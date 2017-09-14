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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10830108311083210833

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:57

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Чи бажаючих нема, чи є нюанси -- чому? дізнатися мені не вдалося.
потому что оформляешься стричь газоны в тылу, а потом бац и ты штурмовик на нуле. Так как добровольного выхода из ЗСУ нет получается рабство в чистом виде. Судьбы и хотелки пэрэсичного давно никого не интересуют. Комбриг никогда не позвонит успиху спросить как учатся его дети. "Срали все на всех" я бы так это назвал.

Натрапив на отаке в ютубі:
https://m.youtube.com/watch?v=AH2FMS2humE

Звісно може це бути іпсо. Да і состряпати отакий діалог не складно, але, якщо припустити, що отака ситуація -- то і отому ротному, комбату теж не позаздриш...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:03

  sashaqbl написав:Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.

Посади лежати на дивані та патриотично писати про конрнаступ, геополітику, та чесних бійців ТЦК немає?
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:03

Все ж дуже просто!©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Так зразу ломануться виламувати двері в ТЦК!

Тож, накуя ловити бусиками одиниці, якщо зробити отакі☝️ умови і народ сам ломанеться в ТЦК?!!!

Та навіть, при одному пункті("обираєш контракт") - то вже би штурмували ТЦК!

а кто тогда взятки в тцк понесёт?
Ти ж розумієш, що МОЖНА зробити нашу армію справді потужною!
Щоб туди з гордістю йшли!
Йшли - добровольцями!

А не втікали масово в сзч...
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:10

  Успіх написав:Ти ж розумієш, що МОЖНА зробити нашу армію справді потужною!
Щоб туди з гордістю йшли!
Йшли - добровольцями!

А не втікали масово в сзч...

Від командування пришла задача дискредитувати людей в зелений формі.
Що успішно виконано.

В мене є трекінгова куртка схожа на військову, люди лякаються. Здалеку розвертаються та йдуть в інший бік. Якщо заходжу в приміщення взагалі паніка.
Востаннє редагувалось UA в Суб 09 лис, 2024 13:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:10

  Успіх написав:Ти ж розумієш, що МОЖНА зробити нашу армію справді потужною!
не МОЖНА. людей надо менять. Я предлагал расселить украинцев по миру, а сюда заселить кого то более ответственного. Но боюсь что тогда всему миру наступит гаплык.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:10

  budivelnik написав:А це фантазії сопляка прогулявшого лекції по економіці і історії
1 Заходу пофіг що відбувається ВСЕРЕДИНІ будь-якої Держави
2 Захід ХОЧЕ щоб Державний апарат годував себе за гроші зібрані в Державі... тому що Захід не хоче доплачувати злодіям
3 Для заходу по барабану чому Бюджет відємний
чи то в тебе руки ліві і ти не можеш заробити
чи то в тебе з головою вавка- і ти не хочеш платити
чи ти вибрав чиновника який тебе обкрадає
ЗАХОДУ ПОФІГ

Тому він не ділить на чесних неплатників податків які недоплачують 350 млрд грн
і нечесних чиновників які крадуть 20 млрд грн

Захід просто бачить Державу з діркою в 370 млрд грн в Бюджеті

А ти можеш скільки завгодно плюватись в сторону монітора чи власного портрета - від цього кількість грошей в Бюджеті не змінитья
А Захід цікавить саме Баланс Бюджету а не твоє чи інших маргіналів благополуччя.


гуляв лекції якраз ти. бо ставиш воза попереду коня.
і партнери на відміну від тебе розуміють як треба зробити щоб наповнювався бюджет.
детройд все по поличках розклав. а ти і далі єралаш.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 09 лис, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ключове питання: невже нема бажаючих з посад стрільців, гранатометників, кулеметників тощо потрапити до вас на ці вакансії?

В нас в бригаді айтішників-кулеметників нема. З інших бригад перевести складно. Але якщо є люди, за яких поручиться хтось з наших спеціалістів, то витягнуть і з інших бригад.
Тут ключове все ж не "хочуть", а можуть.
О, згадав, ще саперів треба.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:14

  sashaqbl написав:О, згадав, ще саперів треба.

Чи правда що електриків в сапери беруть?
Чи інша причина любові тцк саме до електриків?
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