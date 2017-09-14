Додано: Суб 09 лис, 2024 12:29

tester7336 написав: budivelnik написав: tumos написав: Игнорирование уплаты налогов не является коррупцией. Игнорирование уплаты налогов не является коррупцией. Юридично - може Ви й праві

Але РЕАЛЬНО - мені особисто складно відрізнити збиток який отримує пересічний коли чиновники вкрали 20 млрд з несплатою 350 млрд податків

На перший погляд- виходить що корупція в 20 разів менше зло для отримувача бюджетних коштів. Юридично - може Ви й правіАле РЕАЛЬНО - мені особисто складно відрізнити збиток який отримує пересічний коли чиновники вкрали 20 млрд з несплатою 350 млрд податківНа перший погляд- виходить що корупція в 20 разів менше зло для отримувача бюджетних коштів. не сплата податків - це прямий наслідок корупційної системи.

tester7336 написав: і наші західні партнери весь час кажуть що потрібно боротися з казнокрадством і корупцією і наші західні партнери весь час кажуть що потрібно боротися з казнокрадством і корупцією

tester7336 написав: чинуш а не з населенням. бо коли чинуша буде знати що не може взяти толіку малую то він вже буде слідкувати за тим щоб виконувався закон та податки попадали в казну. чинуш а не з населенням. бо коли чинуша буде знати що не може взяти толіку малую то він вже буде слідкувати за тим щоб виконувався закон та податки попадали в казну.

Перший раз ти написав щось розумне, при чому корупціонерами в цій системі є як ті хто ПИШЕ Закони , так і ті хто ПОСТАВЛЕНИЙ контролювати виконання цих Законів і ті хто прямо НЕ ВИКОНУЄ написані ЗакониІ тут правильноА це фантазії сопляка прогулявшого лекції по економіці і історії1 Заходу пофіг що відбувається ВСЕРЕДИНІ будь-якої Держави2 Захід ХОЧЕ щоб Державний апарат годував себе за гроші зібрані в Державі... тому що Захід не хоче доплачувати злодіям3 Для заходу по барабану чому Бюджет відємнийчи то в тебе руки ліві і ти не можеш заробитичи то в тебе з головою вавка- і ти не хочеш платитичи ти вибрав чиновника який тебе обкрадаєЗАХОДУ ПОФІГТому він не ділить на чесних неплатників податків які недоплачують 350 млрд грні нечесних чиновників які крадуть 20 млрд грнЗахід просто бачить Державу з діркою в 370 млрд грн в БюджетіА ти можеш скільки завгодно плюватись в сторону монітора чи власного портрета - від цього кількість грошей в Бюджеті не змінитьяА Захід цікавить саме Баланс Бюджету а не твоє чи інших маргіналів благополуччя.