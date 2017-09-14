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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 лис, 2024 01:51
ЛАД написав:
Там много непонимания с вашей стороны
ЛАД написав:
Вы как-то не очень себе представляете, что такое капитуляция. Так же, как и что такое диктатура
ну звісно, куди мені до вас! Тільки Ви все знаєте про все.
Вибачайте, але на подібні демагогічні прийоми не реагуватиму.
ЛАД написав:
Хотя не знаю, что даст непризнание де-юре потери территорий
дивно, то ви все знаєте, а тут таких доволі простих речей не розумієте.
ЛАД написав:
Какие-то ограничения, наверное, будут. Думаю, это правильно
и возможно
тобто обмеження для України - це для вас правильно? Мда, не знаю навіть що тут додати. А ви нічого не переплутали, точно за Україну вболіваєте? Питання риторичне, відповідати не обовʼязково.
ЛАД написав:
Какие планы могут быть на случай капитуляции? При капитуляции условия диктует победитель.
я мав на увазі особисті плани. Ну, може хтось не хоче жити і ростити дітей під загрозою ще одного вторгнення.
А воно буде, якщо "Какие-то ограничения, наверное, будут. Думаю, это правильно и возможно", бо пуйло явно не досяг всіх тих цілей, які ставив перед собою плануючи вторгнення у 22 році.
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thenewepic
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Додано: Суб 09 лис, 2024 02:00
Ніч, можна й не по темі гілки
Якщо люди обирали 6 Президентів, які були очільниками різних політичних партій- не змогли влаштувати своє життя
Значить алгоритм рішень НИМИ був обраний НЕ ВІРНО.
Стандартний алгоритм рішень 90% населення - озвучив останній Президент
а - я Вам нічого не винен
б - нам всі винні.
Але будь яка теорія - потребує перевірки на практиці
А що каже перевірка практична
Якщо відкинути десяток тисяч чиновників, злодіїв і вигравших в казіно, які тупо накрали( чи їм повезло що їх ще не посадили) - то всі інші представники когорти під назвою УСПІШНІ ( а це до 2 млн осіб) добились успіху не ЗАВДЯКИ комусь , а виключно за рахунок результатів власної праці.
Тому в мене питання до борцунів яким всі винні
Ви хочете як серюня лещенко покритикувати і отримати хлібне місце? - так тут у вас шанси мізерні, навіть серюньою треба вміти стати+місця хлібних малувато
Чи все таки спробуєте САМИМ СОБІ довести що можете стати успішними навіть якщо вам гетьманцев і К заважає..
Останній варіант - більш ймовірніший( ймовірність позитивного в 200 разів вища ніж у варіанті вкрав)
То як
Й далі будете бавитись в лотарею де всього 1 шанс на 4000
Чи все таки плюнете і почнете грати в гру де ймовірність успіху 1 на 20 ?
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Додано: Суб 09 лис, 2024 03:25
thenewepic написав:
.............
ЛАД написав:
Какие планы могут быть на случай капитуляции? При капитуляции условия диктует победитель.
я мав на увазі особисті плани. Ну, може хтось не хоче жити і ростити дітей під загрозою ще одного вторгнення.
А воно буде, якщо "Какие-то ограничения, наверное, будут. Думаю, это правильно и возможно", бо пуйло явно не досяг всіх тих цілей, які ставив перед собою плануючи вторгнення у 22 році.
thenewepic написав:
..........
Я цілком усвідомлюю, що може статися так, що від росії не вдасться отримати згоди навіть на ці мінімально необхідні умови. Влада буде все одно подавати це як перемогу (у неї нема іншого вибору), але я просто кажу - не дайте себе обманути. Називайте речі своїми іменами. Капітуляцію - капітуляцією. І, відповідно, реалізуйте плани, які мали (якщо мали) на випадок капітуляції. Не наступайте на ті самі граблі ще раз.
Це, власне, все, що я хотів донести в даній дискусії.
Где тут про "особисті плани"? Вроде речь о "владе".
На какие "ті самі граблі ще раз" не надо наступать, вы так и не объяснили.
Надоело. Вы перекручиваете всё, что только можно.
Ответьте только на один вопрос.Что лучше жить "під загрозою ще одного вторгнення" или воевать сегодня "до последней вербы"?
Только ответьте прямо на вопрос, а не начинайте рассказывать о "рашистских нарративах". Я в самом начале сказал, что если где-то в глубокой тайне готовятся "сибирские полки" или в такой же тайне готовится пакет вооружений для нас, включающий 500 F-16, 10 тыс. "Брэдли", 1 млн. дронов, 10 млн. снарядов и т.д., что позволит резко переломить ход войны, то надо продолжать войну.
Пока что я реально вижу совсем другую ситуацию.
Или вы предпочитаете действительно дождаться обвала фронта? Только если такое случится, потом придётся подписывать безусловную капитуляцию. И начинать партизанить. Но у нас это будет сложновато - на большей части Украины нет ни лесов, ни гор, где можно спрятаться.
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ЛАД
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Додано: Суб 09 лис, 2024 04:21
pesikot написав: барабашов написав: pesikot написав:
ну от дочекались і іудейських погромів ...
Цікаво, форумчани-іудеї промовчать, як при СРСР
Чи все ж таки скажуть щось ...
Коткин, ты ж сам из тех кто свинину не ест
Таких "земляков" как Борбан, БеняВалерьич ну и ещё стая певчих из той синагоги и в Тегеран на кебаб выслать не грех...
Сказал тот, кто в синагогу ходит, как дети в школу )
А если и не ходит, то обрезанный по низу рынка
Я же не зря написал про СРСР.
Самые заметные антисемиты были тогда сами евреи
И ты продолжаешь эту "славную" традицию ))
PS. кстати.
Быть лейтенантом после кафедры - всё складывается.
Лычки хочет, но воевать не хочет
Еврей, который яростный антисемит и за еврейские погромы
Коткин - быть евреем не так ужи плохо
Плохо быть жидом, причём в отношении всех окружающих и главное какого то близкого круга, где не скажут в лицо что "от вас прёт кошачьей(старческой) мочой!"
А с какого ты решил за лычки, за воевать, за кафедры? Может у меня погоны майора и я своё уже отвоевал?
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барабашов
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Додано: Суб 09 лис, 2024 04:47
ЛАД написав:
Где тут про "особисті плани"? Вроде речь о "владе"
це два окремі речення. "Перемогою" буде подавати результат влада, але громадяни не повинні дати себе обманути.
ЛАД написав:
На какие "ті самі граблі ще раз" не надо наступать, вы так и не объяснили
перші граблі - це мінські домовленості, які не вирішили ситуацію повністю, але лише відстрочили наступний етап. При цьому я не кажу, що їх не треба було підписувати. Можливо, іншого варіанту тоді не було. Але більшість повірила, що така "заморожена" ситуація може тривати вічно. Чого гріха таїти, я теж так думав.
ЛАД написав:
Вы перекручиваете всё, что только можно
якщо вам не подобаються слова, які я пишу, не треба їх називати "перекручуванням".
ЛАД написав:
Ответьте только на один вопрос.
Что лучше жить "під загрозою ще одного вторгнення" или воевать сегодня "до последней вербы"?
я ж відповідав у попередніх повідомленнях, які ви цитуєте. Як ви читаєте? "Смотрю в книгу - вижу фигу"?
Повторю ще раз: якщо іншого варіанту дійсно нема (я не при владі, у мене нема інформації, скільки ресурсів у нас залишилось і скільки нам ще можуть надати), то варто підписувати "хоч щось", аби лише зупинити війну. Але після підписання "хоч чогось" не треба думати, що все, проблема минула і тепер заживемо вільно. Якщо ми будемо "демілітаризовані" (у пуйла все ще є ця вимога, і, як ми всі зрозуміли, для вас це "правильно и возможно"), росія продовжить втручатися у наші внутрішні справи, і, ймовірно, нападе ще раз (якщо ми будемо неслухняні). А що її зупинить? Тому тим, кого такий варіант не влаштовує, варто якомога раніше (як тільки відкриють кордони) подумати про переїзд до більш безпечної країни, щоб потім не шкодувати.
Сподіваюсь, тепер доступно пояснив?
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Додано: Суб 09 лис, 2024 04:48
барабашов
я своё уже отвоевал
Шаурму на озерке.
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Додано: Суб 09 лис, 2024 05:07
The Telegraph: У России появилась новая смертоносная летающая бомба.
▪️Российские ВВС уже больше года бомбят украинские войска и гражданское население мощными крылатыми бомбами — каждый день они выпускают более сотни крылатых боеприпасов с точным наведением.
▪️Бомбы «КАБ» собираются из тяжелых тупых бомб и прикрепляются к грубым и готовым модулям управляемого планера. Некоторые из боеприпасов весят более трех тонн и могут преодолевать расстояние в 25 миль и более на своих раскрывающихся крыльях, что позволяет истребителям-бомбардировщикам Су-30 и Су-34, которые их несут, оставаться за пределами досягаемости некоторых украинских ПВО.
▪️Но не всех украинских ПВО. И это может объяснить, почему российские ВВС все чаще используют особый вид боеприпасов: управляемую глиссадную бомбу, которая имеет трехкратное преимущество в дальности полета по сравнению со стандартной КАБ.
▪️1300-фунтовая бомба Grom-E1 с ракетным двигателем может пролететь до 75 миль. [Истребитель] Сухой, применивший Grom-E1 на максимальной дальности, остается вне досягаемости систем ПВО Украины, кроме американских Patriot.
▪️Не исключено, что участившиеся налеты Grom-E1 — это реакция на недавнее развертывание украинскими ВВС бывших европейских истребителей Lockheed Martin F-16. Западные истребители вооружены усовершенствованной ракетой средней дальности AMRAAM (Advanced Medium Range Air to Air Missile), которая способна преодолевать расстояние до 40 миль.
▪️Первые из 85 F-16 прибыли на Украину этим летом и совершили свои дебютные боевые вылеты в конце августа. Один F-16 разбился во время этой первой операции по противовоздушной обороне, в результате чего погиб его пилот. Но с каждым месяцем этих проворных истребителей и подготовленных для них пилотов становится все больше.
▪️Grom-E1 — это один из способов России опередить Украину в гонке воздушных вооружений, бушующей над линией фронта 33-месячного военного конфликта России против Украины — конфликта, который не подает признаков окончания, несмотря на то, что избранный президент США Дональд Трамп поклялся позвонить президенту России Владимиру Путину и договориться об урегулировании.
▪️Если украинцев и можно утешить, так это тем, что запасы Grom-E1 у России могут быть ограничены. Кремль наладил массовое производство немощных, грубых и готовых к эксплуатации КАБов, но нет уверенности в том, что аналогичное промышленное наращивание было осуществлено для мощных Grom-E1, которые, несомненно, стоят намного дороже, чем КАБы.
▪️Война планерных бомб — и планерных бомб с ракетным ускорителем — и полноценных крылатых и баллистических ракет — в значительной степени склоняется в пользу России. Но это относится ко многим аспектам военного конфликта на Украине, и такие перекосы еще никогда не мешали украинцам сопротивляться
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