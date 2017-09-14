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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 лис, 2024 00:57
pesikot написав: Бетон написав:
Трамп не читает по бумажке, в почти 80 лет проводит кучу встреч и ни разу не запинается, помнит все фамилии. Прекрасно строит логические цепочки.
На Трампа покушались, заводили 90 уголовных дел. СМИ работали для дискредитации. Американский народ, не смотря на всё это, поступил мудро.С кем ты его вообще сравниваешь?
Оце мізки поплавило ...
Война закончена за 24 часа ? нет
Напевно з Порошенко? - також обіцяв завершити АТО за години.
І також "барига", "злочинець", "корупціонер"...
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Додано: Суб 09 лис, 2024 01:05
tester7336 написав: budivelnik написав: tester7336 написав:
а оце в скрижалі. так сказав прапор. і все тут."Немає шаленної корупції"
Шкода мені тебе і таких як ти
Ви не вмієте вчитись навіть на своїх помилках і пробуєте паразитувати на твердженнях суть яких не розумієте.
Спробую пояснити
Був совок - де все вирішувала компартія...
Совок збанкрутував бо не може одна думка керувати мільйонами людей....
Що прийшло замість совка? Правильно квазідемократія, де голос компартії був замінений на голос 5 партій ( вже в пять разів краще ніж за совка) але ці партії фінансувались десятком олігархів...(також не погано , бо це говорить про те що кількість партій буде збільшуватись)
Тобто розвиток людства показав - чим більше центрів прийняття рішень - тим швидше розвивається суспільство.
Тобто ідеальний варіант коли КОЖЕН САМОСТІЙНО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ про те як йому жити
А що пропонуєш ти ?
повернення до совка, де чиновник (0,5% осіб -приймають рішення як жити 99,5% ) - розумієш в чому твоя тупість?
прапор чому ти ще не на перемовинах з західними парнерами.
ти їм так заєралашиш що вони увірують у все що ти скажеш і приймуть в НАТО та ЄС.
соплі підтер?
При чому тут західні партнери?
ти патякав про НАШИХ чиновників- чи тепер твоїм фаберже вже заважають західні чиновники?
Доки ти не допетраєш що твоє щастя знаходиться в твоїх а не в моїх чи західних чиновників руках - до того часу будеш дурний і бідний...
Як тільки дійдеш до розуміння що твоє щастя в твоїх руках - може станеш багатим...
Але розумним - тобі точно не світить
Тому бери лопату і йди город копати , з твоїм інтелектом ти можеш тільки в свинарнику перед свинями відблискувати.
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Додано: Суб 09 лис, 2024 01:06
Економічно росія дуже сильно слабшає.
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