budivelnik написав:

tester7336 написав: ми балакали про ефективність конкретно чиновників. нащо ти змінюєш тему розмови? ми балакали про ефективність конкретно чиновників. нащо ти змінюєш тему розмови?

1 Не бери приклад з воєнпенса з його єралашики- а спробуй придумати хоч щось своє2 Не пробуй переконати розумніших від себе що є всього дві думкиодна твоя- друга не вірнаТепер перейдемо до суті.1 Для того щоб чиновник був настільки ефективний що за навколишніх( зверни увагу не наголошую - замість тебе, але ти входиш в поняття -навколишні) - зміг все зробити так щоб їм було краще, то цьому чиновнику треба передати права і важелі впливу2 Які ще права і важелі впливу ти вважаєш що чиновникам не передали?Ти не знаєш- правда?ти вважаєш що ти їм все - право на примус +право на законотворчість+право працювати ЗАМІСТЬ тебе - а ти все одно бідний.А що каже народна мудрість про бідність?Зверни увагу , це не я сказав - це НАРОДТому ще разЯкщо чиновники працюють погано + вкрали 20 млрд грн/рік(тобто особисто в тебе 500) - а ти хочеш дати їм ще більше прав - то що отримаєш на виході? Краще життя чи вони просто більше вкрадуть.То що виходить тобі (і тим хто так само як ти свято вірить що всі негаразди в чиновниках)- дупа?А раз так, то може послухаєш тих якіа - багатші від тебеб - ставали багатшими в набагато гірших умовах ніж існуючі сьогодніІ ці багатші, розповідаючи про свій досвід кажутьЗабий на чиновників, які крадуть в тебе 500 грн/рік, бо ти в стані піднімати свій професіоналізм( а значить і доходи) на 2 порядки більше щорічно( тобто твій дохід легко може бути +50000 рік до попереднього років так 10 підрядА після того як пройде цих 10 років - ти будеш НАСМІХАТИСЬ з тих , хто мріє стати чиновником, бо там можна вкрасти 1-10 млн грн за життя...