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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10826108271082810829

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 00:57

  pesikot написав:
  Бетон написав:Трамп не читает по бумажке, в почти 80 лет проводит кучу встреч и ни разу не запинается, помнит все фамилии. Прекрасно строит логические цепочки.
На Трампа покушались, заводили 90 уголовных дел. СМИ работали для дискредитации. Американский народ, не смотря на всё это, поступил мудро.

С кем ты его вообще сравниваешь?

Оце мізки поплавило ...

Война закончена за 24 часа ? нет

Напевно з Порошенко? - також обіцяв завершити АТО за години.
І також "барига", "злочинець", "корупціонер"...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 01:05

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:
  tester7336 написав:а оце в скрижалі. так сказав прапор. і все тут.
"Немає шаленної корупції"
Шкода мені тебе і таких як ти
Ви не вмієте вчитись навіть на своїх помилках і пробуєте паразитувати на твердженнях суть яких не розумієте.
Спробую пояснити
Був совок - де все вирішувала компартія...
Совок збанкрутував бо не може одна думка керувати мільйонами людей....
Що прийшло замість совка? Правильно квазідемократія, де голос компартії був замінений на голос 5 партій ( вже в пять разів краще ніж за совка) але ці партії фінансувались десятком олігархів...(також не погано , бо це говорить про те що кількість партій буде збільшуватись)

Тобто розвиток людства показав - чим більше центрів прийняття рішень - тим швидше розвивається суспільство.

Тобто ідеальний варіант коли КОЖЕН САМОСТІЙНО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ про те як йому жити
А що пропонуєш ти ?
повернення до совка, де чиновник (0,5% осіб -приймають рішення як жити 99,5% ) - розумієш в чому твоя тупість?
прапор чому ти ще не на перемовинах з західними парнерами.
ти їм так заєралашиш що вони увірують у все що ти скажеш і приймуть в НАТО та ЄС. :lol:
соплі підтер?
При чому тут західні партнери?
ти патякав про НАШИХ чиновників- чи тепер твоїм фаберже вже заважають західні чиновники?
Доки ти не допетраєш що твоє щастя знаходиться в твоїх а не в моїх чи західних чиновників руках - до того часу будеш дурний і бідний...
Як тільки дійдеш до розуміння що твоє щастя в твоїх руках - може станеш багатим...
Але розумним - тобі точно не світить
Тому бери лопату і йди город копати , з твоїм інтелектом ти можеш тільки в свинарнику перед свинями відблискувати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 01:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Економічно росія дуже сильно слабшає.
Denik
 
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  #<1 ... 10826108271082810829
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