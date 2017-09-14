Ніч, можна й не по темі гілки Якщо люди обирали 6 Президентів, які були очільниками різних політичних партій- не змогли влаштувати своє життя Значить алгоритм рішень НИМИ був обраний НЕ ВІРНО. Стандартний алгоритм рішень 90% населення - озвучив останній Президент а - я Вам нічого не винен б - нам всі винні.
Але будь яка теорія - потребує перевірки на практиці А що каже перевірка практична Якщо відкинути десяток тисяч чиновників, злодіїв і вигравших в казіно, які тупо накрали( чи їм повезло що їх ще не посадили) - то всі інші представники когорти під назвою УСПІШНІ ( а це до 2 млн осіб) добились успіху не ЗАВДЯКИ комусь , а виключно за рахунок результатів власної праці.
Тому в мене питання до борцунів яким всі винні Ви хочете як серюня лещенко покритикувати і отримати хлібне місце? - так тут у вас шанси мізерні, навіть серюньою треба вміти стати+місця хлібних малувато Чи все таки спробуєте САМИМ СОБІ довести що можете стати успішними навіть якщо вам гетьманцев і К заважає.. Останній варіант - більш ймовірніший( ймовірність позитивного в 200 разів вища ніж у варіанті вкрав)
То як Й далі будете бавитись в лотарею де всього 1 шанс на 4000 Чи все таки плюнете і почнете грати в гру де ймовірність успіху 1 на 20 ?
ЛАД написав:Какие планы могут быть на случай капитуляции? При капитуляции условия диктует победитель.
я мав на увазі особисті плани. Ну, може хтось не хоче жити і ростити дітей під загрозою ще одного вторгнення. А воно буде, якщо "Какие-то ограничения, наверное, будут. Думаю, это правильно и возможно", бо пуйло явно не досяг всіх тих цілей, які ставив перед собою плануючи вторгнення у 22 році.
thenewepic написав:.......... Я цілком усвідомлюю, що може статися так, що від росії не вдасться отримати згоди навіть на ці мінімально необхідні умови. Влада буде все одно подавати це як перемогу (у неї нема іншого вибору), але я просто кажу - не дайте себе обманути. Називайте речі своїми іменами. Капітуляцію - капітуляцією. І, відповідно, реалізуйте плани, які мали (якщо мали) на випадок капітуляції. Не наступайте на ті самі граблі ще раз. Це, власне, все, що я хотів донести в даній дискусії.
Где тут про "особисті плани"? Вроде речь о "владе". На какие "ті самі граблі ще раз" не надо наступать, вы так и не объяснили. Надоело. Вы перекручиваете всё, что только можно. Ответьте только на один вопрос. Что лучше жить "під загрозою ще одного вторгнення" или воевать сегодня "до последней вербы"? Только ответьте прямо на вопрос, а не начинайте рассказывать о "рашистских нарративах". Я в самом начале сказал, что если где-то в глубокой тайне готовятся "сибирские полки" или в такой же тайне готовится пакет вооружений для нас, включающий 500 F-16, 10 тыс. "Брэдли", 1 млн. дронов, 10 млн. снарядов и т.д., что позволит резко переломить ход войны, то надо продолжать войну. Пока что я реально вижу совсем другую ситуацию. Или вы предпочитаете действительно дождаться обвала фронта? Только если такое случится, потом придётся подписывать безусловную капитуляцию. И начинать партизанить. Но у нас это будет сложновато - на большей части Украины нет ни лесов, ни гор, где можно спрятаться.
ЛАД написав:Где тут про "особисті плани"? Вроде речь о "владе"
це два окремі речення. "Перемогою" буде подавати результат влада, але громадяни не повинні дати себе обманути.
ЛАД написав:На какие "ті самі граблі ще раз" не надо наступать, вы так и не объяснили
перші граблі - це мінські домовленості, які не вирішили ситуацію повністю, але лише відстрочили наступний етап. При цьому я не кажу, що їх не треба було підписувати. Можливо, іншого варіанту тоді не було. Але більшість повірила, що така "заморожена" ситуація може тривати вічно. Чого гріха таїти, я теж так думав.
ЛАД написав:Вы перекручиваете всё, что только можно
якщо вам не подобаються слова, які я пишу, не треба їх називати "перекручуванням".
ЛАД написав:Ответьте только на один вопрос. Что лучше жить "під загрозою ще одного вторгнення" или воевать сегодня "до последней вербы"?
я ж відповідав у попередніх повідомленнях, які ви цитуєте. Як ви читаєте? "Смотрю в книгу - вижу фигу"?
Повторю ще раз: якщо іншого варіанту дійсно нема (я не при владі, у мене нема інформації, скільки ресурсів у нас залишилось і скільки нам ще можуть надати), то варто підписувати "хоч щось", аби лише зупинити війну. Але після підписання "хоч чогось" не треба думати, що все, проблема минула і тепер заживемо вільно. Якщо ми будемо "демілітаризовані" (у пуйла все ще є ця вимога, і, як ми всі зрозуміли, для вас це "правильно и возможно"), росія продовжить втручатися у наші внутрішні справи, і, ймовірно, нападе ще раз (якщо ми будемо неслухняні). А що її зупинить? Тому тим, кого такий варіант не влаштовує, варто якомога раніше (як тільки відкриють кордони) подумати про переїзд до більш безпечної країни, щоб потім не шкодувати.
The Telegraph: У России появилась новая смертоносная летающая бомба.
▪️Российские ВВС уже больше года бомбят украинские войска и гражданское население мощными крылатыми бомбами — каждый день они выпускают более сотни крылатых боеприпасов с точным наведением.
▪️Бомбы «КАБ» собираются из тяжелых тупых бомб и прикрепляются к грубым и готовым модулям управляемого планера. Некоторые из боеприпасов весят более трех тонн и могут преодолевать расстояние в 25 миль и более на своих раскрывающихся крыльях, что позволяет истребителям-бомбардировщикам Су-30 и Су-34, которые их несут, оставаться за пределами досягаемости некоторых украинских ПВО.
▪️Но не всех украинских ПВО. И это может объяснить, почему российские ВВС все чаще используют особый вид боеприпасов: управляемую глиссадную бомбу, которая имеет трехкратное преимущество в дальности полета по сравнению со стандартной КАБ.
▪️1300-фунтовая бомба Grom-E1 с ракетным двигателем может пролететь до 75 миль. [Истребитель] Сухой, применивший Grom-E1 на максимальной дальности, остается вне досягаемости систем ПВО Украины, кроме американских Patriot.
▪️Не исключено, что участившиеся налеты Grom-E1 — это реакция на недавнее развертывание украинскими ВВС бывших европейских истребителей Lockheed Martin F-16. Западные истребители вооружены усовершенствованной ракетой средней дальности AMRAAM (Advanced Medium Range Air to Air Missile), которая способна преодолевать расстояние до 40 миль.
▪️Первые из 85 F-16 прибыли на Украину этим летом и совершили свои дебютные боевые вылеты в конце августа. Один F-16 разбился во время этой первой операции по противовоздушной обороне, в результате чего погиб его пилот. Но с каждым месяцем этих проворных истребителей и подготовленных для них пилотов становится все больше.
▪️Grom-E1 — это один из способов России опередить Украину в гонке воздушных вооружений, бушующей над линией фронта 33-месячного военного конфликта России против Украины — конфликта, который не подает признаков окончания, несмотря на то, что избранный президент США Дональд Трамп поклялся позвонить президенту России Владимиру Путину и договориться об урегулировании.
▪️Если украинцев и можно утешить, так это тем, что запасы Grom-E1 у России могут быть ограничены. Кремль наладил массовое производство немощных, грубых и готовых к эксплуатации КАБов, но нет уверенности в том, что аналогичное промышленное наращивание было осуществлено для мощных Grom-E1, которые, несомненно, стоят намного дороже, чем КАБы.
▪️Война планерных бомб — и планерных бомб с ракетным ускорителем — и полноценных крылатых и баллистических ракет — в значительной степени склоняется в пользу России. Но это относится ко многим аспектам военного конфликта на Украине, и такие перекосы еще никогда не мешали украинцам сопротивляться
pesikot написав:ну от дочекались і іудейських погромів ...
Цікаво, форумчани-іудеї промовчать, як при СРСР
Чи все ж таки скажуть щось ...
хотів звернути на "еврейський погром" увагу ще вчора, тому що нідерланські ЗМІ або мовчать, або переводять все в площину хуліганства фанів, що виглядає тупістю (навіть безпорадністю влади), до речі в Голандії дастатньо велика еврейська діаспора 50+к, евреї були провідними постатями в голандських колоніях (і не тільки голандських),до речі Христофор Колумб теж був еврей.
По результатам исследования, проводившегося более 20-ти лет, согласно анализу ДНК, первооткрыватель Америки и других земель Христофор Колумб был родом из Западной Европы и являлся испанским евреем, і не половину, бо евреями були і папа і мама..
стосовна матчу "Аякс-Маккаби" ось що пише журналіст ЕХО(москви)
Друзья, я старый футбольный болельщик. Поэтому комментаторы, что ничего не знают о футболе, ПРЕКРАТИТЕ кричать про драку фанатов! У футбольного клуба «Аякс» нет и не может быть болельщиков-исламистов и радикальных мусульман! Исторически «Аякс» всегда звали (и сейчас зовут) «Еврейский клуб».
К началу XX века в Амстердаме проживало более 100 тысяч евреев. Они жили преимущественно в восточной части Амстердама, и именно там до девяностых располагался старый стадион «Аякса» – «Де Мер». Бывший архивист «Аякса» Вим Схуварт, объяснял эту связь так: «Аякс» играл хорошо. А евреи за свои деньги любят получать качественные вещи». То, что произошло – это ЕВРЕЙСКИЙ ПОГРОМ.
я теж футбольний вболікальник зі стажем 47 років, більше 10 років працював на Ротердамську компанію, так один менеджер мені казав, що коли Аякс грає з Феєнордом (у Ротердамі) як тільки футболісти Аякса виходять з підтрибунних приміщень на поле-вболівальники починають побити "Ш-ш-ш-ш-ш", що це? вони ставляться до АЯКСУ як до еврейського клубу (хоч там жодний еврей не грав), вони імітують звук смертоносного газу який пускали в газові камери нацисти в концтаборах коли нищили евреїв (це шутка така, казав мені менеджер у 2008році).
Глава Еврокомиссии предложила Трампу заменить российский газ в Европе на американский
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предложила заменить поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) на более доступный американский. «Мы все еще импортируем много СПГ из России. Почему бы не заменить его американским, который для нас дешевле и снижает цены на энергоносители», — прокомментировала она свою позицию журналистам (цитата по Barrons (https://www.barrons.com/news/eu-chief-s ... s-451c5356)).
Фон дер Ляйен также подчеркнула, что после вступления Трампа в должность президента Евросоюз будет стремиться к расширению торгового сотрудничества с США и поиску общих интересов.
Согласно данным агентства ACER, регулирующего энергетическое сотрудничество в ЕС, доля российского СПГ в импорте Евросоюза возросла до 20% в первой половине 2024 года по сравнению с 14% годом ранее. При этом американский СПГ стабильно составляет около 45% импорта. В октябре Politico сообщала (https://www.politico.eu/article/viktor- ... raine-war/), что в предстоящем 15-м пакете санкций Брюссель планирует еще больше ограничить возможность стран ЕС закупать российский СПГ. В предыдущем пакете, который вступит в силу в 2025 году, уже введен запрет на любые операции по реэкспорту российского СПГ через территорию Евросоюза в третьи страны.
Крупнейшим получателем российского СПГ в сентября 2023 по сентябрь 2024 года был бельгийский порт Зебрюгге: импорт составил 5,2 млн тонн, по данным Kpler. Что касается стран, то в этом году на первое место вышла Франция, два порта которой получили с начала 2024-го 4,3 млн тонн, обогнав Испанию и Бельгию, которые заняли 1-е и 2-е места соответственно по итогам прошлого года.
и снова при чём тут Трамп если войска британские и деньги не США? короче суть плана переложить всё помощь на ЕС.
The Telegraph: план Трампа предполагает размещение британских войск по линии разграничения в Украине
Британские войска могут быть направлены в Украину для создания 1200-километровой буферной зоны безопасности в рамках плана Дональда Трампа по прекращению войны, сообщает The Telegraph (https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... ffer-zone/). Эти детали стали известны после победы Трампа на выборах и его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Зеленский предупредил, что «умиротворение России» будет означать «самоубийство» для Европы.
Согласно плану Трампа, вдоль линии фронта предполагается создать демилитаризованную зону, а Украина обязуется воздерживаться от вступления в НАТО на протяжении 20 лет. В обмен США продолжат поставки оружия Украине, чтобы не допустить нового российского вторжения. При этом сами Соединенные Штаты не намерены размещать свои войска для обеспечения безопасности буферной зоны и не планируют финансировать данную миссию.
О том, что США не станут отправлять в Украину своих военных, ранее писала The Wall Street Journal со ссылкой на представителей команды Трампа. «Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы», — отметили источники издания.
Бывший канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн указывает, что Лондону будет сложно поддерживать Украину без помощи США. Киев, хотя и выразил готовность выслушать предложения Трампа по мирному урегулированию, подчеркивает, что будет противиться любым условиям, которые могут быть восприняты как уступка России.
budivelnik написав:1 Для люмпенів - корупція є у вигляді корупції чиновників - збиток 20 млрд грн рік 2 Для західних партнерів корупція є у вигляді тотального ігнору сплати податків населенням - збиток 350 млрд грн рік
Игнорирование уплаты налогов не является коррупцией.
budivelnik написав:1 Для люмпенів - корупція є у вигляді корупції чиновників - збиток 20 млрд грн рік 2 Для західних партнерів корупція є у вигляді тотального ігнору сплати податків населенням - збиток 350 млрд грн рік
Игнорирование уплаты налогов не является коррупцией.
Юридично - може Ви й праві Але РЕАЛЬНО - мені особисто складно відрізнити збиток який отримує пересічний коли чиновники вкрали 20 млрд з несплатою 350 млрд податків На перший погляд- виходить що корупція в 20 разів менше зло для отримувача бюджетних коштів.