отличный разговор с президентом Трампом, и я поздравил его с исторической победой — его огромная кампания сделала этот результат возможным», — написал Зеленский на сайте X после разговора в среду. — «Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для всего мира и для справедливого мира», — сказал Зеленский, добавив, что они с Трампом договорились поддерживать тесный диалог. — Да, но: Выступая накануне Будапеште, Зеленский дал понять, что, несмотря на позитивный разговор с Трампом, он «пока не может знать, какими будут его действия».
▪️Общая картина: Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае избрания он немедленно приступит к мирным переговорам между Украиной и Россией, и даже утверждал, что сможет заключить соглашение в течение 24 часов.
— В Будапеште Зеленский признал, что Трамп хочет быстро закончить военные действия, но подчеркнул, что во время разговора они не обсуждали это в деталях. — «Если это будет просто быстро, это будет означать потери для Украины. Я просто пока не понимаю, как это может быть по-другому. Может быть, мы чего-то не знаем, не видим», — сказал Зеленский. — Он подчеркнул, что Украина хочет «справедливого окончания войны», которое включает в себя гарантии безопасности.
▪️Что смотреть: Несмотря на то, что украинцы настороженно относятся к потенциальным мирным переговорам, они видят некоторые плюсы в отказе от нынешнего «негативного статус-кво», сказал один из источников.
▪️Собеседники, знакомые с оценками украинского правительства, сообщили — Киев ожидает, что если мирные переговоры все же состоятся, то они согласятся принять в них участие. Но Путин либо отвергнет переговоры, либо предпримет шаги, которые обрекут их на провал,