ну звісно, куди мені до вас! Тільки Ви все знаєте про все.
Вибачайте, але на подібні демагогічні прийоми не реагуватиму.
дивно, то ви все знаєте, а тут таких доволі простих речей не розумієте.
тобто обмеження для України - це для вас правильно? Мда, не знаю навіть що тут додати. А ви нічого не переплутали, точно за Україну вболіваєте? Питання риторичне, відповідати не обовʼязково.
я мав на увазі особисті плани. Ну, може хтось не хоче жити і ростити дітей під загрозою ще одного вторгнення.
А воно буде, якщо "Какие-то ограничения, наверное, будут. Думаю, это правильно и возможно", бо пуйло явно не досяг всіх тих цілей, які ставив перед собою плануючи вторгнення у 22 році.