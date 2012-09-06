Додано: Суб 09 лис, 2024 12:45

ЛАД написав: Banderlog написав: Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства.



Это призошло вследствие того, что экономика Запада приобретает все более виртуализированный характер.



Финансовый сектор, сектор услуг - это уже более 70% ВВП и рынка труда в укладе постиндустриальных стран.



В то же время, Китай с удельным весом в мировой экономике на уровне 15%, обладает примерно 30% мировой промышленности.



Не смотря на технологизацию и роботизацию промышленности, в основе развития цивилизации все равно находится принцип материального производства.



Инновации и наука являются факторами, которые направлены на развитие материального сектора, а не на его замещение.



Все, от жилища и одежды до питания, лекарств, оружия и энергии - имеет материальных характер.



Запад пытался сконструировать свою виртуальную метавселенную, в которой он с одной стороны является эмиссионным центром мировых фиатных резервных валют и депозитарием инноваций, а с другой - передает Глобальному Югу на аутсорс основное материальное производство.



Но по мере усиления геополитических амбиций Глобального Юга, данная цивилизационная синергия трансформировалась в глобальный антагонизм.



Когда-то Маркс написал, что пролетариат станет могильщиком капитализма.



Данный риск был купирован с помощью трансформации пролетариата в средний класс.



Но новое "третье сословие" в виде Глобального Юга, которое все больше входит в клинч с "глобальным дворянством" в виде Запада, в ходе своей Революции может стать не "могильщиком", а реколонизатором Запада.



Реколонизация - это еще очень раннее явление.



Мир знал колонизацию, а потом - неоколониализм.



В основе двух этих явлений - доминирование Запада над Глобальным Югом в сфере материального производства.



Когда "зеркальца" меняются на золото.



А что тогда реколонизация?



Это когда Глобальный Юг начинает доминировать в сфере материального производства и "зеркальца" привозит уже он сам в виде китайского ширпотреба.



Пока не происходит кризис в виде войн и пандемий - реколонизация почти не ощутима.



А вот когда нужно увеличить выпуск снарядов в миллионах штук или медицинского оборудования - очень даже ощутима.



Именно с целью не допустить реколонизацию и вызвана программа Трампа "возродим былую славу Америки".



Вернуть модель индустриального Детройта, вновь стать лидером в сфере материального производства - вот цель Трампа и таких бизнесменов как Маск (хотя он и приложил руку к развитию промышленных компетенций Китая с помощью гигафабрики Теслы в Шанхае).



США в лице республиканцев уже пришли к пониманию необходимости возрождения индустриального ядра.



В Европе такое понимание также есть, но отсутствует политическая сила и соответствующая идеология для развития данной идеи.



В этом контексте, различие между демократами и республиканцами действительно цивилизационное.



В виртуальном информационном пузыре демократов и их когнитивной капсуле, промышленность - это что-то безнадежно устаревшее, то чем современный человек не должен забивать себе голову, концентрируясь на ценностях трансгендерной политики и экологии.



Более того, через сеть грантовых организаций, данная идеология инфильтрировалась и в Украину, став здесь доминирующим мейнстримом в лице лидеров общественного мнения, партий, киевских квазилиберальных тусовок и политиков.



Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох. Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства.Это призошло вследствие того, что экономика Запада приобретает все более виртуализированный характер.Финансовый сектор, сектор услуг - это уже более 70% ВВП и рынка труда в укладе постиндустриальных стран.В то же время, Китай с удельным весом в мировой экономике на уровне 15%, обладает примерно 30% мировой промышленности.Не смотря на технологизацию и роботизацию промышленности, в основе развития цивилизации все равно находится принцип материального производства.Инновации и наука являются факторами, которые направлены на развитие материального сектора, а не на его замещение.Все, от жилища и одежды до питания, лекарств, оружия и энергии - имеет материальных характер.Запад пытался сконструировать свою виртуальную метавселенную, в которой он с одной стороны является эмиссионным центром мировых фиатных резервных валют и депозитарием инноваций, а с другой - передает Глобальному Югу на аутсорс основное материальное производство.Но по мере усиления геополитических амбиций Глобального Юга, данная цивилизационная синергия трансформировалась в глобальный антагонизм.Когда-то Маркс написал, что пролетариат станет могильщиком капитализма.Данный риск был купирован с помощью трансформации пролетариата в средний класс.Но новое "третье сословие" в виде Глобального Юга, которое все больше входит в клинч с "глобальным дворянством" в виде Запада, в ходе своей Революции может стать не "могильщиком", а реколонизатором Запада.Реколонизация - это еще очень раннее явление.Мир знал колонизацию, а потом - неоколониализм.В основе двух этих явлений - доминирование Запада над Глобальным Югом в сфере материального производства.Когда "зеркальца" меняются на золото.А что тогда реколонизация?Это когда Глобальный Юг начинает доминировать в сфере материального производства и "зеркальца" привозит уже он сам в виде китайского ширпотреба.Пока не происходит кризис в виде войн и пандемий - реколонизация почти не ощутима.А вот когда нужно увеличить выпуск снарядов в миллионах штук или медицинского оборудования - очень даже ощутима.Именно с целью не допустить реколонизацию и вызвана программа Трампа "возродим былую славу Америки".Вернуть модель индустриального Детройта, вновь стать лидером в сфере материального производства - вот цель Трампа и таких бизнесменов как Маск (хотя он и приложил руку к развитию промышленных компетенций Китая с помощью гигафабрики Теслы в Шанхае).США в лице республиканцев уже пришли к пониманию необходимости возрождения индустриального ядра.В Европе такое понимание также есть, но отсутствует политическая сила и соответствующая идеология для развития данной идеи.В этом контексте, различие между демократами и республиканцами действительно цивилизационное.В виртуальном информационном пузыре демократов и их когнитивной капсуле, промышленность - это что-то безнадежно устаревшее, то чем современный человек не должен забивать себе голову, концентрируясь на ценностях трансгендерной политики и экологии.Более того, через сеть грантовых организаций, данная идеология инфильтрировалась и в Украину, став здесь доминирующим мейнстримом в лице лидеров общественного мнения, партий, киевских квазилиберальных тусовок и политиков.Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.

Прекрасный текст!

Откуда? Автор? Прекрасный текст!Откуда? Автор?

Скільки пафосу. дехто навіть оргазм спіймав. й тут ще про Маркса згадалиале з економічної точки зору це переважно нісенітниці та перебільшення.перше. те, що зростає сектор послуг не означає, що зменшується сектор виробництва ці 20% на Заході в доларах більше ніж 100% в інших країнах. хоч будівництво літаків, хоч складне машинобудування, хоч верстатобудівництво, та навіть сільське господарство - все це на Заході добре розвинене. а виробництво Китаю створене саме завдяки Заходу, й якщо експорт на Захід припиниться, то виявиться, що це виробництво в Китаї нікому не потрібне.бо що зробить умовний Захід у випадку конфлікту - перенесе виробництво в ту ж Індію чи В'єтнам, або взагалі поверне до себе. а що зробить Китай?тому в мене респи зараз нагадують більше луддитів, яким не подобається глобалізація, - але цей тренд невідворотній.оцей ланцюжок висновків - що в деіндустріалізації України винна ідеологія демократів США. відразу видно, що автор майже потужний досвід роботи на регіоналівпро Себастьяновича можу сказати, що це хайповий псевдоексперт. схоже Кущ з тієї ж когортиє два великих питання - глобалізація та деіндустріалізація України, але в обох автор схоже не петрає