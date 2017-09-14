Wirująświatła написав:и снова при чём тут Трамп если войска британские и деньги не США? короче суть плана переложить всё помощь на ЕС.
The Telegraph: план Трампа предполагает размещение британских войск по линии разграничения в Украине
Британские войска могут быть направлены в Украину для создания 1200-километровой буферной зоны безопасности в рамках плана Дональда Трампа по прекращению войны, сообщает The Telegraph (https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... ffer-zone/). Эти детали стали известны после победы Трампа на выборах и его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Зеленский предупредил, что «умиротворение России» будет означать «самоубийство» для Европы.
Согласно плану Трампа, вдоль линии фронта предполагается создать демилитаризованную зону, а Украина обязуется воздерживаться от вступления в НАТО на протяжении 20 лет. В обмен США продолжат поставки оружия Украине, чтобы не допустить нового российского вторжения. При этом сами Соединенные Штаты не намерены размещать свои войска для обеспечения безопасности буферной зоны и не планируют финансировать данную миссию.
О том, что США не станут отправлять в Украину своих военных, ранее писала The Wall Street Journal со ссылкой на представителей команды Трампа. «Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы», — отметили источники издания.
Бывший канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн указывает, что Лондону будет сложно поддерживать Украину без помощи США. Киев, хотя и выразил готовность выслушать предложения Трампа по мирному урегулированию, подчеркивает, что будет противиться любым условиям, которые могут быть восприняты как уступка России.
"- Трамп обіцяв закінчити війну. - Так він її і закінчить. Для США."
Корупція завдає непоправної шкоди державі і суспільству , наслідками якої є: • неефективність корупційних фінансових потоків з погляду економіки країни; • втрати податків неефективний розподіл і витрачання державних коштів і ресурсів; • коли податкові органи привласнюють собі частину податків; • втрати часу через чинення перешкод, зниження ефективності роботи державного апарату в цілому; • розорення приватних підприємців; • зниження інвестицій у виробництво, уповільнення економічного зростання; • пониження якості суспільного сервісу; • нецільове використання міжнародної допомоги країнам, що розвиваються, що різко знижує її ефективність; • неефективне використання здібностей індивідів: замість виробництва матеріальних благ люди витрачають час на непродуктивний пошук ренти; • зростання соціальної нерівності; • посилення форм організованої злочинності — банди перетворюються на мафію; • занепад політичної легітимності влади; • зниження суспільної моралі. https://pd.dsp.gov.ua/koruptsiina-zloch ... suspilstv/
Але можна заєралашити про лише 20 млрд. Тобто взяти лише шматок картини.
Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю. Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні: - зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV) - зовнішні пілоти дронів літакового типу - техніки - водії/механіки - айтішники - радіорозвідка. Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.
sashaqbl написав:Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю. Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні: - зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV) - зовнішні пілоти дронів літакового типу - техніки - водії/механіки - айтішники - радіорозвідка. Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.
sashaqbl написав:Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю. Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні: - зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV) - зовнішні пілоти дронів літакового типу - техніки - водії/механіки - айтішники - радіорозвідка. Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.
с 9 до 17 пятидневка?
І кімната відпочинку, і харчування за рахунок роботодавця
tumos написав:Игнорирование уплаты налогов не является коррупцией.
Юридично - може Ви й праві Але РЕАЛЬНО - мені особисто складно відрізнити збиток який отримує пересічний коли чиновники вкрали 20 млрд з несплатою 350 млрд податків На перший погляд- виходить що корупція в 20 разів менше зло для отримувача бюджетних коштів.
не сплата податків - це прямий наслідок корупційної системи.
Перший раз ти написав щось розумне, при чому корупціонерами в цій системі є як ті хто ПИШЕ Закони , так і ті хто ПОСТАВЛЕНИЙ контролювати виконання цих Законів і ті хто прямо НЕ ВИКОНУЄ написані Закони
tester7336 написав:і наші західні партнери весь час кажуть що потрібно боротися з казнокрадством і корупцією
І тут правильно
tester7336 написав:чинуш а не з населенням. бо коли чинуша буде знати що не може взяти толіку малую то він вже буде слідкувати за тим щоб виконувався закон та податки попадали в казну.
А це фантазії сопляка прогулявшого лекції по економіці і історії 1 Заходу пофіг що відбувається ВСЕРЕДИНІ будь-якої Держави 2 Захід ХОЧЕ щоб Державний апарат годував себе за гроші зібрані в Державі... тому що Захід не хоче доплачувати злодіям 3 Для заходу по барабану чому Бюджет відємний чи то в тебе руки ліві і ти не можеш заробити чи то в тебе з головою вавка- і ти не хочеш платити чи ти вибрав чиновника який тебе обкрадає ЗАХОДУ ПОФІГ
Тому він не ділить на чесних неплатників податків які недоплачують 350 млрд грн і нечесних чиновників які крадуть 20 млрд грн
Захід просто бачить Державу з діркою в 370 млрд грн в Бюджеті
А ти можеш скільки завгодно плюватись в сторону монітора чи власного портрета - від цього кількість грошей в Бюджеті не змінитья А Захід цікавить саме Баланс Бюджету а не твоє чи інших маргіналів благополуччя.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 09 лис, 2024 12:32, всього редагувалось 1 раз.