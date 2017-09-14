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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 лис, 2024 01:06
Економічно росія дуже сильно слабшає.
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Denik
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Додано: Суб 09 лис, 2024 01:18
budivelnik написав: tester7336 написав: budivelnik написав:
["tester7336"]а оце в скрижалі. так сказав прапор. і все тут."Немає шаленної корупції"
[]
Шкода мені тебе і таких як ти
Ви не вмієте вчитись навіть на своїх помилках і пробуєте паразитувати на твердженнях суть яких не розумієте.
Спробую пояснити
Був совок - де все вирішувала компартія...
Совок збанкрутував бо не може одна думка керувати мільйонами людей....
Що прийшло замість совка? Правильно квазідемократія, де голос компартії був замінений на голос 5 партій ( вже в пять разів краще ніж за совка) але ці партії фінансувались десятком олігархів...(також не погано , бо це говорить про те що кількість партій буде збільшуватись)
Тобто розвиток людства показав - чим більше центрів прийняття рішень - тим швидше розвивається суспільство.
Тобто ідеальний варіант коли КОЖЕН САМОСТІЙНО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ про те як йому жити
А що пропонуєш ти ?
повернення до совка, де чиновник (0,5% осіб -приймають рішення як жити 99,5% ) - розумієш в чому твоя тупість?
прапор чому ти ще не на перемовинах з західними парнерами.
ти їм так заєралашиш що вони увірують у все що ти скажеш і приймуть в НАТО та ЄС.
соплі підтер?
При чому тут західні партнери?
ти патякав про НАШИХ чиновників- чи тепер твоїм фаберже вже заважають західні чиновники?
Доки ти не допетраєш що твоє щастя знаходиться в твоїх а не в моїх чи західних чиновників руках - до того часу будеш дурний і бідний...
Як тільки дійдеш до розуміння що твоє щастя в твоїх руках - може станеш багатим...
Але розумним - тобі точно не світить
Тому бери лопату і йди город копати , з твоїм інтелектом ти можеш тільки в свинарнику перед свинями відблискувати.
ти настільки обмежений що навіть не зрозумів чому я сказав після твоїх тверджень що в нас немає шалкної корупції про західних партнерів.
ну то таке. в твоєму віці якщо розуму немає то нажаль вже й не з’явиться
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tester7336
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Додано: Суб 09 лис, 2024 01:27
tester7336 написав:
чому я сказав після твоїх тверджень що в нас немає шалкної корупції про західних партнерів.
А ти настільки примітив що не вмієш розбиратись з цифрами
1 Для люмпенів - корупція є у вигляді корупції чиновників - збиток 20 млрд грн рік
2 Для західних партнерів корупція є у вигляді тотального ігнору сплати податків населенням - збиток 350 млрд грн рік
Тому дурники а-ля ... пробують вирішити проблему не з того кінця
Тобто ти і зграя люмпенів чомусь вирішили що варто чиновникам перестати красти 20 млрд/рік при ВВП 5000 млрд рік - і всі стануть багатими
Навіть математика за 3 клас показує що це фантазія...
Але тобі так глибоко по самі мигдалки засунули бацилу соціал-комунізму - що ці бацили залишили тебе і таких як ти без мозку.
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budivelnik
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Додано: Суб 09 лис, 2024 01:29
budivelnik написав: tester7336 написав:
чому я сказав після твоїх тверджень що в нас немає шалкної корупції про західних партнерів.
А ти настільки примітив що не вмієш розбиратись з цифрами
1 Для люмпенів - корупція є у вигляді корупції чиновників - збиток 20 млрд грн рік
2 Для західних партнерів корупція є у вигляді тотального ігнору сплати податків населенням - збиток 350 млрд грн рік
Тому дурники а-ля ... пробують вирішити проблему не з того кінця
Тобто ти і зграя люмпенів чомусь вирішили що варто чиновникам перестати красти 20 млрд/рік при ВВП 5000 млрд рік - і всі стануть багатими
Навіть математика за 3 клас показує що це фантазія...
Але тобі так глибоко по самі мигдалки засунули бацилу соціал-комунізму - що ці бацили залишили тебе і таких як ти без мозку.
так я тобі і запропонував піти виступити перед західними партнерами.
але твій куций мозок не розуміє навить чому і продовжує єралашити
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tester7336
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Додано: Суб 09 лис, 2024 01:36
tester7336 написав:
я тобі і запропонував піти виступити перед західними партнерами.
А чим мій виступ перед західними партнерами - зробіть розумнішими тебе і тобі подібних?
Я ж тобі вже який день пояснюю
Якщо не перестанеш надіятись на сусіда і не візьмеш справу покращення демографії в свої руки - то твої діти будуть схожі на сусіда.
Ти цього хочеш?
До речі навіть релігійні закони ЗА ТЕБЕ і ПРОТИ того щоб сусід тобі допомагав(не прелюбодействуй
...) але ж хіба це жінці ти зможеш пояснити
В економіці все так само як і в сімї.
Якщо надієшся на когось - то той хтось і стане успішним, а ти як був люмпеном так ним же і помреш
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budivelnik
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Додано: Суб 09 лис, 2024 01:39
budivelnik написав: tester7336 написав:
я тобі і запропонував піти виступити перед західними партнерами.
А чим мій виступ перед західними партнерами - зробіть розумнішими тебе і тобі подібних?
Я ж тобі вже який день пояснюю
Якщо не перестанеш надіятись на сусіда і не візьмеш справу покращення демографії в свої руки - то твої діти будуть схожі на сусіда.
Ти цього хочеш?
До речі навіть релігійні закони ЗА ТЕБЕ і ПРОТИ того щоб сусід тобі допомагав(не прелюбодействуй
...) але ж хіба це жінці ти зможеш пояснити
В економіці все так само як і в сімї.
Якщо надієшся на когось - то той хтось і стане успішним, а ти як був люмпеном так ним же і помреш
я просто ржу з нього
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tester7336
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Додано: Суб 09 лис, 2024 01:40
tester7336 написав:
я просто ржу з нього
Так ржачка замість спроби осмислення-це ознака пацієнта дурки
Ти і тобі подібні вже скільки Президентів/Партій приводили до керівництва Україною?
І що це ВАМ особисто хоч якось допомогло?
То може варто подорослішати і зрозуміти що ніж обговорювати речі на які впливу не мали і не маєте - треба спочатку створити СОБІ можливості(спочатку фінансові а потім і політичні) щоб хоч на щось впливати.
А поки хіхікайте...все одно більше вам нічим зайнятись
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budivelnik
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Додано: Суб 09 лис, 2024 01:44
budivelnik написав: tester7336 написав:
я просто ржу з нього
Так ржачка замість спроби осмислення-це ознака пацієнта дурки
я тобі запропонував твої єралашики партнерам озвучити. але твій куций мозок гарячково шукає чому і не може знайти чому я так пропоную.
і щоб не мовчки - генерить нові єралашики. тому я і ржу з твого куцого мозку. але ти й цього не зрозумів- довелось тобі розжувати та в ротика покласти.
чи тобі ще й проковтнути допомогти?
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Додано: Суб 09 лис, 2024 01:48
tester7336 написав:
ржу з твого куцого мозку.
Дай Боже тобі хоч пять хвилин пожити з 10%можливостей мого куцого мозку - це будуть найсвітліші миті твого життя...
Більше пяти - не прошу, ти просто здурієш ,коли зрозумієш як простав власне життя і що цьому вже нічого не допоможе
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Додано: Суб 09 лис, 2024 01:49
budivelnik написав: tester7336 написав:
ржу з твого куцого мозку.
Дай Боже тобі хоч пять хвилин пожити з 10%можливостей мого куцого мозку - це будуть найсвітліші миті твого життя...
Більше пяти - не прошу, ти просто здурієш ,коли зрозумієш як простав власне життя і що цьому вже нічого не допоможе
та я й так бачу на що спроможні твої 100%
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