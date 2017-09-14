The Telegraph: У России появилась новая смертоносная летающая бомба.



▪️Российские ВВС уже больше года бомбят украинские войска и гражданское население мощными крылатыми бомбами — каждый день они выпускают более сотни крылатых боеприпасов с точным наведением.



▪️Бомбы «КАБ» собираются из тяжелых тупых бомб и прикрепляются к грубым и готовым модулям управляемого планера. Некоторые из боеприпасов весят более трех тонн и могут преодолевать расстояние в 25 миль и более на своих раскрывающихся крыльях, что позволяет истребителям-бомбардировщикам Су-30 и Су-34, которые их несут, оставаться за пределами досягаемости некоторых украинских ПВО.



▪️Но не всех украинских ПВО. И это может объяснить, почему российские ВВС все чаще используют особый вид боеприпасов: управляемую глиссадную бомбу, которая имеет трехкратное преимущество в дальности полета по сравнению со стандартной КАБ.



▪️1300-фунтовая бомба Grom-E1 с ракетным двигателем может пролететь до 75 миль. [Истребитель] Сухой, применивший Grom-E1 на максимальной дальности, остается вне досягаемости систем ПВО Украины, кроме американских Patriot.



▪️Не исключено, что участившиеся налеты Grom-E1 — это реакция на недавнее развертывание украинскими ВВС бывших европейских истребителей Lockheed Martin F-16. Западные истребители вооружены усовершенствованной ракетой средней дальности AMRAAM (Advanced Medium Range Air to Air Missile), которая способна преодолевать расстояние до 40 миль.



▪️Первые из 85 F-16 прибыли на Украину этим летом и совершили свои дебютные боевые вылеты в конце августа. Один F-16 разбился во время этой первой операции по противовоздушной обороне, в результате чего погиб его пилот. Но с каждым месяцем этих проворных истребителей и подготовленных для них пилотов становится все больше.



▪️Grom-E1 — это один из способов России опередить Украину в гонке воздушных вооружений, бушующей над линией фронта 33-месячного военного конфликта России против Украины — конфликта, который не подает признаков окончания, несмотря на то, что избранный президент США Дональд Трамп поклялся позвонить президенту России Владимиру Путину и договориться об урегулировании.



▪️Если украинцев и можно утешить, так это тем, что запасы Grom-E1 у России могут быть ограничены. Кремль наладил массовое производство немощных, грубых и готовых к эксплуатации КАБов, но нет уверенности в том, что аналогичное промышленное наращивание было осуществлено для мощных Grom-E1, которые, несомненно, стоят намного дороже, чем КАБы.



▪️Война планерных бомб — и планерных бомб с ракетным ускорителем — и полноценных крылатых и баллистических ракет — в значительной степени склоняется в пользу России. Но это относится ко многим аспектам военного конфликта на Украине, и такие перекосы еще никогда не мешали украинцам сопротивляться