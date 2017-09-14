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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1082910830108311083210833>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 11:55

  Wirująświatła написав:и снова при чём тут Трамп если войска британские и деньги не США? короче суть плана переложить всё помощь на ЕС.
The Telegraph: план Трампа предполагает размещение британских войск по линии разграничения в Украине

Британские войска могут быть направлены в Украину для создания 1200-километровой буферной зоны безопасности в рамках плана Дональда Трампа по прекращению войны, сообщает The Telegraph (https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... ffer-zone/). Эти детали стали известны после победы Трампа на выборах и его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Зеленский предупредил, что «умиротворение России» будет означать «самоубийство» для Европы.

Согласно плану Трампа, вдоль линии фронта предполагается создать демилитаризованную зону, а Украина обязуется воздерживаться от вступления в НАТО на протяжении 20 лет. В обмен США продолжат поставки оружия Украине, чтобы не допустить нового российского вторжения. При этом сами Соединенные Штаты не намерены размещать свои войска для обеспечения безопасности буферной зоны и не планируют финансировать данную миссию.

О том, что США не станут отправлять в Украину своих военных, ранее писала The Wall Street Journal со ссылкой на представителей команды Трампа. «Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы», — отметили источники издания.

Бывший канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн указывает, что Лондону будет сложно поддерживать Украину без помощи США. Киев, хотя и выразил готовность выслушать предложения Трампа по мирному урегулированию, подчеркивает, что будет противиться любым условиям, которые могут быть восприняты как уступка России.

"- Трамп обіцяв закінчити війну.
- Так він її і закінчить. Для США."
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗМІ: Трамп планує створити в Україні буферну зону, яку контролюватимуть британські військові

https://inforesist.org/ua/zmi-tramp-planue-stvoriti-v-ukraini-bufernu-zonu-yaku-kontrolyuvatimut-britanski-vijskovi/

ЗІ
зайдіть по посиланню і гляньте на карту. ні ху ху собі хе хе.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:17

  fler написав:
  Бетон написав:Десь Флер зникла з інсайдами. До чого б це. Невже грошей таки більше не дадуть?

Бетон, де увага поділася? Інсайди були вчора viewtopic.php?p=5787010#p5787010
Грошей дадуть скільки треба, не хвилюйся. Головне, щоб зброю дали потрібну.

Ні те ні інше не буде. Точно так як і не домогли танцульки харіс

Прийдеться звільняти гетьманцева і нарешті повернутись до людей не задницею, а почати знижувати податки і взагалі відноситись до платників податків не як до скота.

Так і передайте, якщо є кому
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:17

Щоб отримати для себе тисячу (у власну кишеню), чиновник-корупціонер наносить збитків або упущеної вигоди на мільйон для держави-суспільства.

Саме так рахується в світі вплив корупції.
Наприклад:
"Вплив та вимірювання корупції"
https://lisproekt.gov.ua/zapobigannja-k ... -korupciji

Корупція завдає непоправної шкоди державі і суспільству , наслідками якої є:
• неефективність корупційних фінансових потоків з погляду економіки країни;
• втрати податків неефективний розподіл і витрачання державних коштів і ресурсів;
• коли податкові органи привласнюють собі частину податків;
• втрати часу через чинення перешкод, зниження ефективності роботи державного апарату в цілому;
• розорення приватних підприємців;
• зниження інвестицій у виробництво, уповільнення економічного зростання;
• пониження якості суспільного сервісу;
• нецільове використання міжнародної допомоги країнам, що розвиваються, що різко знижує її ефективність;
• неефективне використання здібностей індивідів: замість виробництва матеріальних благ люди витрачають час на непродуктивний пошук ренти;
• зростання соціальної нерівності;
• посилення форм організованої злочинності — банди перетворюються на мафію;
• занепад політичної легітимності влади;
• зниження суспільної моралі.
https://pd.dsp.gov.ua/koruptsiina-zloch ... suspilstv/

Але можна заєралашити про лише 20 млрд.
Тобто взяти лише шматок картини.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:20

Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:22

  sashaqbl написав:Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.

с 9 до 17 пятидневка?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:27

  Бетон написав:[
Прийдеться звільняти гетьманцева і нарешті повернутись до людей не задницею, а почати знижувати податки і взагалі відноситись до платників податків не як до скота.

Так і передайте, якщо є кому

У Хотаба военная пенсия 20 к грн.
в 2023 я содержал своими налогами 4,5 Хотаба
В 2024 меньше одного 0,7-0,9 (нужно считать)
В 2025 вероятно выйду на 0,1-0,3 Хотаба.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  sashaqbl написав:Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.

с 9 до 17 пятидневка?
І кімната відпочинку, і харчування за рахунок роботодавця
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:29

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:
  tumos написав:Игнорирование уплаты налогов не является коррупцией.
Юридично - може Ви й праві
Але РЕАЛЬНО - мені особисто складно відрізнити збиток який отримує пересічний коли чиновники вкрали 20 млрд з несплатою 350 млрд податків
На перший погляд- виходить що корупція в 20 разів менше зло для отримувача бюджетних коштів.
не сплата податків - це прямий наслідок корупційної системи.
Перший раз ти написав щось розумне, при чому корупціонерами в цій системі є як ті хто ПИШЕ Закони , так і ті хто ПОСТАВЛЕНИЙ контролювати виконання цих Законів і ті хто прямо НЕ ВИКОНУЄ написані Закони
  tester7336 написав:і наші західні партнери весь час кажуть що потрібно боротися з казнокрадством і корупцією
І тут правильно
  tester7336 написав:чинуш а не з населенням. бо коли чинуша буде знати що не може взяти толіку малую то він вже буде слідкувати за тим щоб виконувався закон та податки попадали в казну.
А це фантазії сопляка прогулявшого лекції по економіці і історії
1 Заходу пофіг що відбувається ВСЕРЕДИНІ будь-якої Держави
2 Захід ХОЧЕ щоб Державний апарат годував себе за гроші зібрані в Державі... тому що Захід не хоче доплачувати злодіям
3 Для заходу по барабану чому Бюджет відємний
чи то в тебе руки ліві і ти не можеш заробити
чи то в тебе з головою вавка- і ти не хочеш платити
чи ти вибрав чиновника який тебе обкрадає
ЗАХОДУ ПОФІГ

Тому він не ділить на чесних неплатників податків які недоплачують 350 млрд грн
і нечесних чиновників які крадуть 20 млрд грн

Захід просто бачить Державу з діркою в 370 млрд грн в Бюджеті

А ти можеш скільки завгодно плюватись в сторону монітора чи власного портрета - від цього кількість грошей в Бюджеті не змінитья
А Захід цікавить саме Баланс Бюджету а не твоє чи інших маргіналів благополуччя.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 09 лис, 2024 12:32, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:30

росія вислухає пропозиції Трампа щодо війни в Україні, але не ті, що передбачатимуть поразку москви, – МЗС недокраїни.

Також там заявили, що розглядати будуть лише ті плани, які лежать «не в площині подальшого накачування» України допомогою.

https://hromadske.ua/viyna/234279-rosii ... zku-moskvy
Xenon
 
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