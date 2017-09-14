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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 лис, 2024 01:51
ЛАД написав:
Там много непонимания с вашей стороны
ЛАД написав:
Вы как-то не очень себе представляете, что такое капитуляция. Так же, как и что такое диктатура
ну звісно, куди мені до вас! Тільки Ви все знаєте про все.
Вибачайте, але на подібні демагогічні прийоми не реагуватиму.
ЛАД написав:
Хотя не знаю, что даст непризнание де-юре потери территорий
дивно, то ви все знаєте, а тут таких доволі простих речей не розумієте.
ЛАД написав:
Какие-то ограничения, наверное, будут. Думаю, это правильно
и возможно
тобто обмеження для України - це для вас правильно? Мда, не знаю навіть що тут додати. А ви нічого не переплутали, точно за Україну вболіваєте? Питання риторичне, відповідати не обовʼязково.
ЛАД написав:
Какие планы могут быть на случай капитуляции? При капитуляции условия диктует победитель.
я мав на увазі особисті плани. Ну, може хтось не хоче жити і ростити дітей під загрозою ще одного вторгнення.
А воно буде, якщо "Какие-то ограничения, наверное, будут. Думаю, это правильно и возможно", бо пуйло явно не досяг всіх тих цілей, які ставив перед собою плануючи вторгнення у 22 році.
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thenewepic
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Додано: Суб 09 лис, 2024 02:00
Ніч, можна й не по темі гілки
Якщо люди обирали 6 Президентів, які були очільниками різних політичних партій- не змогли влаштувати своє життя
Значить алгоритм рішень НИМИ був обраний НЕ ВІРНО.
Стандартний алгоритм рішень 90% населення - озвучив останній Президент
а - я Вам нічого не винен
б - нам всі винні.
Але будь яка теорія - потребує перевірки на практиці
А що каже перевірка практична
Якщо відкинути десяток тисяч чиновників, злодіїв і вигравших в казіно, які тупо накрали( чи їм повезло що їх ще не посадили) - то всі інші представники когорти під назвою УСПІШНІ ( а це до 2 млн осіб) добились успіху не ЗАВДЯКИ комусь , а виключно за рахунок результатів власної праці.
Тому в мене питання до борцунів яким всі винні
Ви хочете як серюня лещенко покритикувати і отримати хлібне місце? - так тут у вас шанси мізерні, навіть серюньою треба вміти стати+місця хлібних малувато
Чи все таки спробуєте САМИМ СОБІ довести що можете стати успішними навіть якщо вам гетьманцев і К заважає..
Останній варіант - більш ймовірніший( ймовірність позитивного в 200 разів вища ніж у варіанті вкрав)
То як
Й далі будете бавитись в лотарею де всього 1 шанс на 4000
Чи все таки плюнете і почнете грати в гру де ймовірність успіху 1 на 20 ?
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Додано: Суб 09 лис, 2024 03:25
thenewepic написав:
.............
ЛАД написав:
Какие планы могут быть на случай капитуляции? При капитуляции условия диктует победитель.
я мав на увазі особисті плани. Ну, може хтось не хоче жити і ростити дітей під загрозою ще одного вторгнення.
А воно буде, якщо "Какие-то ограничения, наверное, будут. Думаю, это правильно и возможно", бо пуйло явно не досяг всіх тих цілей, які ставив перед собою плануючи вторгнення у 22 році.
thenewepic написав:
..........
Я цілком усвідомлюю, що може статися так, що від росії не вдасться отримати згоди навіть на ці мінімально необхідні умови. Влада буде все одно подавати це як перемогу (у неї нема іншого вибору), але я просто кажу - не дайте себе обманути. Називайте речі своїми іменами. Капітуляцію - капітуляцією. І, відповідно, реалізуйте плани, які мали (якщо мали) на випадок капітуляції. Не наступайте на ті самі граблі ще раз.
Це, власне, все, що я хотів донести в даній дискусії.
Где тут про "особисті плани"? Вроде речь о "владе".
На какие "ті самі граблі ще раз" не надо наступать, вы так и не объяснили.
Надоело. Вы перекручиваете всё, что только можно.
Ответьте только на один вопрос.Что лучше жить "під загрозою ще одного вторгнення" или воевать сегодня "до последней вербы"?
Только ответьте прямо на вопрос, а не начинайте рассказывать о "рашистских нарративах". Я в самом начале сказал, что если где-то в глубокой тайне готовятся "сибирские полки" или в такой же тайне готовится пакет вооружений для нас, включающий 500 F-16, 10 тыс. "Брэдли", 1 млн. дронов, 10 млн. снарядов и т.д., что позволит резко переломить ход войны, то надо продолжать войну.
Пока что я реально вижу совсем другую ситуацию.
Или вы предпочитаете действительно дождаться обвала фронта? Только если такое случится, потом придётся подписывать безусловную капитуляцию. И начинать партизанить. Но у нас это будет сложновато - на большей части Украины нет ни лесов, ни гор, где можно спрятаться.
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ЛАД
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