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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 лис, 2024 12:31
tester7336 написав:
ти дурень яких ще світ не бачив.
budivelnik написав: budivelnik написав:
1 Для люмпенів - корупція є у вигляді корупції чиновників - збиток 20 млрд грн рік
2 Для західних партнерів корупція є у вигляді тотального ігнору сплати податків населенням - збиток 350 млрд грн рік
Юридично - може Ви й праві
Але РЕАЛЬНО - мені особисто складно відрізнити збиток який отримує пересічний коли чиновники вкрали 20 млрд з несплатою 350 млрд податків
На перший погляд- виходить що корупція в 20 разів менше зло для отримувача бюджетних коштів.
не сплата податків - це прямий наслідок корупційної системи.
і наші західні партнери весь час кажуть що потрібно боротися з казнокрадством і корупцією чинуш а не з населенням. бо коли чинуша буде знати що не може взяти толіку малую то він вже буде слідкувати за тим щоб виконувався закон та податки попадали в казну.
ти тупо ставиш воза поперед коня ще й з вумним видом. по тобі шнобєлєвка плаче.
а наші партнери настільки дурні що не знають з ким потрібно боротися. поїдь до них розкажи що вони нічого не петрають. от ти - геній
ти на себе поглянь бовдуре
ти лише розводиш нескінчені срачі, й товчеш воду в ступі, сенсу в твоїх повідомленнях майже немає, але кількість... й так по кожному питанню, яке ти розвозиш.
я не у всьому згоден з Будівельником
, деякі речі він надто спрощенно показує, але так - ВТРАТИ бюджету від того, що не сплачують податки, значно більші, ніж те, що з бюджету крадеться. зп ти не надто вкрадеш, так в закупівлях напевне 30% закладено - ну з цим треба боротися.
тому з корупцією треба боротися, але якщо свідомий громадянин буде платити податки, а потім слідкувати, куди ці гроші витрачаються - можливостей для корупції стане менше.
а війна показує, що ця побутова корупція може виявитися такою ж небезпечною, як й крадівництво з бюджету. ось мільйони Крупи - вони ж не з бюджету, це все вдячні пересічні нанесли. й зароблені вони саме під час війни, до війни ця інвалідність нікому, крім прокурорів, не була потрібна
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Додано: Суб 09 лис, 2024 12:34
Faceless написав: Wirująświatła написав: sashaqbl написав:
Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАД
а надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.
с 9 до 17 пятидневка?
І кімната відпочинку, і харчування за рахунок роботодавця
Отправил племяннику маскировочную сетку (осень) 23 к грн. и Лова Набукко. 8 к грн
Работодатель не обеспечил.
Хотя работодатель считается элитным и получает со складов больше и лучше среднего по отрасли.
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Додано: Суб 09 лис, 2024 12:35
Зе, Пу, Трамп - будемо сподіватись, що у останнього шлях від "фантастичних пісульок" до реальності займе місяці, а не роки. Тільки Сі адекватно оцінив ситуацію, все-таки китайці не випадково вміють планувати на десятиліття вперед.
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Додано: Суб 09 лис, 2024 12:36
UA написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:с 9 до 17 пятидневка?
І кімната відпочинку, і харчування за рахунок роботодавця
Отправил племяннику маскировочную сетку (осень) 23 к грн. и Лова Набукко. 8 к грн
Работодатель не обеспечил.
Хотя работодатель считается элитным и получает со складов больше и лучше среднего по отрасли.
Ну навряд чи лови хоч в якомусь з підрозділв забезпечують.
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Додано: Суб 09 лис, 2024 12:40
sashaqbl написав:
Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАД
а надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.
Є купа вільних посад в тилових частинах.
Для деяких негородських і овсі: прям за парканом дім з городом і кабанчиками.
До фронту тисячі км.
Чи бажаючих нема, чи є нюанси -- чому? дізнатися мені не вдалося.
_________________________________
Ключове питання: невже нема бажаючих з посад стрільців, гранатометників, кулеметників тощо потрапити до вас на ці вакансії?
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 09 лис, 2024 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 лис, 2024 12:45
ЛАД написав: Banderlog написав:
Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства.
Это призошло вследствие того, что экономика Запада приобретает все более виртуализированный характер.
Финансовый сектор, сектор услуг - это уже более 70% ВВП и рынка труда в укладе постиндустриальных стран.
В то же время, Китай с удельным весом в мировой экономике на уровне 15%, обладает примерно 30% мировой промышленности.
Не смотря на технологизацию и роботизацию промышленности, в основе развития цивилизации все равно находится принцип материального производства.
Инновации и наука являются факторами, которые направлены на развитие материального сектора, а не на его замещение.
Все, от жилища и одежды до питания, лекарств, оружия и энергии - имеет материальных характер.
Запад пытался сконструировать свою виртуальную метавселенную, в которой он с одной стороны является эмиссионным центром мировых фиатных резервных валют и депозитарием инноваций, а с другой - передает Глобальному Югу на аутсорс основное материальное производство.
Но по мере усиления геополитических амбиций Глобального Юга, данная цивилизационная синергия трансформировалась в глобальный антагонизм.
Когда-то Маркс написал, что пролетариат станет могильщиком капитализма.
Данный риск был купирован с помощью трансформации пролетариата в средний класс.
Но новое "третье сословие" в виде Глобального Юга, которое все больше входит в клинч с "глобальным дворянством" в виде Запада, в ходе своей Революции может стать не "могильщиком", а реколонизатором Запада.
Реколонизация - это еще очень раннее явление.
Мир знал колонизацию, а потом - неоколониализм.
В основе двух этих явлений - доминирование Запада над Глобальным Югом в сфере материального производства.
Когда "зеркальца" меняются на золото.
А что тогда реколонизация?
Это когда Глобальный Юг начинает доминировать в сфере материального производства и "зеркальца" привозит уже он сам в виде китайского ширпотреба.
Пока не происходит кризис в виде войн и пандемий - реколонизация почти не ощутима.
А вот когда нужно увеличить выпуск снарядов в миллионах штук или медицинского оборудования - очень даже ощутима.
Именно с целью не допустить реколонизацию и вызвана программа Трампа "возродим былую славу Америки".
Вернуть модель индустриального Детройта, вновь стать лидером в сфере материального производства - вот цель Трампа и таких бизнесменов как Маск (хотя он и приложил руку к развитию промышленных компетенций Китая с помощью гигафабрики Теслы в Шанхае).
США в лице республиканцев уже пришли к пониманию необходимости возрождения индустриального ядра.
В Европе такое понимание также есть, но отсутствует политическая сила и соответствующая идеология для развития данной идеи.
В этом контексте, различие между демократами и республиканцами действительно цивилизационное.
В виртуальном информационном пузыре демократов и их когнитивной капсуле, промышленность - это что-то безнадежно устаревшее, то чем современный человек не должен забивать себе голову, концентрируясь на ценностях трансгендерной политики и экологии.
Более того, через сеть грантовых организаций, данная идеология инфильтрировалась и в Украину, став здесь доминирующим мейнстримом в лице лидеров общественного мнения, партий, киевских квазилиберальных тусовок и политиков.
Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.
Прекрасный текст!
Откуда? Автор?
Скільки пафосу. дехто навіть оргазм спіймав. й тут ще про Маркса згадали
але з економічної точки зору це переважно нісенітниці та перебільшення.
перше. те, що зростає сектор послуг не означає, що зменшується сектор виробництва ці 20% на Заході в доларах більше ніж 100% в інших країнах. хоч будівництво літаків, хоч складне машинобудування, хоч верстатобудівництво, та навіть сільське господарство - все це на Заході добре розвинене. а виробництво Китаю створене саме завдяки Заходу, й якщо експорт на Захід припиниться, то виявиться, що це виробництво в Китаї нікому не потрібне.
бо що зробить умовний Захід у випадку конфлікту - перенесе виробництво в ту ж Індію чи В'єтнам, або взагалі поверне до себе. а що зробить Китай?
тому в мене респи зараз нагадують більше луддитів, яким не подобається глобалізація, - але цей тренд невідворотній.
оцей ланцюжок висновків - що в деіндустріалізації України винна ідеологія демократів США. відразу видно, що автор майже потужний досвід роботи на регіоналів
про Себастьяновича можу сказати, що це хайповий псевдоексперт. схоже Кущ з тієї ж когорти
є два великих питання - глобалізація та деіндустріалізація України, але в обох автор схоже не петрає
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 09 лис, 2024 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 лис, 2024 12:46
Wirująświatła написав: sashaqbl написав:
Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАД
а надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.
с 9 до 17 пятидневка?
Так!!!
+ через кожні 3міс - 10днів відпустка!
+ обираєш контракт на 6-9-12міс!
+ з/п 20К+100К премія!
Так зразу ломануться виламувати двері в ТЦК!
Тож, накуя ловити бусиками одиниці, якщо зробити отакі☝️ умови і народ сам ломанеться в ТЦК?!!!
Та навіть, при одному пункті("обираєш контракт") - то вже би штурмували ТЦК!
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Додано: Суб 09 лис, 2024 12:49
Успіх написав:
Так зразу ломануться виламувати двері в ТЦК!
Тож, накуя ловити бусиками одиниці, якщо зробити отакі☝️ умови і народ сам ломанеться в ТЦК?!!!
Та навіть, при одному пункті("обираєш контракт") - то вже би штурмували ТЦК!
а кто тогда взятки в тцк понесёт?
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Додано: Суб 09 лис, 2024 12:50
lapay написав:
Зе, Пу, Трамп - будемо сподіватись, що у останнього шлях від "фантастичних пісульок" до реальності займе місяці, а не роки. Тільки Сі адекватно оцінив ситуацію, все-таки китайці не випадково вміють планувати на десятиліття вперед.
Да все всі вони чудово розуміють.
Інтерес та цілі тільки в кожного свої.
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Додано: Суб 09 лис, 2024 12:52
detroytred написав:
Чи бажаючих нема, чи є нюанси -- чому? дізнатися мені не вдалося.
потому что оформляешься стричь газоны в тылу, а потом бац и ты штурмовик на нуле. Так как добровольного выхода из ЗСУ нет получается рабство в чистом виде. Судьбы и хотелки пэрэсичного давно никого не интересуют. Комбриг никогда не позвонит успиху спросить как учатся его дети. "Срали все на всех" я бы так это назвал.
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