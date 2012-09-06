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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10830108311083210833>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:
  budivelnik написав:1 Для люмпенів - корупція є у вигляді корупції чиновників - збиток 20 млрд грн рік
2 Для західних партнерів корупція є у вигляді тотального ігнору сплати податків населенням - збиток 350 млрд грн рік
Юридично - може Ви й праві
Але РЕАЛЬНО - мені особисто складно відрізнити збиток який отримує пересічний коли чиновники вкрали 20 млрд з несплатою 350 млрд податків
На перший погляд- виходить що корупція в 20 разів менше зло для отримувача бюджетних коштів.

ти дурень яких ще світ не бачив.
не сплата податків - це прямий наслідок корупційної системи.
і наші західні партнери весь час кажуть що потрібно боротися з казнокрадством і корупцією чинуш а не з населенням. бо коли чинуша буде знати що не може взяти толіку малую то він вже буде слідкувати за тим щоб виконувався закон та податки попадали в казну.
ти тупо ставиш воза поперед коня ще й з вумним видом. по тобі шнобєлєвка плаче.
а наші партнери настільки дурні що не знають з ким потрібно боротися. поїдь до них розкажи що вони нічого не петрають. от ти - геній

ти на себе поглянь бовдуре ;) ти лише розводиш нескінчені срачі, й товчеш воду в ступі, сенсу в твоїх повідомленнях майже немає, але кількість... й так по кожному питанню, яке ти розвозиш.

я не у всьому згоден з Будівельником, деякі речі він надто спрощенно показує, але так - ВТРАТИ бюджету від того, що не сплачують податки, значно більші, ніж те, що з бюджету крадеться. зп ти не надто вкрадеш, так в закупівлях напевне 30% закладено - ну з цим треба боротися.

тому з корупцією треба боротися, але якщо свідомий громадянин буде платити податки, а потім слідкувати, куди ці гроші витрачаються - можливостей для корупції стане менше.

а війна показує, що ця побутова корупція може виявитися такою ж небезпечною, як й крадівництво з бюджету. ось мільйони Крупи - вони ж не з бюджету, це все вдячні пересічні нанесли. й зароблені вони саме під час війни, до війни ця інвалідність нікому, крім прокурорів, не була потрібна 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:34

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  sashaqbl написав:Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.

с 9 до 17 пятидневка?
І кімната відпочинку, і харчування за рахунок роботодавця

Отправил племяннику маскировочную сетку (осень) 23 к грн. и Лова Набукко. 8 к грн
Работодатель не обеспечил.
Хотя работодатель считается элитным и получает со складов больше и лучше среднего по отрасли.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:35

  tester7336 написав:ЗМІ: Трамп планує створити в Україні буферну зону, яку контролюватимуть британські військові

https://inforesist.org/ua/zmi-tramp-planue-stvoriti-v-ukraini-bufernu-zonu-yaku-kontrolyuvatimut-britanski-vijskovi/

ЗІ
зайдіть по посиланню і гляньте на карту. ні ху ху собі хе хе.

Зе, Пу, Трамп - будемо сподіватись, що у останнього шлях від "фантастичних пісульок" до реальності займе місяці, а не роки. Тільки Сі адекватно оцінив ситуацію, все-таки китайці не випадково вміють планувати на десятиліття вперед.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:36

Напад росії і білорусі на Україну

UA написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:с 9 до 17 пятидневка?
І кімната відпочинку, і харчування за рахунок роботодавця

Отправил племяннику маскировочную сетку (осень) 23 к грн. и Лова Набукко. 8 к грн
Работодатель не обеспечил.
Хотя работодатель считается элитным и получает со складов больше и лучше среднего по отрасли.
Ну навряд чи лови хоч в якомусь з підрозділв забезпечують.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:40

  sashaqbl написав:Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.

Є купа вільних посад в тилових частинах.
Для деяких негородських і овсі: прям за парканом дім з городом і кабанчиками.
До фронту тисячі км.

Чи бажаючих нема, чи є нюанси -- чому? дізнатися мені не вдалося.
_________________________________
Ключове питання: невже нема бажаючих з посад стрільців, гранатометників, кулеметників тощо потрапити до вас на ці вакансії?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 09 лис, 2024 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:45

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:Одна из слабостей постиндустриального Запада в его конкуренции с индустриальным Глобальным Югом - это утрата частью западных политических элит осознания первичности материального производства.

Это призошло вследствие того, что экономика Запада приобретает все более виртуализированный характер.

Финансовый сектор, сектор услуг - это уже более 70% ВВП и рынка труда в укладе постиндустриальных стран.

В то же время, Китай с удельным весом в мировой экономике на уровне 15%, обладает примерно 30% мировой промышленности.

Не смотря на технологизацию и роботизацию промышленности, в основе развития цивилизации все равно находится принцип материального производства.

Инновации и наука являются факторами, которые направлены на развитие материального сектора, а не на его замещение.

Все, от жилища и одежды до питания, лекарств, оружия и энергии - имеет материальных характер.

Запад пытался сконструировать свою виртуальную метавселенную, в которой он с одной стороны является эмиссионным центром мировых фиатных резервных валют и депозитарием инноваций, а с другой - передает Глобальному Югу на аутсорс основное материальное производство.

Но по мере усиления геополитических амбиций Глобального Юга, данная цивилизационная синергия трансформировалась в глобальный антагонизм.

Когда-то Маркс написал, что пролетариат станет могильщиком капитализма.

Данный риск был купирован с помощью трансформации пролетариата в средний класс.

Но новое "третье сословие" в виде Глобального Юга, которое все больше входит в клинч с "глобальным дворянством" в виде Запада, в ходе своей Революции может стать не "могильщиком", а реколонизатором Запада.

Реколонизация - это еще очень раннее явление.

Мир знал колонизацию, а потом - неоколониализм.

В основе двух этих явлений - доминирование Запада над Глобальным Югом в сфере материального производства.

Когда "зеркальца" меняются на золото.

А что тогда реколонизация?

Это когда Глобальный Юг начинает доминировать в сфере материального производства и "зеркальца" привозит уже он сам в виде китайского ширпотреба.

Пока не происходит кризис в виде войн и пандемий - реколонизация почти не ощутима.

А вот когда нужно увеличить выпуск снарядов в миллионах штук или медицинского оборудования - очень даже ощутима.

Именно с целью не допустить реколонизацию и вызвана программа Трампа "возродим былую славу Америки".

Вернуть модель индустриального Детройта, вновь стать лидером в сфере материального производства - вот цель Трампа и таких бизнесменов как Маск (хотя он и приложил руку к развитию промышленных компетенций Китая с помощью гигафабрики Теслы в Шанхае).

США в лице республиканцев уже пришли к пониманию необходимости возрождения индустриального ядра.

В Европе такое понимание также есть, но отсутствует политическая сила и соответствующая идеология для развития данной идеи.

В этом контексте, различие между демократами и республиканцами действительно цивилизационное.

В виртуальном информационном пузыре демократов и их когнитивной капсуле, промышленность - это что-то безнадежно устаревшее, то чем современный человек не должен забивать себе голову, концентрируясь на ценностях трансгендерной политики и экологии.

Более того, через сеть грантовых организаций, данная идеология инфильтрировалась и в Украину, став здесь доминирующим мейнстримом в лице лидеров общественного мнения, партий, киевских квазилиберальных тусовок и политиков.

Это привело к тотальной деиндустриализации в Украине, когда государство с 2014 года, пребывающее в огне войны, так и не научилось производить снаряды и порох.

Прекрасный текст!
Откуда? Автор?

Скільки пафосу. дехто навіть оргазм спіймав. й тут ще про Маркса згадали :lol:

але з економічної точки зору це переважно нісенітниці та перебільшення.

перше. те, що зростає сектор послуг не означає, що зменшується сектор виробництва ці 20% на Заході в доларах більше ніж 100% в інших країнах. хоч будівництво літаків, хоч складне машинобудування, хоч верстатобудівництво, та навіть сільське господарство - все це на Заході добре розвинене. а виробництво Китаю створене саме завдяки Заходу, й якщо експорт на Захід припиниться, то виявиться, що це виробництво в Китаї нікому не потрібне.

бо що зробить умовний Захід у випадку конфлікту - перенесе виробництво в ту ж Індію чи В'єтнам, або взагалі поверне до себе. а що зробить Китай?

тому в мене респи зараз нагадують більше луддитів, яким не подобається глобалізація, - але цей тренд невідворотній.

оцей ланцюжок висновків - що в деіндустріалізації України винна ідеологія демократів США. відразу видно, що автор майже потужний досвід роботи на регіоналів :lol: про Себастьяновича можу сказати, що це хайповий псевдоексперт. схоже Кущ з тієї ж когорти :lol:

є два великих питання - глобалізація та деіндустріалізація України, але в обох автор схоже не петрає 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 09 лис, 2024 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:46

Все просто! Було б лише бажання!©

  Wirująświatła написав:
  sashaqbl написав:Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.

с 9 до 17 пятидневка?

Так!!!
+ через кожні 3міс - 10днів відпустка!
+ обираєш контракт на 6-9-12міс!
+ з/п 20К+100К премія!


Так зразу ломануться виламувати двері в ТЦК!

Тож, накуя ловити бусиками одиниці, якщо зробити отакі☝️ умови і народ сам ломанеться в ТЦК?!!!

Та навіть, при одному пункті("обираєш контракт") - то вже би штурмували ТЦК!
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:49

  Успіх написав:Так зразу ломануться виламувати двері в ТЦК!

Тож, накуя ловити бусиками одиниці, якщо зробити отакі☝️ умови і народ сам ломанеться в ТЦК?!!!

Та навіть, при одному пункті("обираєш контракт") - то вже би штурмували ТЦК!

а кто тогда взятки в тцк понесёт?
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:50

  lapay написав:
  tester7336 написав:ЗМІ: Трамп планує створити в Україні буферну зону, яку контролюватимуть британські військові

https://inforesist.org/ua/zmi-tramp-planue-stvoriti-v-ukraini-bufernu-zonu-yaku-kontrolyuvatimut-britanski-vijskovi/

ЗІ
зайдіть по посиланню і гляньте на карту. ні ху ху собі хе хе.

Зе, Пу, Трамп - будемо сподіватись, що у останнього шлях від "фантастичних пісульок" до реальності займе місяці, а не роки. Тільки Сі адекватно оцінив ситуацію, все-таки китайці не випадково вміють планувати на десятиліття вперед.

Да все всі вони чудово розуміють.

Інтерес та цілі тільки в кожного свої.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:52

  detroytred написав:Чи бажаючих нема, чи є нюанси -- чому? дізнатися мені не вдалося.
потому что оформляешься стричь газоны в тылу, а потом бац и ты штурмовик на нуле. Так как добровольного выхода из ЗСУ нет получается рабство в чистом виде. Судьбы и хотелки пэрэсичного давно никого не интересуют. Комбриг никогда не позвонит успиху спросить как учатся его дети. "Срали все на всех" я бы так это назвал.
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