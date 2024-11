The Telegraph: план Трампа предполагает размещение британских войск по линии разграничения в УкраинеБританские войска могут быть направлены в Украину для создания 1200-километровой буферной зоны безопасности в рамках плана Дональда Трампа по прекращению войны, сообщает The Telegraph (). Эти детали стали известны после победы Трампа на выборах и его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Зеленский предупредил, что «умиротворение России» будет означать «самоубийство» для Европы.Согласно плану Трампа, вдоль линии фронта предполагается создать демилитаризованную зону, а Украина обязуется воздерживаться от вступления в НАТО на протяжении 20 лет. В обмен США продолжат поставки оружия Украине, чтобы не допустить нового российского вторжения.О том, что США не станут отправлять в Украину своих военных, ранее писала The Wall Street Journal со ссылкой на представителей команды Трампа. «Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы», — отметили источники издания.Бывший канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн указывает, что Лондону будет сложно поддерживать Украину без помощи США. Киев, хотя и выразил готовность выслушать предложения Трампа по мирному урегулированию, подчеркивает, что будет противиться любым условиям, которые могут быть восприняты как уступка России.