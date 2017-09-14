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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10825108261082710828

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:06

  Бетон написав:Ты считаешь американцев тупее нас?
Вся Американская машина пропаганды работала на Байдена, 90 уголовных дел, покушения.
Сравнить Трампа, Илона Маска с каким-то актёром квн

Мда ... вот только Кличко оказался исключением из правил

А так, качков с мозгами - не бывает
Наглухо отбитый штангой )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп не читает по бумажке, в почти 80 лет проводит кучу встреч и ни разу не запинается, помнит все фамилии. Прекрасно строит логические цепочки.
На Трампа покушались, заводили 90 уголовных дел. СМИ работали для дискредитации. Американский народ, не смотря на всё это, поступил мудро.

С кем ты его вообще сравниваешь?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:15

  Бетон написав:Трамп не читает по бумажке, в почти 80 лет проводит кучу встреч и ни разу не запинается, помнит все фамилии. Прекрасно строит логические цепочки.
На Трампа покушались, заводили 90 уголовных дел. СМИ работали для дискредитации. Американский народ, не смотря на всё это, поступил мудро.

С кем ты его вообще сравниваешь?

Оце мізки поплавило ...

Война закончена за 24 часа ? нет

Продолжай таскать штангу
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Десь Флер зникла з інсайдами. До чого б це. Невже грошей таки більше не дадуть?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:35

  pesikot написав:А если и не ходит, то обрезанный по низу рынка
всё забываю спросить а сам то ты кот кастрированный?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:40

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:А если и не ходит, то обрезанный по низу рынка
всё забываю спросить а сам то ты кот кастрированный?

Обрезанный и кастрированый - это разное

Виталинка, тебе с большим жизненным опытом, следовало бы это знать )

Огорчу тебя, всё работает )
Вот вчера тестирование проводил )
Я и моя скво довольны )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:43

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:ми балакали про ефективність конкретно чиновників. нащо ти змінюєш тему розмови?
1 Не бери приклад з воєнпенса з його єралашики- а спробуй придумати хоч щось своє
2 Не пробуй переконати розумніших від себе що є всього дві думки
одна твоя- друга не вірна

Тепер перейдемо до суті.
1 Для того щоб чиновник був настільки ефективний що за навколишніх( зверни увагу не наголошую - замість тебе, але ти входиш в поняття -навколишні) - зміг все зробити так щоб їм було краще, то цьому чиновнику треба передати права і важелі впливу
2 Які ще права і важелі впливу ти вважаєш що чиновникам не передали?
Ти не знаєш- правда?
ти вважаєш що ти їм все - право на примус +право на законотворчість+право працювати ЗАМІСТЬ тебе - а ти все одно бідний.
А що каже народна мудрість про бідність?
чого бідний - бо ....
Зверни увагу , це не я сказав - це НАРОД

Тому ще раз
Якщо чиновники працюють погано + вкрали 20 млрд грн/рік(тобто особисто в тебе 500) - а ти хочеш дати їм ще більше прав - то що отримаєш на виході? Краще життя чи вони просто більше вкрадуть.
То що виходить тобі (і тим хто так само як ти свято вірить що всі негаразди в чиновниках)- дупа?
А раз так, то може послухаєш тих які
а - багатші від тебе
б - ставали багатшими в набагато гірших умовах ніж існуючі сьогодні

І ці багатші, розповідаючи про свій досвід кажуть

Забий на чиновників, які крадуть в тебе 500 грн/рік, бо ти в стані піднімати свій професіоналізм( а значить і доходи) на 2 порядки більше щорічно( тобто твій дохід легко може бути +50000 рік до попереднього років так 10 підряд
А після того як пройде цих 10 років - ти будеш НАСМІХАТИСЬ з тих , хто мріє стати чиновником, бо там можна вкрасти 1-10 млн грн за життя...


це я єралашики встроїв?
ось тобі цитата з якої почалося.

  tester7336 написав:
  Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...


тобто я повинен думати за себе і за тих хто поліз у владні крісла?
а може таки вони почнуть працювати? чи вони гроші свої за дурно отримують?
провести мобілізацію належним чином таки їх робота а не хоббі по принципу - якось вийде, а не вийде то включимо бусифікацію.


а тепер читай куди ти своїм переведенням стрілок та єралашиками завів розмову.
про таких як ти народна мудрість каже дуже конкретно.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:45

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:а оце в скрижалі. так сказав прапор. і все тут.
"Немає шаленної корупції"
Шкода мені тебе і таких як ти
Ви не вмієте вчитись навіть на своїх помилках і пробуєте паразитувати на твердженнях суть яких не розумієте.
Спробую пояснити
Був совок - де все вирішувала компартія...
Совок збанкрутував бо не може одна думка керувати мільйонами людей....
Що прийшло замість совка? Правильно квазідемократія, де голос компартії був замінений на голос 5 партій ( вже в пять разів краще ніж за совка) але ці партії фінансувались десятком олігархів...(також не погано , бо це говорить про те що кількість партій буде збільшуватись)

Тобто розвиток людства показав - чим більше центрів прийняття рішень - тим швидше розвивається суспільство.

Тобто ідеальний варіант коли КОЖЕН САМОСТІЙНО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ про те як йому жити
А що пропонуєш ти ?
повернення до совка, де чиновник (0,5% осіб -приймають рішення як жити 99,5% ) - розумієш в чому твоя тупість?


прапор чому ти ще не на перемовинах з західними парнерами.
ти їм так заєралашиш що вони увірують у все що ти скажеш і приймуть в НАТО та ЄС. :lol:
Востаннє редагувалось tester7336 в П'ят 08 лис, 2024 22:46, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:45

  Бетон написав:Десь Флер зникла з інсайдами. До чого б це. Невже грошей таки більше не дадуть?

Бетон, де увага поділася? Інсайди були вчора viewtopic.php?p=5787010#p5787010
Грошей дадуть скільки треба, не хвилюйся. Головне, щоб зброю дали потрібну.
fler
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