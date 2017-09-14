Додано: Суб 09 лис, 2024 02:00

Ніч, можна й не по темі гілки

Якщо люди обирали 6 Президентів, які були очільниками різних політичних партій- не змогли влаштувати своє життя

Значить алгоритм рішень НИМИ був обраний НЕ ВІРНО.

Стандартний алгоритм рішень 90% населення - озвучив останній Президент

а - я Вам нічого не винен

б - нам всі винні.



Але будь яка теорія - потребує перевірки на практиці

А що каже перевірка практична

Якщо відкинути десяток тисяч чиновників, злодіїв і вигравших в казіно, які тупо накрали( чи їм повезло що їх ще не посадили) - то всі інші представники когорти під назвою УСПІШНІ ( а це до 2 млн осіб) добились успіху не ЗАВДЯКИ комусь , а виключно за рахунок результатів власної праці.



Тому в мене питання до борцунів яким всі винні

Ви хочете як серюня лещенко покритикувати і отримати хлібне місце? - так тут у вас шанси мізерні, навіть серюньою треба вміти стати+місця хлібних малувато

Чи все таки спробуєте САМИМ СОБІ довести що можете стати успішними навіть якщо вам гетьманцев і К заважає..

Останній варіант - більш ймовірніший( ймовірність позитивного в 200 разів вища ніж у варіанті вкрав)



То як

Й далі будете бавитись в лотарею де всього 1 шанс на 4000

Чи все таки плюнете і почнете грати в гру де ймовірність успіху 1 на 20 ?