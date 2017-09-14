Додано: Суб 09 лис, 2024 04:47

ЛАД написав: Где тут про "особисті плани"? Вроде речь о "владе" Где тут про "особисті плани"? Вроде речь о "владе"

ЛАД написав: На какие "ті самі граблі ще раз" не надо наступать, вы так и не объяснили На какие "ті самі граблі ще раз" не надо наступать, вы так и не объяснили

ЛАД написав: Вы перекручиваете всё, что только можно Вы перекручиваете всё, что только можно

ЛАД написав: Ответьте только на один вопрос.

Что лучше жить "під загрозою ще одного вторгнення" или воевать сегодня "до последней вербы"? Ответьте только на один вопрос.Что лучше жить "під загрозою ще одного вторгнення" или воевать сегодня "до последней вербы"?

це два окремі речення. "Перемогою" буде подавати результат влада, але громадяни не повинні дати себе обманути.перші граблі - це мінські домовленості, які не вирішили ситуацію повністю, але лише відстрочили наступний етап. При цьому я не кажу, що їх не треба було підписувати. Можливо, іншого варіанту тоді не було. Але більшість повірила, що така "заморожена" ситуація може тривати вічно. Чого гріха таїти, я теж так думав.якщо вам не подобаються слова, які я пишу, не треба їх називати "перекручуванням".я ж відповідав у попередніх повідомленнях, які ви цитуєте. Як ви читаєте? "Смотрю в книгу - вижу фигу"?Повторю ще раз: якщо іншого варіанту дійсно нема (я не при владі, у мене нема інформації, скільки ресурсів у нас залишилось і скільки нам ще можуть надати), то варто підписувати "хоч щось", аби лише зупинити війну. Але після підписання "хоч чогось" не треба думати, що все, проблема минула і тепер заживемо вільно. Якщо ми будемо "демілітаризовані" (у пуйла все ще є ця вимога, і, як ми всі зрозуміли, для вас це "правильно и возможно"), росія продовжить втручатися у наші внутрішні справи, і, ймовірно, нападе ще раз (якщо ми будемо неслухняні). А що її зупинить? Тому тим, кого такий варіант не влаштовує, варто якомога раніше (як тільки відкриють кордони) подумати про переїзд до більш безпечної країни, щоб потім не шкодувати.Сподіваюсь, тепер доступно пояснив?